„Ne așteaptă din nou Liga 2!” Suporterii lui Dinamo au „explodat” după plecarea lui Kopic: „Nicolescu, poate părăsești și tu incinta!” +50 foto
Zeljko Kopic. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Raed Krishan
Superliga

„Ne așteaptă din nou Liga 2!” Suporterii lui Dinamo au „explodat” după plecarea lui Kopic: „Nicolescu, poate părăsești și tu incinta!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 12:51
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 14:46
  • Despărțirea lui Zeljko Kopic (48 de ani) de Dinamo a provocat un val de reacții în rândul suporterilor.
  • La scurt timp după anunțul făcut club, pe pagina oficială și pe grupurile dinamoviste au apărut numeroase comentarii.
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Reacțiile negative au fost îndreptate împotriva conducerii și, în special, a președintelui Andrei Nicolescu.

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Suporterii lui Dinamo au răbufnit după despărțirea de Kopic: „Așteptăm plecarea lui Nicolescu”

Pe grupurile suporterilor dinamoviști a fost reluată și o declarație recentă a lui Andrei Nicolescu, „Nu se întâmplă nimic săptămâna asta”, pe care fanii au taxat-o acum cu ironii și reproșuri, după plecarea lui Kopic.

  • „Aparent chiar nimic!”, a scris un suporter.
  • „El când pleacă?”, a întrebat un alt fan.
  • „La ce transferuri voia să facă, gen Trică, normal că lui Kopic nu i-a convenit”, a mai comentat un fan.
  • „Kopic s-a săturat de incompetență”, a fost o altă reacție.
  • „Kopic nu putea face mai mult fără investiții”, a transmis un alt suporter.
  • „Iată, a plecat și antrenorul, s-a lămurit și el cât de mult contează vorbele domniei voastre, domnule Andrei Nicolescu, poate vă gândiți și dumneavoastră să părăsiți incinta. Să vă asumați rezultatele sub orice critică din acest sezon!”

Tensiunile dintre o parte a suporterilor și conducere nu sunt noi.

În ultimele luni, viitorul lui Kopic a fost un subiect constant, iar Andrei Nicolescu a fost întrebat în mai multe rânduri despre situația antrenorului.

Andrei Nicolescu fusese contestat de suporteri și înaintea plecării lui Kopic, în scandalul noii sigle a clubului. Noua identitate vizuală a provocat un val de reacții negative.

115 meciuri
oficiale a adunat Kopic pe banca lui Dinamo, cu un bilanț de 44 de victorii, 39 de remize și 32 de înfrângeri

La postarea prin care Dinamo a anunțat despărțirea de Kopic s-au strâns rapid peste 1.000 de comentarii. Și acolo, o parte importantă dintre fani au cerut schimbări și la nivelul conducerii.

  • „Așteptăm plecarea lui Andrei Nicolescu.”
  • „Ne așteaptă din nou Liga 2!”
  • „Dacă e așa... nu văd nimic bun la orizont.”
  • „Este clar, conducerea nu aduce jucătorii ceruți de Mister! Nu sunt capabili!”
  • „Când îți bați joc de un antrenor și îl minți că îi aduci jucători, logic că pleacă! Un lucru normal și firesc!”
  • „Omul voia performanță, să se bată la campionat. A văzut și el că n-are cu cine”
  • „Ce antrenor român disponibil se poate ridica în momentul de față la nivelul lui Kopic?”

Kopic a preluat Dinamo într-un moment dificil, în decembrie 2023, după plecarea lui Ovidiu Burcă.

A reușit mai întâi să salveze echipa de la retrogradare, apoi a dus-o în play-off după o pauză de șapte ani, iar în sezonul recent încheiat, „câinii” au terminat pe locul 4 în Superliga și au ratat cupele europene după barajul pierdut cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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