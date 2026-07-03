Scandal la hotelul Egiptului FOTO: Antrenor bruscat! Altercație între membrii delegației „Faraonilor” și poliția din Dallas. Cauza conflictului

Egipt joacă vineri cu Australia, în „16-imile” Mondialului.

Înainte de meci, naționala lui Salah a avut probleme cu poliția locală.

De la ce a pornit altercația din holul hotelului, la Dallas.

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Egipt a depășit în premieră faza grupelor la Campionatul Mondial.

Locul 2 într-o serie cu Belgia, Iran și Noua Zeelandă, vrea mai mult acum.

Joacă vineri (21:00, ora României) împotriva Australiei, la Dallas, în „16-imile” turneului final.

Totul a pornit de la un copil care voia o fotografie cu Trezeguet

Atmosfera s-a stricat la hotel, după o altercație între membrii delegației și poliția locală.

Totul a pornit, incredibil, de la un copil care voia să se fotografieze cu „Faraonii”.

Atacantul Mahmoud Hassan Trezeguet se poza cu băiatul, selecționerul Hossam Hassan și asistentul său, Ibrahim Hassan, fratele geamăn al antrenorului, erau și ei acolo.

Polițistul a intervenit brutal, i-a bruscat pe selecționer și secundul acestuia

La un moment dat, a apărut un polițist care le-a cerut pe un ton aspru să se îndepărteze.

Când au venit alți egipteni, agentul de securitate striga: „Înapoi! Înapoi!”. I-a bruscat și pe cei doi tehnicieni.

بيدافع عن طفل.. لحظة مشادة إبراهيم حسن وفرد أمن أمريكي داخل فندق الإقامة pic.twitter.com/MRVUctu6QV — ملعب القاهرة24 (@Cairo24Sports) July 2, 2026

Potrivit site-ului egiptean Almasry Alyoum, preluat de L’Equipe, „suporterii voiau să aibă amintiri cu jucătorii, dar polițiștii i-au tratat dur și pe fani, și pe antrenori”.

Aproape de bătaie cu polițistul

„Nu mă împingeți!”, a fost auzit secundul Ibrahim Hassan.

Alt membru al staffului tehnic s-a înfuriat, protestând în fața agentului. A părut că vrea să sară la polițist.

În cele din urmă, situația s-a calmat, fără alte consecințe.

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