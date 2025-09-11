S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial +16 foto
Răzvan Burleanu și Mircea Lucescu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Nationala

S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 11.09.2025, ora 16:30
alt-text Actualizat: 11.09.2025, ora 16:45
  • Astăzi, la sediul Federației Române de Fotbal a avut loc o ședință decisivă pentru soarta selecționerului naționalei, Mircea Lucescu (80 de ani).
  • Ce decizie s-a luat la Casa Fotbalului, în rândurile de mai jos.

După egalul cu Cipru (2-2), în care „tricolorii” au condus cu 2-0, România se află pe locul trei în Grupa H de calificare la Campionatul Mondial, cu șapte puncte, la cinci lungimi în spatele Bosniei și Austriei. Șansele la calificarea directă, aproape 0!

Iar perspectiva despărții lui Mircea Lucescu a devenit tot mai prezentă.

Lucescu, strategie din anii '80 Il Luce, blocat în trecut » Reconstrucție bazată pe aceleași idei din primul mandat
Citește și
Lucescu, strategie din anii '80 Il Luce, blocat în trecut » Reconstrucție bazată pe aceleași idei din primul mandat
Citește mai mult
Lucescu, strategie din anii '80 Il Luce, blocat în trecut » Reconstrucție bazată pe aceleași idei din primul mandat

Zi decisivă la FRF. Ce au discutat Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu

16:26 Când are loc următoarea întâlnire Lucescu - Burleanu

Surse din cadrul Federației au anunțat pentru GOLAZO.ro când ar urma ca Mircea Lucescu să ia o decizie cu privire la continuarea în funcție: „Marți vom avea un posibil răspuns”.

14:28 Nicio concluzie, a rămas pe săptămâna viitoare

Surse GOLAZO.ro din interiorul Casei Fotbalului au dezvăluit că discuțiile de azi nu au clarificat situația selecționerului.

Ambele părți, atât Federația, prin Răzvan Burleanu, cât și Mircea Lucescu și-au mai luat un răgaz de câteva zile pentru a reflecta la cea mai bună soluție - continuarea colaborării sau ruperea contractului.

Singura decizie a fost că discuțiile vor fi reluate săptămâna viitoare, cel mai probabil luni.

Până atunci, Il Luce urmează să construiască un raport complet asupra situației, cu explicații, soluții și perspective.

14:05 Mircea Lucescu a părăsit sediul FRF

Selecționerul n-a oferit declarații suplimentare la plecarea de la Casa Fotbalului. Iată câteva cadre video cu Lucescu la ieșirea din sediu. „De luni” a fost tot ce a zis el.

13:56 Ce a transmis Stoichiță

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a anunțat pentru GOLAZO.ro în legătură cu Mircea Lucescu: „Probabil că va continua”.

13:50 Mircea Lucescu a ieșit din sediul FRF

Selecționerul merge alături de toți membrii staffului în biroul său din clădirea alăturată, la Școala Federală de Antrenori.

13:20 A început ședința!

Timp de două ore, Mircea Lucescu și membrii staffului său au tras concluzii după „dubla” cu Canada și Cipru, în interiorul Școlii Federale de Antrenori.

La ora 12:45, selecționerul s-a mutat în sediul FRF, unde a început ședința la care mai iau parte Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță și ceilalți reprezentanți ai Federației.

10:37 Mircea Lucescu: „Pierdeți timpul de pomană”

Selecționerul României a ajuns la sediul FRF: „Pierdeți timpul de pomană. Pun lucrurile la punct, am ceva de făcut ca după fiecare meci, degeaba stați aici”.

10:26 La sediul FRF sunt prezenți și Ionel Gane și Florin Constantinovici, „secunzii” lui Mircea Lucescu

10:00 Răzvan Burleanu, președintele FRF, și-a făcut apariția

Răzvan Burleanu a sosit la Casa Fotbalului (Foto: GOLAZO.ro) Răzvan Burleanu a sosit la Casa Fotbalului (Foto: GOLAZO.ro)
Răzvan Burleanu a sosit la Casa Fotbalului (Foto: GOLAZO.ro)

09:40 Mihai Stoichiță a ajuns la sediul FRF

Mihai Stoichiță a sosit la Casa Fotbalului (Foto: GOLAZO.ro) Mihai Stoichiță a sosit la Casa Fotbalului (Foto: GOLAZO.ro)
Mihai Stoichiță a sosit la Casa Fotbalului (Foto: GOLAZO.ro)

Știrea inițială:

Așa cum GOLAZO.ro a informat în exclusivitate, Răzvan Burleanu și selecționerul Lucescu vor avea astăzi un dialog la sediul FRF.

