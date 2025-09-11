Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
UEFA. Fotomontaj: GOLAZO.ro
Europa League

Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.09.2025, ora 22:04
  • UEFA modifică regulamentul înainte de startului fazei principale din actualul sezon al cupelor europene.
  • Echipele vor putea face o schimbare în lotul UEFA, însă numai în anumite condiții.

Dacă până acum echipele nu puteau modifica listele cu jucători până la finalul fazei principale, acest lucru se va schimba începând cu noul sezon.

UEFA schimbă regulamentul! Cum sunt afectate FCSB și Craiova

UEFA a anunțat joi că echipele care vor participa în cupele europene vor putea înlocui un jucător de pe listă, dacă acesta a suferit o accidentare de lungă durată.

Această modificare poate fi făcută doar până în etapa a 6-a, inclusiv, din cadrul grupei principale a competiției.

„Comitetul Executiv a aprobat o modificare a regulamentului competițiilor masculine de cluburi UEFA 2025/26 pentru a permite înlocuirea temporară a maximum unui jucător de câmp accidentat sau bolnav pe termen lung în faza ligii, până în etapa a 6-a inclusiv.

Motivul acestei adaptări este acela de a se asigura că listele echipelor nu sunt reduse în mod nedrept și că jucătorii sunt protejați de presiunea suplimentară a volumului de muncă”, a transmis UEFA pe site-ul oficial.

FCSB și U Craiova, calificate în fazele principale din Europa League și Conference League, se vor putea folosi de modificarea făcută de UEFA.

Mihai Stoica, critici aduse asupra regulamentului

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a criticat vechiul regulament al UEFA în care listele cu jucători nu puteau fi modificate până la încheierea fazei principale a competiției.

La UEFA nu se mai poate modica lista. Și aici este o problemă pe care, iar, vreau să o ridicăm la ECA, la Roma, în octombrie.

Nu e normal ca în ianuarie să se joace două meciuri din faza principală, dar tu să nu poți schimba jucători pe listă.

Pentru că în ianuarie este perioadă de transferuri și sunt cluburi care sunt nemulțumite de jucători și pot schimba zece.

Ai voie să schimbi trei, ok, dar lasă-i să-i schimbi în ianuarie, nu după ce se termină faza principală. E o anomalie mare de tot”, a explicat Mihai Stoica.

Programul FCSB în Europa League

  • 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

Programul Craiovei în Conference League

  • 2 octombrie, ora 22:00: Rakow - U Craiova
  • 23 octombrie, ora 22:00: U Craiova - FC Noah
  • 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - U Craiova
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova.

UEFA craiova REGULAMENT fcsb jucatori accidentari
