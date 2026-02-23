Ronaldinho vs. Marcelo FOTO: Tensiunea din El Clasico, recreată de starurile braziliene care au jucat la Barcelona, respectiv Real Madrid

Meci de gală în SUA, între legendele lui Real Madrid și cele de la Barcelona, încheiat la egalitate 1-1. Golurile au fost marcate de Saviola y David Barral.

Magia din El Clasico de pe vremuri a fost readusă în scenă de fotbaliști care au scris istorie la Barcelona și Real Madrid. Ronaldinho și Marcelo nu s-au ferit să recreeze și momente tensionate.

A fost spectacol la Los Angeles, unde legendele granzilor din La Liga se luptă pentru nostalgici într-o serie de șase Clasicos în întreaga lume, în acest sezon.

Catalanii au ieșit învingători în El Salvador, iar „los blancos” au restabilit egalitatea în Costa Rica. La Los Angeles, cele două echipe au dat-o la pace, încheiând la egalitate, 1-1.

Tensiunea din El Clasico, recreată de Ronaldinho și Marcelo

Ronaldinho a oferit, ca de fiecare dată, momente de magie.

El a și contribuit la golul catalanilor, oferindu-i o pasă penetrantă lui Jonathan Soriano , finalizată de Saviola.

Fanii l-au aplaudat pe brazilian la scenă deschisă, iar pentru a „încălzi” atmosfera, Ronaldinho l-a provocat pe Marcelo.

În timp ce Real Madrid se pregătea să reia jocul din propria jumătate, prin Marcelo, Ronaldinho s-a apropiat de el și l-a împins, în glumă.

Marcelo a răspuns teatral, prăbușindu-se la pământ.

A urmat o îmbrățișare între cei doi, aplaudată la scenă deschisă de publicul de pe BMO Stadium, din Los Angeles.

Lotul lui Real Madrid:

Guti

Luís Figo

Marcelo

Sávio

Claude Makélélé

Rubén de la Red

Pedro Contreras

Albano Bizzarri

Agus

Marcos Tébar

Luis Milla

José Callejón

Álvaro Negredo

Fernando Sanz

David Barral

Toni Moral

Javi Balboa

Antonio Núñez

Lotul Barcelonei:

Jesús Angoy

Jordi Masip

Andreu Fontàs

Rafa Márquez

Marc Valiente

Martín Montoya

Juan Pablo Sorín

Fernando Navarro

Frederic Dehu

Roger Garcia

Marc Crosas

Gaizka Mendieta

Roberto Trashorras

Nolito

Jonatan Soriano

Saviola

Ronaldinho

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport