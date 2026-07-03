Julian Nagelsmann a anunțat astăzi că a demisionat după nici 3 ani ca selecționer al Germaniei.

Nimeni nu-l mai voia. Și principalul aliat din federație i-a sugerat să plece.

Forul german a confirmat că îl vrea pe Jurgen Klopp. Ce trebuie să facă. Ar fi o premieră!

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Julian Nagelsmann a anunțat astăzi că s-a despărțit de federația germană.

„M-am gândit mult în ultimele zile, după eliminare. Decizia nu a fost ușoară.

După o asemenea dezamăgire, echipa merită șansa unui nou start.

Vreau să le mulțumesc celor din staff, tuturor din federație, jucătorilor și mai ales fanilor.

Voi ne-ați susținut, ați avut încredere în noi, ne-ați oferit energie și în clipele dificile. Mă doare că v-am dezamăgit și că nu v-am oferit momente memorabile de fotbal la acest Mondial. Meritați din plin” , a spus antrenorul în vârstă de 38 de ani.

OFFICIAL: Julian Nagelsmann quits his role as Germany head coach



"I've done a lot of thinking in the days since our elimination and have consulted with trusted individuals both personally and within the federation. The decision was anything but easy for me. My top priority has… pic.twitter.com/xXU5UOTj9K — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 3, 2026

Președintele federației, Bernd Neuendorf, a anunțat într-un comunicat: „Îi mulțumim lui Julian Nagelsmann pentru munca sa din septembrie 2023, cu angajament și ambiție extraordinară.

O persoană responsabilă și sinceră, pe care o prețuim toți”.

A confirmat că vrea să negocieze cu Jurgen Klopp pentru postul de selecționer: „El și-a manifestat deja disponibilitatea de a prelua această funcție”.

Știrea inițială

Nagelsmann renunță la naționala Germaniei

Julian Nagelsmann nu mai este selecționerul Germaniei.

Numit pe 22 septembrie 2023, antrenorul în vârstă de 38 de ani părăsește naționala după dezamăgirea de la Mondial.

Și aliatul Voller l-a convins pe Nagelsmann să renunțe

Nu a convins pe nimeni în ședința de joi după-amiază, de la sediul federației (DFB).

Și principalul său aliat în DFB, directorul sportiv Rudi Voller, care l-a susținut imediat, la sfârșitul meciului cu Paraguay (1-1, 3-4 la penaltyuri în „16-imile” CM, l-a sfătuit să renunțe.

Nagelsmann, la ultimul meci ca selecționer al Germaniei: eșecul cu Paraguay. Foto: Imago

Fusese atacant extrem de dur de Lothar Matthaus. „Nu înțeleg de ce Nagelsmann nu are caracter, să înțeleagă că nu are niciun viitor la această echipă, să admită că a eșuat și să demisioneze”, a declarat fostul campion mondial pentru Bild.

Nagelsmann renunță la 7 milioane de euro

În cele din urmă, Nagelsmann a acceptat să plece, veste confirmată și de Sky Deutschland, și de Bild.

Demisionează, nu va fi concediat. Ceea ce înseamnă că renunță la despăgubirea de 7 milioane de euro pe care ar fi primit-o dacă ar fi fost concediat.

37 de meciuri a fost Nagelsmann selecționerul Germaniei: 23 de victorii, 7 egaluri, 7 înfrângeri

A avut peste 60% succese în scurtul său mandat, însă turneele finale au însemnat o eliminare în „sferturi” la Euro și alta în „16-imi” la CM.

Premieră: taxă de milioane pentru selecționer. Federația se bazează pe Nike

Federația a rezolvat problema despărțirii de Nagelsmann. Acum trebuie să numească noul selecționer.

Toți oficialii DFB îl vor pe Jurgen Klopp (59 de ani). Dar fostul antrenor al lui Liverpool (2015-2024) are contract până în 2029 cu Red Bull, e directorul diviziei de dezvoltare a fotbalului la concernul austriac.

Jurgen Klopp va reveni ca antrenor după doi ani de pauză. Acum, în premieră, selecționer. Foto: Imago

Red Bull cere o taxă de transfer pentru Klopp și DFB va plăti mai multe milioane pentru a-l aduce la națională.

Forul german nu a mai achitat niciodată o taxă la numirea unui selecționer. O va face acum.

Are însă fonduri suficiente. Bild amintește că, începând din 2027, noul sponsor Nike va plăti anual 100 de milioane de euro până în 2034.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport