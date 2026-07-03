Scandal la hotelul Egiptului FOTO: Antrenor bruscat! Altercație între membrii delegației „Faraonilor” și poliția din Dallas. Cauza conflictului +6 foto
Selecționerul Egiptului, Hossam Hassan, la antrenament. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Scandal la hotelul Egiptului FOTO: Antrenor bruscat! Altercație între membrii delegației „Faraonilor” și poliția din Dallas. Cauza conflictului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 14:06
  • Egipt joacă vineri cu Australia, în „16-imile” Mondialului. 
  • Înainte de meci, naționala lui Salah a avut probleme cu poliția locală.
  • De la ce a pornit altercația din holul hotelului, la Dallas.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Egipt a depășit în premieră faza grupelor la Campionatul Mondial.

Locul 2 într-o serie cu Belgia, Iran și Noua Zeelandă, vrea mai mult acum.

„Mă doare că v-am dezamăgit” Oficial: Nagelsmann nu mai e selecționerul Germaniei! Klopp vrea să-l înlocuiască
Citește și
„Mă doare că v-am dezamăgit” Oficial: Nagelsmann nu mai e selecționerul Germaniei! Klopp vrea să-l înlocuiască
Citește mai mult
„Mă doare că v-am dezamăgit” Oficial: Nagelsmann nu mai e selecționerul Germaniei! Klopp vrea să-l înlocuiască

Joacă vineri (21:00, ora României) împotriva Australiei, la Dallas, în „16-imile” turneului final.

Totul a pornit de la un copil care voia o fotografie cu Trezeguet

Atmosfera s-a stricat la hotel, după o altercație între membrii delegației și poliția locală.

Totul a pornit, incredibil, de la un copil care voia să se fotografieze cu „Faraonii”.

Altercație între membrii delegației Egiptului și poliția din Dallas în hotelul naționalei lui Salah. Fotografii: capturi TV
Altercație între membrii delegației Egiptului și poliția din Dallas în hotelul naționalei lui Salah. Fotografii: capturi TV

Galerie foto (6 imagini)

Altercație între membrii delegației Egiptului și poliția din Dallas în hotelul naționalei lui Salah. Fotografii: capturi TV Altercație între membrii delegației Egiptului și poliția din Dallas în hotelul naționalei lui Salah Altercație între membrii delegației Egiptului și poliția din Dallas în hotelul naționalei lui Salah Altercație între membrii delegației Egiptului și poliția din Dallas în hotelul naționalei lui Salah Altercație între membrii delegației Egiptului și poliția din Dallas în hotelul naționalei lui Salah
+6 Foto
labels.photo-gallery

Atacantul Mahmoud Hassan Trezeguet se poza cu băiatul, selecționerul Hossam Hassan și asistentul său, Ibrahim Hassan, fratele geamăn al antrenorului, erau și ei acolo.

Polițistul a intervenit brutal, i-a bruscat pe selecționer și secundul acestuia

La un moment dat, a apărut un polițist care le-a cerut pe un ton aspru să se îndepărteze.

Când au venit alți egipteni, agentul de securitate striga: „Înapoi! Înapoi!”. I-a bruscat și pe cei doi tehnicieni.

Potrivit site-ului egiptean Almasry Alyoum, preluat de L’Equipe, „suporterii voiau să aibă amintiri cu jucătorii, dar polițiștii i-au tratat dur și pe fani, și pe antrenori”.

Aproape de bătaie cu polițistul

„Nu mă împingeți!”, a fost auzit secundul Ibrahim Hassan.

Altercație între membrii delegației Egiptului și poliția din Dallas în hotelul naționalei lui Salah
Altercație între membrii delegației Egiptului și poliția din Dallas în hotelul naționalei lui Salah

Galerie foto (6 imagini)

Altercație între membrii delegației Egiptului și poliția din Dallas în hotelul naționalei lui Salah. Fotografii: capturi TV Altercație între membrii delegației Egiptului și poliția din Dallas în hotelul naționalei lui Salah Altercație între membrii delegației Egiptului și poliția din Dallas în hotelul naționalei lui Salah Altercație între membrii delegației Egiptului și poliția din Dallas în hotelul naționalei lui Salah Altercație între membrii delegației Egiptului și poliția din Dallas în hotelul naționalei lui Salah
+6 Foto
labels.photo-gallery

Alt membru al staffului tehnic s-a înfuriat, protestând în fața agentului. A părut că vrea să sară la polițist.

În cele din urmă, situația s-a calmat, fără alte consecințe.

