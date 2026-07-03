Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei +12 foto
Momentul când Ronaldo a fost înlocuit de Ruben Neves
Campionatul Mondial

Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 05:07
alt-text Actualizat: 03.07.2026, ora 05:45
  • Cristiano Ronaldo a fost ultima schimbare a selecționerului Roberto Martinez la Portugalia - Croația 2-1, în „16-imile” CM.
  • Căpitanul lusitan, care marcase golul egalării din penalty, s-a enervat, strâmbându-se de mai multe ori.
  • Reacția lui CR7 după golul lui Goncalo Ramos, al calificării. Portugalia va înfrunta Spania în „optimi”.
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Portugalia s-a calificat în optimile de finală, după un meci de o intensitate maximă, 2-1 în fața Croației, și va întâlni Spania într-un derby 100% iberic în optimile de finală.

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Ronaldo, marcator la peste 41 de ani, enervat de înlocuire

Dar Cristiano Ronaldo ar fi vrut să fie pe teren și la golul decisiv, al victoriei.

Căpitanul lusitan marcase în minutul 68 pentru 1-1, din penalty, prima sa reușită în fazele eliminatorii ale Mondialului, devenind și cel mai în vârstă marcator dincolo de grupele CM.

41 de ani
și 147 de zile are Cristiano Ronaldo, aflat la al 6-lea Campionat Mondial în care joacă și înscrie. Are 3 goluri la CM 2026

Cristiano s-a supărat însă în minutul 81, când a văzut numărul 7 la înlocuire.

Ronaldo s-a strâmbat de mai multe ori

Selecționerul Roberto Martinez a făcut ultima schimbare. Ruben Neves pe teren, în locul recordmanului de selecții (232) și goluri (146) al naționalelor lumii.

Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației
Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației

Galerie foto (12 imagini)

Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației. Fotografii: capturi TV Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației
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Moment în care Ronaldo s-a îmbufnat, s-a strâmbat de mai multe ori. Inclusiv când a bătut palma cu Neves și cu Martinez.

A trecut pe banca de rezerve, nemulțumit de hotărârea antrenorului.

Ronaldo a uitat de supărare la gol. Bucurie pentru Ramos

Până la urmă însă, Martinez a fost inspirat. Rămas unic vârf, Goncalo Ramos (intrat în minutul 63) a finalizat centrarea lui Rafa Leao în al 4-lea minut de prelungire. Golul calificării.

Ronaldo a uitat de supărarea schimbării și s-a bucurat la golul lui Goncalo Ramos, fugind de pe bancă și îmbrățișându-l pe marcator
Ronaldo a uitat de supărarea schimbării și s-a bucurat la golul lui Goncalo Ramos, fugind de pe bancă și îmbrățișându-l pe marcator

Galerie foto (12 imagini)

Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației. Fotografii: capturi TV Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației
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În acele clipe, CR7 a uitat de supărarea schimbării. A fugit spre colțul terenului, sărind în grămada bucuriei. Și l-a îmbrățișat cu putere pe Ramos.

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