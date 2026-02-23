Ronaldinho vs. Marcelo FOTO: Tensiunea din El Clasico, recreată de starurile braziliene care au jucat la Barcelona, respectiv Real Madrid +25 foto
Ronaldinho vs. Marcelo FOTO: Tensiunea din El Clasico, recreată de starurile braziliene care au jucat la Barcelona, respectiv Real Madrid

Publicat: 23.02.2026, ora 11:01
Actualizat: 23.02.2026, ora 11:03
  • Meci de gală în SUA, între legendele lui Real Madrid și cele de la Barcelona, încheiat la egalitate 1-1. Golurile au fost marcate de Saviola y David Barral.
  • Magia din El Clasico de pe vremuri a fost readusă în scenă de fotbaliști care au scris istorie la Barcelona și Real Madrid. Ronaldinho și Marcelo nu s-au ferit să recreeze și momente tensionate.

A fost spectacol la Los Angeles, unde legendele granzilor din La Liga se luptă pentru nostalgici într-o serie de șase Clasicos în întreaga lume, în acest sezon.

Catalanii au ieșit învingători în El Salvador, iar „los blancos” au restabilit egalitatea în Costa Rica. La Los Angeles, cele două echipe au dat-o la pace, încheiând la egalitate, 1-1.

Tensiunea din El Clasico, recreată de Ronaldinho și Marcelo

Ronaldinho a oferit, ca de fiecare dată, momente de magie.

El a și contribuit la golul catalanilor, oferindu-i o pasă penetrantă lui Jonathan Soriano , finalizată de Saviola.

Fanii l-au aplaudat pe brazilian la scenă deschisă, iar pentru a „încălzi” atmosfera, Ronaldinho l-a provocat pe Marcelo.

În timp ce Real Madrid se pregătea să reia jocul din propria jumătate, prin Marcelo, Ronaldinho s-a apropiat de el și l-a împins, în glumă.

Marcelo a răspuns teatral, prăbușindu-se la pământ.

Ronaldinho și Marcelo au recreat tensiunea din El Clasico
Ronaldinho și Marcelo au recreat tensiunea din El Clasico

Ronaldinho și Marcelo au recreat tensiunea din El Clasico Ronaldinho și Marcelo au recreat tensiunea din El Clasico Ronaldinho și Marcelo au recreat tensiunea din El Clasico Ronaldinho și Marcelo au recreat tensiunea din El Clasico Ronaldinho și Marcelo au recreat tensiunea din El Clasico
A urmat o îmbrățișare între cei doi, aplaudată la scenă deschisă de publicul de pe BMO Stadium, din Los Angeles.

Lotul lui Real Madrid:

  • Guti
  • Luís Figo
  • Marcelo
  • Sávio
  • Claude Makélélé
  • Rubén de la Red
  • Pedro Contreras
  • Albano Bizzarri
  • Agus
  • Marcos Tébar
  • Luis Milla
  • José Callejón
  • Álvaro Negredo
  • Fernando Sanz
  • David Barral
  • Toni Moral
  • Javi Balboa
  • Antonio Núñez

Lotul Barcelonei:

  • Jesús Angoy
  • Jordi Masip
  • Andreu Fontàs
  • Rafa Márquez
  • Marc Valiente
  • Martín Montoya
  • Juan Pablo Sorín
  • Fernando Navarro
  • Frederic Dehu
  • Roger Garcia
  • Marc Crosas
  • Gaizka Mendieta
  • Roberto Trashorras
  • Nolito
  • Jonatan Soriano
  • Saviola
  • Ronaldinho

