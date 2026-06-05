Edi Iordănescu (47 de ani) a clarificat public situația legată de o posibilă revenire la CFR Cluj.

Fostul selecționer a confirmat că a fost contactat de clubul din Gruia, însă a transmis că prioritatea sa în acest moment este un proiect din străinătate.

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Ardelenii au încheiat sezonul pe locul 3 în Superliga și vor evolua în preliminariile Conference League, iar conducerea încearcă să instaleze cât mai repede un nou tehnician.

Edward Iordănescu a refuzat-o public pe CFR Cluj: „Prioritatea mea este un contract în străinătate”

Edi Iordănescu a vorbit mai întâi despre legătura puternică pe care o are cu CFR Cluj, club alături de care a câștigat titlul în România în sezonul 2020-2021.

„În ultimele zile s-a tot discutat despre o posibilă revenire a mea la CFR Cluj, iar după multe speculații, consider că este momentul să clarific situația.

În primul rând, mărturisesc faptul că sunt extrem de atașat de CFR Cluj. Este un club față de care am sentimente puternice și unde am trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei mele.

La Cluj am avut primele mari satisfacții ca antrenor, am câștigat trei trofee și am construit relații speciale cu oamenii din club și cu mulți dintre jucătorii alături de care am lucrat.

Sunt amintiri și legături care vor rămâne mereu parte din mine. În plus, rămân extrem de recunoscător și pentru sprijinul deosebit pe care l-am avut din partea suporterilor!!”, a declarat Iordănescu.

24 de meciuri a adunat Edward Iordănescu la Legia Varșovia, ultima echipă pe care a antrenat-o. Tehnicianul a plecat pe 31 octombrie 2025, după 4 luni, perioadă în care a înregistrat 11 victorii, 6 remize și 7 înfrângeri

Apoi, antrenorul român a confirmat că a existat un contact din partea CFR-ului, dar a precizat că negocierile pentru un contract în străinătate au rămas prioritatea sa.

„Este adevărat că am fost contactat în vederea unei posibile reveniri. Din respect pentru suporterii lui CFR, pentru club și oamenii care îl conduc, am fost însă foarte corect încă de la început și am comunicat faptul că mă aflu în negocieri pentru un contract în străinătate.

Aceasta a reprezentat și reprezintă prioritatea mea în acest moment, motiv pentru care am solicitat puțin timp pentru a-mi clarifica situația. Cert este că, în acest moment, situația mea rămâne încă neclară, iar CFR are nevoie de un antrenor cât mai repede…”, a mai spus tehnicianul.

Edi Iordănescu, mesaj pentru Ioan Varga: „Fără sacrificiile sale, e greu de imaginat unde era CFR”

Fostul selecționer a vorbit și despre Ioan Varga, finanțatorul clubului, despre care a avut un mesaj elogios.

„În ceea ce privește CFR Cluj, îl cunosc foarte bine pe domnul Nelu Varga și știu că, de-a lungul vieții și al activității sale, a depășit numeroase obstacole. De fiecare dată a demonstrat capacitatea de a se reinventa, de a găsi soluții și de a repoziționa clubul atunci când contextul a fost dificil.

Are un instinct aparte, atât în viață, cât și în fotbal, iar dragostea pe care o are pentru CFR Cluj este incontestabilă. Fără implicarea și sacrificiile sale, este greu de imaginat unde ar fi fost astăzi clubul. CFR a trecut prin momente complicate, dar a continuat să meargă înainte și să rămână la cel mai înalt nivel.

În plus, am observat câteva decizii care, din punctul meu de vedere, sunt foarte inspirate pentru viitorul clubului. Revenirea lui Marian Copilu reprezintă un câștig important și sunt convins că va aduce echilibru, competență și plusvaloare în activitatea clubului.

De asemenea, implicarea lui Cadu este o veste excelentă. El este una dintre marile embleme ale CFR-ului, iar cluburile puternice au nevoie de oameni reprezentativi, care cunosc identitatea și valorile locului.

Alături de domnul Mureșan, care prezintă o experiență extraordinară și este parte importantă din istoria clubului, cred că există premisele formării unei noi echipe de conducere capabile, care să gestioneze bine, să ia deciziile corecte și să ducă din nou CFR-ul pe culmile performanței.

În ceea ce mă privește, probabil că e o chestiune de timp până când se va clarifica situația mea și atunci cu toții veți afla exact ce se întâmplă. Până atunci, mulțumesc tuturor pentru interes, respect și încredere”, a mai notat fostul selecționer al României.

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