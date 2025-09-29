Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a comentat declarațiile lui Gigi Becali (67 de ani), care și-a exprimat din nou interesul de a-l transfera pe Louis Munteanu (23 de ani).

Absent în ultimele două partide de campionat după accidentarea dinaintea amicalului România - Canada 0-3, Louis Munteanu ar putea reveni, chiar în această seară, la derby-ul cu U Cluj.

Ioan Varga, despre noua ofertă a lui Becali: „Nu putem vorbi despre o astfel de sumă”

Gigi Becali a anunțat azi o nouă ofertă pe care intenționează să o pună pe masa CFR-ului, chiar de ziua lui Varga, pentru un viitor transfer al lui Louis Munteanu: 4,5 milioane de euro.

Spre deosebire de replica din luna mai, când a reacționat dur la o propunere similară venită tot de la patronul FCSB, Varga a preferat o varinată mai elegantă.

„Nu îi dau niciun răspuns, că nu vreau să supăr pe nimeni, mai ales de ziua mea. Apreciez interesul, dar nu putem vorbi despre o astfel de sumă” , a spus Varga, potrivit gsp.ro.

5 milioane de euro este în prezent cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit transfermarkt.com

Declarațiile lui Gigi Becali privind oferta pentru Louis Munteanu

Într-o intervenție telefonică, Becali a „ambalat” oferta pentru atacant drept cadou pentru Ioan Varga, care își serbează astăzi ziua de naștere.

„O să-l sun acum să-i spun la mulți ani. «Tati, ce facem, Tati? Îți dau și eu un cadou la iarnă. Îți dau 4,5 milioane de euro pe Louis». Să vedem, poate fac cu «Tati» o înțelegere de acum. Trebuie să-l ajut pe «Tati» dacă are nevoie”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Varga: „Am fost la un pas să-l vindem pe Louis la Ajax!”

În urmă cu 4 zile, patronul CFR-ului susținea că a fost aproape de un acord cu Ajax în această vară, însă mutarea a picat pentru că echipele nu s-au înțeles înainte de închiderea perioadei de transferuri.

„ Adevărul despre transferul lui Louis Munteanu este că am fost la un pas să îl vindem la Ajax în ultima zi de mercato, dar nu ne-am mai încadrat cu timingul, fiindcă înțelegerea am făcut-o în jurul orei 6 după-amiaza și mai erau la dispoziție doar câteva ore.

Ajax și Valencia sunt, în momentul de față, singurele cluburi dispuse să plătească în condițiile cerute de noi, adică 15-17 milioane de euro plus procente și bonusuri, astfel încât transferul s-ar putea duce la 20 de milioane de euro”, a spus Ioan Varga, potrivit gsp.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport