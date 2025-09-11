Astăzi, la sediul Federației Române de Fotbal a avut loc o ședință decisivă pentru soarta selecționerului naționalei, Mircea Lucescu (80 de ani).

Ce decizie s-a luat la Casa Fotbalului, în rândurile de mai jos.

După egalul cu Cipru (2-2), în care „tricolorii” au condus cu 2-0, România se află pe locul trei în Grupa H de calificare la Campionatul Mondial, cu șapte puncte, la cinci lungimi în spatele Bosniei și Austriei. Șansele la calificarea directă, aproape 0!

Iar perspectiva despărții lui Mircea Lucescu a devenit tot mai prezentă.

Zi decisivă la FRF. Ce au discutat Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu

Surse din cadrul Federației au anunțat pentru GOLAZO.ro când ar urma ca Mircea Lucescu să ia o decizie cu privire la continuarea în funcție: „Marți vom avea un posibil răspuns”.

Surse GOLAZO.ro din interiorul Casei Fotbalului au dezvăluit că discuțiile de azi nu au clarificat situația selecționerului.

Ambele părți, atât Federația, prin Răzvan Burleanu, cât și Mircea Lucescu și-au mai luat un răgaz de câteva zile pentru a reflecta la cea mai bună soluție - continuarea colaborării sau ruperea contractului.

Singura decizie a fost că discuțiile vor fi reluate săptămâna viitoare, cel mai probabil luni.

Până atunci, Il Luce urmează să construiască un raport complet asupra situației, cu explicații, soluții și perspective.

Selecționerul n-a oferit declarații suplimentare la plecarea de la Casa Fotbalului. Iată câteva cadre video cu Lucescu la ieșirea din sediu. „De luni” a fost tot ce a zis el.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a anunțat pentru GOLAZO.ro în legătură cu Mircea Lucescu: „Probabil că va continua” .

Selecționerul merge alături de toți membrii staffului în biroul său din clădirea alăturată, la Școala Federală de Antrenori.

Timp de două ore, Mircea Lucescu și membrii staffului său au tras concluzii după „dubla” cu Canada și Cipru, în interiorul Școlii Federale de Antrenori.

La ora 12:45, selecționerul s-a mutat în sediul FRF, unde a început ședința la care mai iau parte Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță și ceilalți reprezentanți ai Federației.

Selecționerul României a ajuns la sediul FRF: „Pierdeți timpul de pomană. Pun lucrurile la punct, am ceva de făcut ca după fiecare meci, degeaba stați aici”.

Răzvan Burleanu a sosit la Casa Fotbalului (Foto: GOLAZO.ro)

Mihai Stoichiță a sosit la Casa Fotbalului (Foto: GOLAZO.ro)

Știrea inițială:

Așa cum GOLAZO.ro a informat în exclusivitate, Răzvan Burleanu și selecționerul Lucescu vor avea astăzi un dialog la sediul FRF.

Răzvan Burleanu și-a anulat o deplasare externă importantă și s-a întors de urgență la București.

Președintele FRF a fost prezent în delegația României din Cipru, urmărind meciul din tribună.

Mircea Lucescu a spus, la Digi Sport, că dacă Gheorghe Hagi va dori să preia naționala, el îi va ceda locul.

Eu am cerut să am o discuție cu ei. Dacă există vreo posibilitate să fiu înlocuit, eu mă dau la o parte. Dacă poate să vină (n.r. Gheorghe Hagi), cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte. Gică trebuie să-și calculeze foarte bine, pentru că el nu mai are voie să facă o greșeală, eu pot să mai fac, dar el nu mai are voie. Dacă are această ambiție, această dorință, m-aș da foarte ușor la o parte pentru el. Mircea Lucescu

De ce a vrut Mircea Lucescu să poarte o discuție cu Răzvan Burleanu

După egalul cu Cipru, precedată de înfrângerea categorică suferită în amicalul cu Canada (3-0), suporterii au început să îi ceară demisia selecționerului.

Chiar și Emil Grădinescu (65 de ani), unul dintre comentatorii partidei, l-a cerut pe Gheorghe Hagi pe banca echipei naționale, în locul lui Mircea Lucescu!

Lucescu, dezamăgit din cauza rezultatului, la interviurile de după joc a evitat să abordeze subiectul unei eventuale plecări.

A doua zi, a fost mai direct. „Eu nu pot fi un laș și să las echipa în momentul ăsta. Pe de altă parte, mă dau la o parte dacă Federația are variante .

Dacă există o soluție viabilă, cineva care poate să redreseze o situație dificilă, delicată, eu fără niciun fel de problemă mă dau la o parte”, a zis Il Luce conform Fanatik.

Rezultatele lui Mircea Lucescu în al doilea mandat ca selecționer

Lucescu și-a făcut debutul pe banca tehnică pe 6 septembrie 2024, într-un meci câștigat cu Kosovo, scor 3-0, în Liga Națiunilor.

În această competiție, România a obținut șase victorii în șase partide, păstrându-și astfel o șansă suplimentară de calificare la Campionatul Mondial prin intermediul barajului UEFA Nations League.

Problemele au început însă în campania de calificare pentru Mondialul 2026, când „tricolorii” au debutat cu o înfrângere, 0-1 cu Bosnia. Au pierdut apoi cu Austria, 1-2, și au remizat cu Cipru, scor 2-2.

Singurele victorii din cadrul preliminariilor au fost cu Cipru (2-0, în meciul tur) și cu San Marino (5-1, în meciul tur).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport