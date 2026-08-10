Interes uriaș pentru FCSB Ultimele detalii înainte de meciul din Covasna: „Biletele s-au vândut ca pâinea caldă!” +36 foto
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Interes uriaș pentru FCSB Ultimele detalii înainte de meciul din Covasna: „Biletele s-au vândut ca pâinea caldă!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 12:40
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 12:40
  • Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, se așteaptă la un stadion plin la meciul cu FCSB, din etapa #4 a Ligii 1.
  • Partida se va disputa astăzi, de la ora 21:30, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Interesul pentru partida dintre Sepsi și FCSB este ridicat, iar Dioszegi a anunțat în ziua meciului că se așteaptă la sold-out.

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Sepsi - FCSB se joacă cu casa închisă: „Biletele s-au vândut ca pâinea caldă”

O să fie stadionul plin. Am văzut că biletele s-au vândut ca pâinea caldă. Sperăm să fie 8.000 de suporteri și ne bazăm pe suportul fanilor.

Și pe jucători ne bazăm, că vor evolua pentru Cosmin Matei, căpitanul nostru. Orice meci este important, dar primul fără căpitanul nostru este mult mai important.

Am încredere în jucători, că își vor da toată silința, ca și în meciurile precedente. Sperăm să obținem un rezultat pozitiv”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit digisport.ro.

8.400 de locuri
are Sepsi Duna Arena din Sfântu Gheorghe

Finanțatorul lui Sepsi consideră că forma slabă arătată de FCSB în cupele europene ar putea face partida și mai dificilă pentru echipa sa.

„FCSB este rănită, dar acest lucru poate deveni un dezavantaj pentru noi.

Vor să arate că jocul lor nu este cel din cupele europene. Poate era mai bine pentru noi ca FCSB să nu fie rănită, pentru că venea sigură pe ea. Vor să câștige ca să nu-și pună suporterii în cap. Sperăm să facă un meci rău și să câștigăm noi.

Sunt sigur că FCSB va avea mulți suporteri de la Brașov, dar noi jucăm acasă. Sepsi a arătat bine și merită să fie susținută de fani”, a mai spus acesta.

Ultima victorie a covăsnenilor în fața FCSB datează din aprilie 2021, scor 2-1, în timp ce cea mai recentă întâlnire din campionat s-a încheiat cu victoria bucureștenilor, 3-0, în februarie 2025.

FCSB - Sepsi, meci/ Foto:GOLAZO.ro.jpeg
FCSB - Sepsi, meci/ Foto:GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (36 imagini)

FCSB - Sepsi, meci/ Foto:GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Sepsi, meci/ Foto:GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Sepsi, meci/ Foto:GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Sepsi, meci/ Foto:GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Sepsi, meci/ Foto:GOLAZO.ro.jpeg
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