Florentino Perez (79 de ani) a intrat puternic în campania pentru alegerile de la Real Madrid și a anunțat că pregătește cea mai mare ofertă de transfer din istoria clubului.

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Actualul președinte al madrilenilor a vorbit despre revenirea lui Jose Mourinho, despre transferurile lui Denzel Dumfries și Ibrahima Konate, dar și a dezmințit zvonurile despre aducerea lui Erling Haaland.

Florentino Perez anunță un transfer „galactic”: „Cea mai mare sumă plătită vreodată de Real Madrid”

Actualul președinte al clubului blanco a anunțat că marți va face o ofertă de aproximativ 150 de milioane de euro pentru un fotbalist de la un club din Champions League.

„Am niște vești de împărtășit. Marți voi face o ofertă importantă unui club din Champions League pentru un mare jucător, care ar reprezenta cea mai mare sumă de bani plătită vreodată de Real Madrid pentru un transfer în toată istoria sa.

Ar fi vorba de aproximativ 150 de milioane de euro. Un indiciu? Nu pot, vă dau deja indiciul despre ceea ce vom face”, a declarat Perez, conform marca.com.

Perez nu a oferit numele jucătorului, dar a precizat că nu este vorba despre Haaland, Harry Kane, Michael Olise sau Jeremy Doku.

Olise este un jucător grozav, dar nu este Olise. Nici Doku nu este… Vom face o ofertă importantă, de cel puțin 150 de milioane. Normal ar fi ca jucătorul să fie de la mijlocul terenului în sus. Și nu este Haaland. Și nu este din Premier League. Iar primul lucru pe care îl vom face va fi să discutăm cu clubul. Este un transfer care să entuziasmeze, pentru că despre asta este vorba. Florentino Perez, președintele lui Real Madrid

Perez a respins varianta Haaland, după ce Enrique Riquelme, contracandidatul său la președinția lui Real Madrid, a promis că îl va aduce pe atacantul lui Manchester City dacă va câștiga alegerile.

„Chestiunea cu Haaland, toți au dezmințit-o, probabil că e o cacealma… Nu vreau oameni care să destabilizeze clubul”, a spus Florentino Perez.

Florentino Perez a confirmat că Denzel Dumfries ar urma să ajungă la Real Madrid, alături de Ibrahima Konate, dacă va câștiga alegerile, conform en.as.com.

Indiciile lui Florentino duc spre PSG: Vitinha sau Joao Neves

Presa spaniolă scrie că indiciile oferite de Perez trimit către PSG, iar principalele variante vehiculate sunt Vitinha și Joao Neves.

Ambii sunt internaționali portughezi, joacă la campioana Franței și se încadrează în profilul descris de Florentino: fotbaliști de la mijlocul terenului în sus, aflați la un club de Champions League și care nu evoluează în Premier League.

Joao Neves, în vârstă de 21 de ani, este considerat unul dintre cei mai importanți tineri mijlocași ai Europei.

Format la Benfica, portughezul a ajuns la PSG în vara lui 2024, pentru aproximativ 70 de milioane de euro, și a devenit rapid un om important în echipa lui Luis Enrique.

Marca notează că Neves este și pe placul lui Mourinho, antrenorul pe care Perez îl vrea înapoi la Real Madrid.

38 de meciuri a jucat Joao Neves în sezonul recent încheiat, în care a marcat șapte goluri și a oferit 4 pase decisive

Vitinha, mijlocaș în vârstă de 26 de ani, este celălalt nume vehiculat.

Lusitanul a ajuns la PSG de la Porto, în 2022, pentru aproximativ 40 de milioane de euro, și a devenit unul dintre liderii echipei pariziene.

Portughezul a jucat 50 de partide în stagiunea 2025-2026, în care a reușit să marcheze de șapte ori și să ofere 10 pase decisive.

Mourinho, pariul lui Florentino Perez pentru Real Madrid: „A făcut lucrurile foarte bine”

Perez a vorbit și despre Mourinho, aflat în prezent la Benfica. Real Madrid a anunțat că portughezul va reveni pe banca echipei dacă Florentino va fi reales.

„Va veni la Real Madrid sezonul viitor. Mă entuziasmează pentru că îl cunoaștem, ne-a învățat o competitivitate foarte mare și, după ce el a plecat, am câștigat șase Champions League ca rezultat al competitivității pe care ne-a dat-o.

Acum este motivat să câștige din nou Champions League. Mourinho ne-a dat o competitivitate mare. Este un mare antrenor. După ce a plecat, am câștigat mai multe Champions League aproape consecutiv.

A făcut lucrurile foarte bine, oferind o unitate extraordinară întregii echipe. Am foarte multă încredere în Mourinho”, a mai spus acesta.

Perez, după episodul Tchouameni - Valverde: „Ce nu este normal este ca cineva din interior să povestească asta”

Un alt subiect abordat a fost incidentul dintre Aurelien Tchouameni și Federico Valverde, precum și situația internă a clubului.

„Este o prostie să spui că doi jucători s-au luat la bătaie, este ceva normal. Ce nu este normal este ca cineva cu rea intenție, din interior, să povestească asta. Tot ce se întâmplă la Madrid are o mare amploare.

Am început să observ că exista o conspirație între unele mijloace de comunicare și unele persoane pentru a destabiliza clubul. Nu puteam continua așa și de aceea am convocat alegeri. Am vrut să tai răul de la rădăcină.

Ce coincidență că aceia care voiau să destabilizeze clubul sunt cei dintr-o etapă sinistră a Madridului. În 2008 se organizează un scandal în club și trebuie să revin. O etapă în care la Adunări intrau oameni care nu erau membri socios.

Era o conducere proastă, toxică, una dintre cele mai groaznice perioade… Acum apar copiii celor care băgau oameni în Adunări. Și mi-am spus: Florentino, iar trebuie să o iei de la capăt”.

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