„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
FCSB. Foto: Raed Krishan
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.09.2025, ora 16:09
alt-text Actualizat: 29.09.2025, ora 16:10
  • Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, reacționat după ce a primit multe întrebări legate de numărul mic de spectatori de pe Arena Națională.
  • La partida de duminică dintre FCSB și Oțelul, scor 1-0, au fost prezenți doar 5.130 de spectatori.

MM Stoica a explicat de ce consideră că asistența de la meciul cu Oțelul e una normală și nu reprezintă un motiv de îngrijorare pentru club.

Mihai Stoica, despre asistența la meciurile celor de la FCSB

„Se întreabă oamenii de ce la meciuri ca cel de aseară avem doar 5.000 - 6.000 suporteri pe stadion. Unii opinează că e scindare, alții că e protest pentru că nu sunt rezultate și jocul suferă etc.

Fals!

Adevărul e că așa a fost mereu. Bucureștenii nu vin la meciuri fără afiș deosebit, iar provincia alege - logic - meciurile europene.

E mare lucru că Peluza Nord a rămas - cu sau fără amenințări - lângă echipă. E excepțional să realizezi că nu ești singur la greu”, a transmis Mihai Stoica într-o postare pe Facebook.

Asistențele la meciurile de acasă ale celor de la FCSB

Campioana României stă foarte prost la capitolul număr de suporteri aduși la meciurile de pe teren propriu în acest sezon.

Până în momentul de față nu au reușit să treacă de bariera de 10.000 de fani la niciun meci de pe teren propriu. Asta și pentru că a disputat toate derby-urile atractive, CFR Cluj, Dinamo, Rapid, în deplasare.

  • Etapa 1, cu Hermannstadt: 6.029 spectatori
  • Etapa 3, cu Farul: 7.514 spectatori
  • Etapa 5, cu Unirea Slobozia: 6.083 spectatori
  • Etapa 7, cu FC Argeș: 8.715 spectatori
  • Etapa 11, cu Oțelul: 5.130 spectatori

În ceea ce privește meciurile din cupele europene, FCSB stă mult mai bine la capitolul suporteri:

  • Liga Campionilor, cu Inter D'Escaldes: 13.080 spectatori
  • Liga Campionilor, cu Shkendija: 32.457 spectatori
  • Europa League, cu Drita: 13.825 spectatori
  • Europa League, cu Aberdeen: 35.341 spectatori

În sezonul trecut, în Europa League, FCSB a reușit să umple Arena Națională la meciurile cu Manchester United și Olimpique Lyon.

În partida cu echipa antrenată de Ruben Amorim au fost 50.128 de spectatori, în timp ce la meciul cu Lyon au fost 53.028 de suporteri.

55.634
de locuri are Arena Națională, stadionul unde FCSB joacă meciurile de acasă