Răzvan Burleanu și-a anulat o deplasare externă importantă și s-a întors de urgență la București.

Președintele FRF a fost prezent în delegația României din Cipru, urmărind meciul din tribună.

Mircea Lucescu a spus, la Digi Sport, că dacă Gheorghe Hagi va dori să preia naționala, el îi va ceda locul.

Eu am cerut să am o discuție cu ei. Dacă există vreo posibilitate să fiu înlocuit, eu mă dau la o parte. Dacă poate să vină (n.r. Gheorghe Hagi), cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte. Gică trebuie să-și calculeze foarte bine, pentru că el nu mai are voie să facă o greșeală, eu pot să mai fac, dar el nu mai are voie. Dacă are această ambiție, această dorință, m-aș da foarte ușor la o parte pentru el. Mircea Lucescu

De ce a vrut Mircea Lucescu să poarte o discuție cu Răzvan Burleanu

După egalul cu Cipru, precedată de înfrângerea categorică suferită în amicalul cu Canada (3-0), suporterii au început să îi ceară demisia selecționerului.

Chiar și Emil Grădinescu (65 de ani), unul dintre comentatorii partidei, l-a cerut pe Gheorghe Hagi pe banca echipei naționale, în locul lui Mircea Lucescu!

Cipru - România, meci FOTO: Echipa națională de fotbal a României/Facebook
Cipru - România, meci FOTO: Echipa națională de fotbal a României/Facebook

Galerie foto (16 imagini)

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (1).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (2).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (4).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Lucescu, dezamăgit din cauza rezultatului, la interviurile de după joc a evitat să abordeze subiectul unei eventuale plecări.

A doua zi, a fost mai direct. „Eu nu pot fi un laș și să las echipa în momentul ăsta. Pe de altă parte, mă dau la o parte dacă Federația are variante.

Dacă există o soluție viabilă, cineva care poate să redreseze o situație dificilă, delicată, eu fără niciun fel de problemă mă dau la o parte”, a zis Il Luce conform Fanatik.

Rezultatele lui Mircea Lucescu în al doilea mandat ca selecționer

Lucescu și-a făcut debutul pe banca tehnică pe 6 septembrie 2024, într-un meci câștigat cu Kosovo, scor 3-0, în Liga Națiunilor.

În această competiție, România a obținut șase victorii în șase partide, păstrându-și astfel o șansă suplimentară de calificare la Campionatul Mondial prin intermediul barajului UEFA Nations League.

Problemele au început însă în campania de calificare pentru Mondialul 2026, când „tricolorii” au debutat cu o înfrângere, 0-1 cu Bosnia. Au pierdut apoi cu Austria, 1-2, și au remizat cu Cipru, scor 2-2.

Singurele victorii din cadrul preliminariilor au fost cu Cipru (2-0, în meciul tur) și cu San Marino (5-1, în meciul tur).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

„Moldovan să tacă! Rațiu, probleme mari” Puși la zid după meciul cu Cipru: „Generație cu o doză foarte mare de insolență”
Nationala
22:55
„Moldovan să tacă! Rațiu, probleme mari” Puși la zid după meciul cu Cipru: „Generație cu o doză foarte mare de insolență”
Citește mai mult
„Moldovan să tacă! Rațiu, probleme mari” Puși la zid după meciul cu Cipru: „Generație cu o doză foarte mare de insolență”
Diagnosticul lui Șut, aflat în direct „Nu e deloc bine” » Accidentarea mijlocașului de la FCSB, mai gravă decât se așteptau oficialii campioanei
Superliga
22:51
Diagnosticul lui Șut, aflat în direct „Nu e deloc bine” » Accidentarea mijlocașului de la FCSB, mai gravă decât se așteptau oficialii campioanei
Citește mai mult
Diagnosticul lui Șut, aflat în direct „Nu e deloc bine” » Accidentarea mijlocașului de la FCSB, mai gravă decât se așteptau oficialii campioanei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
echipa nationala a romaniei FRF mircea lucescu razvan burleanu
Știrile zilei din sport
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Diverse
11.09
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Citește mai mult
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Superliga
11.09
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Citește mai mult
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Europa League
11.09
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Citește mai mult
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
11.09
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:40
„O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
 „O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
10:33
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse
09:14
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
22:58
„Te întorci la naționala României?” Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
„Te întorci la naționala României?”  Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
11.09
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
11.09
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
11.09
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
11.09
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 13 rapid 10 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
12.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share