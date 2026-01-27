„Va fi greu, dar nu imposibil” Edi Iordănescu dezvăluie de ce are nevoie România pentru a învinge Turcia în barajul pentru CM 2026

Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre șansele echipei naționale de a se califica la Campionatul Mondial din 2026.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Iordănescu a vorbit despre ce va urma pentru România la baraj.

Edi Iordănescu, despre șansele României la calificare: „Este o misiune dificilă”

Întrebat despre misiunea României de a ajunge la turneul final din Canada, Mexic și Statele Unite, fostul selecționer a declarat:

„Eu sunt de acord că este o misiune dificilă, dar calificarea la un Mondial nu poate să fie un drum facil. Nu poate să însemne că termini pe locul 3 în grupă și ai așteptări să mergi la un Mondial. Eu nu îmi permit să dau vreun sfat.

Cei care sunt acum la echipa națională, staff-ul tehnic împreună cu domnul Lucescu sunt cei mai în măsură să analizeze, să evalueze și să construiască un plan pentru acest joc. Și sunt sigur că o vor face în cel mai mic detaliu.

Voi vorbi ca suporter al echipei naționale, nici măcar ca fost selecționer. Îmi doresc ca echipa națională să lege două calificări.

Ar fi ceva extraordinar după un EURO fabulos. Și mă refer aici la toată emulația care s-a creat, nu neapărat la partea sportivă.

Ceea ce am văzut în Germania n-am crezut vreodată că se poate întâmpla cu echipa națională a României și suporterii ei. E ceva fantastic care nu poate fi descris în cuvinte, ci doar trăit”, a declarat Edi Iordănescu, conform sptfm.ro.

Edi Iordănescu: „Un astfel de meci necesită pregătire psihologică”

Tehnicianul este de părere că este nevoie ca jucătorii trebuie să fie foarte bine motivați la ora partidei cu Turcia.

„Am crezut și cred că această generație poate produce această performanță. Ca suporter, pot să spun că sunt de acord că va fi o misiune grea, mai ales că e un joc în deplasare, dar nu imposibilă.

Un astfel de meci, cu o miză atât de mare, într-un «vulcan» cum va fi la Istanbul, necesită o pregătire psihologică extraordinară, în primul rând. Aici, la pachet, intră și încrederea și convingerea că se poate. Dacă n-ai această convingere, n-ai nicio șansă.

Trebuie să mergi, să dai totul și să crezi. Fotbalul a demonstrat în timp că calculele se schimbă după fluierul de început. Sunt 90 de minute și se poate întâmpla orice – un contraatac, un cartonaș roșu, o fază fixă, puțină șansă. Ai nevoie și de șansă.

Turcia nu este o echipă perfectă. Nu există echipa perfectă. E o echipă cu forță ofensivă, cu mulți jucători cu multă calitate, dar asta nu o face neapărat o echipă.

Am văzut și vulnerabilități și sunt sigur că staff-ul nostru tehnic va pregăti foarte bine meciul și va încerca să speculeze aceste vulnerabilități”.

Avem cu toții datoria să credem în echipa națională. Noi toți suntem suporterii echipei naționale și o calificare ar însemna enorm. Edi Iordănescu, fostul selecționer al României

Programul naționalei, dacă se va califica la CM 2026:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport