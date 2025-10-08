Încă o națională merge la CM 2026 Ce echipe au obținut calificarea până acum + surpriză uriașă: țara cu 4.000 km² e la un pas de Mondial!

Egipt a reușit să se califice la Campionatul Mondial din 2026.

Marea surpriză a preliminariilor africane ar putea fi Capul Verde, o țară cu doar 4.000 km², care e la un pas de calificare.

Turneul final din 2026 va fi găzduit de Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii și va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Știm în acest moment 19 dintre cele 48 de echipe care vor evolua la CM 2026, primul turneu de la mărirea numărului de participante.

Egipt s-a calificat la CM 2026

Naționala lui Mohamed Salah a reușit a patra calificare din istorie la Campionatul Mondial, cu o etapă înainte de finalul preliminariilor.

Egipt a trecut miercuri de Djibouti, scor 3-0, și a ajuns la 23 de puncte acumulate, suficiente pentru a-și asigura matematic biletele pentru turneul final.

Mohamed Salah a reușit o „dublă” (min. 14 și 84), în timp ce al treilea gol a fost marcat de Adel (min. 8).

Egiptul va reveni astfel după 8 ani la un turneu final.

Ghana este și ea aproape calificată la Campionatul Mondial. Tot miercuri, ghanezii au învins Republica Centrală Africa cu scorul de 5-0 și doar o înfrângere categorică în ultima rundă, cu Insulele Comore, îi mai poate face să rateze calificarea.

Aceștia se află pe locul 1 în grupa I, cu 22 de puncte, iar pe locul 2 se poziționează Madagascar, cu 19 puncte. Au însă un golaveraj net superior, principalul criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte, +16, față de +8.

Capul Verde, aproape de istorie

Capul Verde, o națiune cu o suprafață de doar 4.000 km², este și ea aproape de o calificare în premieră, după ce a obținut un egal dramatic în deplasarea din Libia, scor 3-3.

Oaspeții erau conduși, 1-3, în minutul 58, dar au egalat pe final și și-au păstrat vii speranțele de calificare.

În partida cu Libia a fost titular și Joao Paulo, mijlocașul Oțelului Galați. Acesta a jucat 64 de minute.

Capul Verde se află pe primul loc în grupa D, cu 20 puncte acumulate. Pe locul secund este Camerun, cu 18 puncte.

Calificarea se va juca luni, în ultima etapă, atunci când Capul Verde întâlnește Eswatini, ultima clasată din grupă, în timp ce Camerun va juca cu Angola. Victoria este obligatorie, pentru că rivalii camerunezi au un golaveraj net superior, +12, față de +5, și ar fi avantajați la egelitate de puncte.

Echipele calificate până acum la Campionatul Mondial

19 echipe au reușit să obțină calificarea la turneul final de anul viitor. Este vorba de:

America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);

Mexic, Canada și SUA (gazde); Oceania: Noua Zeelandă;

Noua Zeelandă; Africa: Maroc, Tunisia, Egipt;

Maroc, Tunisia, Egipt; Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan;

Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan; America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Iordania și Uzbekistan vor participa pentru prima dată la Campionatul Mondial.

Bolivia (America de Sud) și Noua Caledonie (Oceania) sunt calificate la barajul intercontinental, unde mai sunt așteptate două echipe din America de Nord, una din Africa și una din Asia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport