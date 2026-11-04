„Vă dăm 4 pentru asta!” VIDEO. Egnatia i-a enervat pe fanii Craiovei cu o postare cu Florin Salam! Comentarii cu tentă rasistă ale oltenilor
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Conference League

„Vă dăm 4 pentru asta!” VIDEO. Egnatia i-a enervat pe fanii Craiovei cu o postare cu Florin Salam! Comentarii cu tentă rasistă ale oltenilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 19:05
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 19:09
  • Egnatia, viitoarea adversară a Universității Craiova din Conference League, a publicat pe rețelele sociale un videoclip cu sosirea echipei în România, iar melodia aleasă i-a enervat pe fanii olteni.
  • U Craiova - Egnatia se joacă joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Echipa lui Filipe Coelho nu va avea parte de un meci ușor în etapa #3 din cadrul competiției.

Egnatia este campioana ultimelor trei sezoane din Albania, iar tensiunile au început cu o zi înainte de confruntarea din Bănie.

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Egnatia i-a enervat pe fanii Craiovei cu o postare cu Florin Salam!

Clubul albanez a postat un videoclip editat de la aterizarea în România. Jucătorii erau filmați în timp ce coborau din avion pe melodia „Saint Tropez” a lui Florin Salam. Imaginea era distorsionată astfel încât să pară că jucătorii dau din șolduri.

Postarea de pe Facebook era însoțită și de mesajul: „Am ajuns în România și ne-am adaptat ritmului încă din primul minut”.

Gluma albanezilor n-a fost însă gustată de fanii olteni, care au luat cu asalt rubrica de comentarii, nemulțumiți că România este asociată cu manelele. Cei mai mulți au răspuns civilizat și doar le-au transmis adversarilor că vor pleca învinși din Bănie:

  • „O să dansați mâine seară cum vă cântăm noi, stați liniștiți”
  • „Mâine vă luăm pe sus aroganților...”
  • „Sunteți prea mici pentru noi”
  • „Pentru asta o să vă dăm 4 mâine seară”

Au existat însă și comentarii cu tentă rasistă, unul dintre ele strângând cele mai multe aprecieri: „O pagină oficială a unui club care participă într-o competiție europeană face o astfel de insinuare, sugerând că a ajuns într-o «țară de țigani». Vi se pare normal?”.

Intenția albanezilor nu a fost însă una de jignire și nici nu are conotații rasiste. Melodia lui Florin Salam este una dintre cele mai populare din România, apreciată în toată zona Balcanilor, cu peste 181 de milioane de vizualizări.

Este de fapt un cover după melodia „Sen Trope” a cântărețului bulgar Azis, un hit celebru în Sud-Estul Europei, care a fost preluat, pe lângă România, și de artiști din Grecia, Serbia, Turcia și nu numai.

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
  • 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

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