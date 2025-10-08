Rezultat perfect pentru Olăroiu Șanse uriașe de calificare la Mondial, după ce rivalele s-au încurcat + scenarii SF: se poate ajunge la tragere la sorți!

Cosmin Olăroiu (56 de ani) are șanse tot mai mari să se califice la CM 2026, alături de Emiratele Arabe Unite, după ce rivalele Oman și Qatar au remizat, 0-0.

Veste excelentă pentru Olăroiu, care e la doar două meciuri distanță de o calificare istorică la turneul final.

Oman - Qatar 0-0 . Rezultat perfect pentru Olăroiu, în drumul spre CM 2026

Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în faza a patra a calificărilor din Asia pentru CM 2026. Aici, 6 echipe au fost împărțite în două grupe de trei, iar formația lui Olăroiu a fost extrasă alături de Oman și Qatar.

Doar prima clasată obține calificarea directă la turneul final, în timp ce locul 2 merge la play-off-ul pentru barajul intercontinental.

Toate cele 3 meciuri din grupă se dispută în Qatar, iar primul rezultat este unul perfect pentru Oli, 0-0 între gazde și Oman.

Selecționata românului s-ar putea califica și cu două rezultate de egalitate! Însă trebuie să evite unul dintre rezultatele preferate ale lui Olăroiu: 0-0.

Programul Emiratelor Arabe Unite în grupa de calificare:

11 octombrie, Emiratele Arabe Unite - Oman

14 octombrie, Qatar - Emiratele Arabe Unite

Cum se califică Olăroiu la Mondiale:

victorie cu Oman: ar avea nevoie de cel puțin o remiză cu Qatar;

ar avea nevoie de cel puțin o remiză cu Qatar; 0-0 cu Oman: dacă nu câștigă în ultima etapă, la egalitate de puncte calificarea se decide în funcție de clasamentul cartonașelor! Dacă va fi 0-0 și cu Qatar se va lua clasamentul general, dacă va fi un egal cu goluri, atunci se vor lua doar cartonașele din ultimul meci cu Qatar;

dacă nu câștigă în ultima etapă, la egalitate de puncte calificarea se decide în funcție de clasamentul cartonașelor! Dacă va fi 0-0 și cu Qatar se va lua clasamentul general, dacă va fi un egal cu goluri, atunci se vor lua doar cartonașele din ultimul meci cu Qatar; egal cu goluri cu Oman: orice egal în afară de 0-0 cu Qatar îl duce pe Olăroiu la Mondial. Un 0-0 în ultimul meci trimite departajarea dintre Oman și EAU la cartonașe;

orice egal în afară de 0-0 cu Qatar îl duce pe Olăroiu la Mondial. Un 0-0 în ultimul meci trimite departajarea dintre Oman și EAU la cartonașe; înfrângere cu Oman: victorie cu Qatar, apoi victorie în play-off cu locul 2 din cealaltă grupă (Arabia Saudită, Indonezia sau Irak) și două meciuri decisive la barajul intercontinental de anul viitor.

Scenarii SF: egalitate în 3 și calificare decisă de cartonașe SAU tragere la sorți!

Principalul criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte îl reprezintă golaverajul. Astfel că s-ar putea ajunge în situația în care două sau chiar toate cele trei echipe ar fi la egalitate perfectă!

Dacă ambele meciuri ale Emiratelor vor fi 0-0, atunci cele 3 formații vor fi departajate de clasamentul cartonașelor. Oman și Qatar au primit câte două avertismente în primul meci, având -2 puncte. Echipa lui Olăroiu are 0 puncte și ar fi favorizată, însă mai are două meciuri de jucat.

În cazul în care departajarea nu poate fi făcută nici cu ajutorul cartonașelor, câștigătoarea grupei va fi stabilită prin tragere la sorți de FIFA!

Criteriile de departajare:

numărul de puncte obținute în toate meciurile golaverajul general numărul de goluri marcate meciurile directe golaverajul din meciurile directe numărul de goluri marcate în meciurile directe clasamentul fair-play-ului al cartonașelor.

Se califică echipa cu cele mai puține puncte după ce se scad:

- 1 punct pentru fiecare galben;

- 3 puncte pentru un roșu din două galbene;

- 4 puncte pentru roșu direct;

- 5 puncte pentru roșu direct după galben. tragere la sorți

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport