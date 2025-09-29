Victorie mare la tenis de masă  Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
Eduard Ionescu. Foto: Facebook/Federația Română de Tenis de Masă
Victorie mare la tenis de masă Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze

  • Eduard Ionescu (20 de ani) l-a învins pe Alexis Lebrun (22 de ani) cu scorul de 3-1 (6-11, 11-9, 13-11, 11-9), la China Smash 2025.
  • Lebrun este campionul european en titre și medaliatul cu bronz olimpic alături de echipa Franței la tenis de masă. El ocupă locul 12 mondial.

Eduard Ionescu (#74 mondial) s-a calificat, astfel, în șaisprezecimi, unde îl va întâlni pe Jonathan Groth, din Danemarca.

Eduard Ionescu l-a învins pe Alexis Lebrun la China Smash 2025

Performanța sportivului a fost lăudată și de Federația Română de Tenis de Masă, printr-un mesaj pe Facebook.

„Victorie prestigioasă pentru Eduard Ionescu la China Smash 2025! Sportivul român l-a învins pe Alexis Lebrun, campionul european en titre și medaliatul cu bronz olimpic alături de echipa Franței. #servimpentruistorie #hairomania #tabletennis

Componentul lotului național a fost la înălțime într-un meci electrizant decis în patru seturi, în fața #12 mondial, pe tabloul probei de simplu. Eduard Ionescu (#74 mondial) și-a ajustat jocul după un prim set pierdut, iar în următoarele a susținut ritmul alert al duelului cu adversarul francez.

Ferm în lovituri, agil la masa de joc și inspirat în deciziile luate, sportivul nostru a gestionat presiunea și a închis la limită, în favoarea sa, următoarele seturi, pentru victoria cu 3-1 (6-11, 11-9, 13-11, 11-9) și calificarea printre primii 32 de sportivi ai probei”.

În șaisprezecimi, pe tabloul feminin, se află și Bernadette Szocs (30 de ani, favorita nr. 15). Românca va juca marți cu Li Yu-Jhun (Taiwan), de la ora 06:35.

Astăzi, în primul tur joacă și Elisabeta Samara (36 de ani). Aceasta o va întâlni pe Yehh Yi-Tian (Taiwan).

Reacția presei franceze după victoria lui Ionescu în fața lui Lebrun

Succesul românului la China Smash 2025 i-a uimit pe cei de la L'Equipe, care nu se așteptau ca Alexis Lebrun (#12 mondial) să fie eliminat de jucătorul român.

Astfel, presa franceză a titrat „Felix Lebrun în 16-imi la China Grand Smash, dezamăgire pentru fratele său Alexis”, iar apoi a notat:

„Alexis Lebrun a fost eliminat de un jucător provenit din calificări și clasat doar pe locul 74 mondial, românul Eduard Ionescu. Acesta l-a surprins pe francez și s-a impus în 4 seturi (6-11, 11-9, 13-11, 11-9)”.