Citește și

De ce a fost anulat golul Croației FOTO: Jucătorii lui Dalic au protestat după golul refuzat în minutul 90+13: „Cineva ar fi trebuit să ne explice”
Campionatul Mondial
08:39
De ce a fost anulat golul Croației FOTO: Jucătorii lui Dalic au protestat după golul refuzat în minutul 90+13: „Cineva ar fi trebuit să ne explice”
Citește mai mult
De ce a fost anulat golul Croației FOTO: Jucătorii lui Dalic au protestat după golul refuzat în minutul 90+13: „Cineva ar fi trebuit să ne explice”
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Campionatul Mondial
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Citește mai mult
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
Campionatul Mondial selectioner egipt HOTEL politie Hossam Hassan
Știrile zilei din sport
Messi, gest neașteptat FOTO: S-a oprit la zona mixtă, iar ce i-a spus unei jurnaliste ascunde o ironie fină:  „Dacă mă uit la tine...”. Reacția reporterei
Campionatul Mondial
11:56
Messi, gest neașteptat FOTO: S-a oprit la zona mixtă, iar ce i-a spus unei jurnaliste ascunde o ironie fină: „Dacă mă uit la tine...”. Reacția reporterei
Citește mai mult
Messi, gest neașteptat FOTO: S-a oprit la zona mixtă, iar ce i-a spus unei jurnaliste ascunde o ironie fină:  „Dacă mă uit la tine...”. Reacția reporterei
Klopp a confirmat Va fi aproape sigur noul selecționer al Germaniei: „Sunt pregătit”. Ce salariu va avea!
Campionatul Mondial
11:47
Klopp a confirmat Va fi aproape sigur noul selecționer al Germaniei: „Sunt pregătit”. Ce salariu va avea!
Citește mai mult
Klopp a confirmat Va fi aproape sigur noul selecționer al Germaniei: „Sunt pregătit”. Ce salariu va avea!
Mondialul va fi mutat! Schimbarea radicală pregătită de FIFA. Când se va juca turneul final
Campionatul Mondial
11:48
Mondialul va fi mutat! Schimbarea radicală pregătită de FIFA. Când se va juca turneul final
Citește mai mult
Mondialul va fi mutat! Schimbarea radicală pregătită de FIFA. Când se va juca turneul final
Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des  marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal
Campionatul Mondial
09:42
Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal
Citește mai mult
Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des  marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:24
Duarte, omul care a scris istorie Povestea fotbalistului care a marcat primul gol pentru Capul Verde în faza eliminatorie, chiar împotriva campioanei mondiale
Duarte, omul care a scris istorie Povestea fotbalistului care a marcat primul gol pentru Capul Verde în faza eliminatorie, chiar împotriva campioanei mondiale
13:28
Ronaldo are un nou antrenor Al-Nassr l-a prezentat pe Postecoglou, tehnicianul alături de care Tottenham a câștigat Europa League
Ronaldo are un nou antrenor Al-Nassr l-a prezentat pe Postecoglou, tehnicianul alături de care Tottenham a câștigat Europa League
12:59
Rotaru l-a surclasat pe Becali În timp ce patronul FCSB s-a lăudat la TV, campioana a dominat piața transferurilor: diferențe uriașe față de rivalele din Liga 1
Rotaru l-a surclasat pe Becali În timp ce patronul FCSB s-a lăudat la TV, campioana a dominat piața transferurilor: diferențe uriașe față de rivalele din Liga 1
13:07
Rică Răducanu e în spital Fostul mare portar a căzut pe scări și a fost internat de urgență. Coaste rupte, umăr dislocat și o lovitură la cap
Rică Răducanu e în spital Fostul mare portar a căzut pe scări și a fost internat de urgență. Coaste rupte, umăr dislocat și o lovitură la cap
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Top stiri
Cum l-a ajutat Mbappe pe Salah Mișcarea neașteptată a egiptenilor înainte de loviturile de departajare cu Australia
Campionatul Mondial
11:24
Cum l-a ajutat Mbappe pe Salah Mișcarea neașteptată a egiptenilor înainte de loviturile de departajare cu Australia
Citește mai mult
Cum l-a ajutat Mbappe pe Salah Mișcarea neașteptată a egiptenilor înainte de loviturile de departajare cu Australia
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
Campionatul Mondial
09:12
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
Citește mai mult
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Campionatul Mondial
09:56
„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Citește mai mult
„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
B365
03.07
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
Citește mai mult
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 19 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share