Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei

Cristiano Ronaldo a fost ultima schimbare a selecționerului Roberto Martinez la Portugalia - Croația 2-1, în „16-imile” CM.

Căpitanul lusitan, care marcase golul egalării din penalty, s-a enervat, strâmbându-se de mai multe ori.

Reacția lui CR7 după golul lui Goncalo Ramos, al calificării. Portugalia va înfrunta Spania în „optimi”.

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Portugalia s-a calificat în optimile de finală, după un meci de o intensitate maximă, 2-1 în fața Croației, și va întâlni Spania într-un derby 100% iberic în optimile de finală.

Ronaldo, marcator la peste 41 de ani, enervat de înlocuire

Dar Cristiano Ronaldo ar fi vrut să fie pe teren și la golul decisiv, al victoriei.

Căpitanul lusitan marcase în minutul 68 pentru 1-1, din penalty, prima sa reușită în fazele eliminatorii ale Mondialului, devenind și cel mai în vârstă marcator dincolo de grupele CM.

41 de ani și 147 de zile are Cristiano Ronaldo, aflat la al 6-lea Campionat Mondial în care joacă și înscrie. Are 3 goluri la CM 2026

Cristiano s-a supărat însă în minutul 81, când a văzut numărul 7 la înlocuire.

Ronaldo s-a strâmbat de mai multe ori

Selecționerul Roberto Martinez a făcut ultima schimbare. Ruben Neves pe teren, în locul recordmanului de selecții (232) și goluri (146) al naționalelor lumii.

Moment în care Ronaldo s-a îmbufnat, s-a strâmbat de mai multe ori. Inclusiv când a bătut palma cu Neves și cu Martinez.

A trecut pe banca de rezerve, nemulțumit de hotărârea antrenorului.

Ronaldo a uitat de supărare la gol. Bucurie pentru Ramos

Până la urmă însă, Martinez a fost inspirat. Rămas unic vârf, Goncalo Ramos (intrat în minutul 63) a finalizat centrarea lui Rafa Leao în al 4-lea minut de prelungire. Golul calificării.

În acele clipe, CR7 a uitat de supărarea schimbării. A fugit spre colțul terenului, sărind în grămada bucuriei. Și l-a îmbrățișat cu putere pe Ramos.

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