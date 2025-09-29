Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu

- Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a comentat declarațiile lui Gigi Becali (67 de ani), care și-a exprimat din nou interesul de a-l transfera pe Louis Munteanu (23 de ani).
Absent în ultimele două partide de campionat după accidentarea dinaintea amicalului România - Canada 0-3, Louis Munteanu ar putea reveni, chiar în această seară, la derby-ul cu U Cluj.
Ioan Varga, despre noua ofertă a lui Becali: „Nu putem vorbi despre o astfel de sumă”
Gigi Becali a anunțat azi o nouă ofertă pe care intenționează să o pună pe masa CFR-ului, chiar de ziua lui Varga, pentru un viitor transfer al lui Louis Munteanu: 4,5 milioane de euro.
Spre deosebire de replica din luna mai, când a reacționat dur la o propunere similară venită tot de la patronul FCSB, Varga a preferat o varinată mai elegantă.
„Nu îi dau niciun răspuns, că nu vreau să supăr pe nimeni, mai ales de ziua mea. Apreciez interesul, dar nu putem vorbi despre o astfel de sumă”, a spus Varga, potrivit gsp.ro.
Declarațiile lui Gigi Becali privind oferta pentru Louis Munteanu
Într-o intervenție telefonică, Becali a „ambalat” oferta pentru atacant drept cadou pentru Ioan Varga, care își serbează astăzi ziua de naștere.
„O să-l sun acum să-i spun la mulți ani. «Tati, ce facem, Tati? Îți dau și eu un cadou la iarnă. Îți dau 4,5 milioane de euro pe Louis». Să vedem, poate fac cu «Tati» o înțelegere de acum. Trebuie să-l ajut pe «Tati» dacă are nevoie”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.
Varga: „Am fost la un pas să-l vindem pe Louis la Ajax!”
În urmă cu 4 zile, patronul CFR-ului susținea că a fost aproape de un acord cu Ajax în această vară, însă mutarea a picat pentru că echipele nu s-au înțeles înainte de închiderea perioadei de transferuri.
„Adevărul despre transferul lui Louis Munteanu este că am fost la un pas să îl vindem la Ajax în ultima zi de mercato, dar nu ne-am mai încadrat cu timingul, fiindcă înțelegerea am făcut-o în jurul orei 6 după-amiaza și mai erau la dispoziție doar câteva ore.
Ajax și Valencia sunt, în momentul de față, singurele cluburi dispuse să plătească în condițiile cerute de noi, adică 15-17 milioane de euro plus procente și bonusuri, astfel încât transferul s-ar putea duce la 20 de milioane de euro”, a spus Ioan Varga, potrivit gsp.ro.