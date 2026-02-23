Omagiu pentru coechipierul ucis FOTO. Emoționant: cui au dedicat hocheiștii americani aurul istoric de la JO 2026: „Ar fi trebuit să fie aici!” +12 foto
Echipa de hochei a SUA
Jocurile Olimpice

Omagiu pentru coechipierul ucis FOTO. Emoționant: cui au dedicat hocheiștii americani aurul istoric de la JO 2026: „Ar fi trebuit să fie aici!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.02.2026, ora 10:38
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 10:39
  • După ce naționala SUA a câștigat medalia de aur la proba de hochei pe gheață masculin de la Jocurile Olimpice, sportivii i-au dedicat succesul istoric lui Johnny Gaudreau, fostul lor coechipier.
  • Acesta a fost ucis, pe 29 august 2024, într-un accident rutier de un șofer aflat sub influența alcoolului.

Echipa masculină de hochei a SUA a câștigat, duminică, medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după ce a învins în finală Canada, scor 2-1.

Este al treilea aur olimpic din istoria echipei masculine și primul după o pauză de 46 de ani. Americanii nu mai câștigaseră finala Jocurilor de iarnă din 1980, scor 4-3 cu URSS.

Criza de securitate în Mexic Haos pe străzi, după asasinarea lui „El Mencho”, liderul celui mai temut cartel! Ce se întâmplă cu turneele de tenis și cu CM 2026
Citește și
Criza de securitate în Mexic Haos pe străzi, după asasinarea lui „El Mencho”, liderul celui mai temut cartel! Ce se întâmplă cu turneele de tenis și cu CM 2026
Citește mai mult
Criza de securitate în Mexic Haos pe străzi, după asasinarea lui „El Mencho”, liderul celui mai temut cartel! Ce se întâmplă cu turneele de tenis și cu CM 2026

FOTO. Johnny Gaudreau, omagiat de SUA după aurul de la Jocurile Olimpice

Echipa masculină de hochei a Statelor Unite i-a adus un omagiu fostului jucător de hochei pe gheață Johnny Gaudreau, după succesul neașteptat de la Milano.

Johnny Gaudreau și fratele său, Matthew, au fost uciși pe 29 august 2024 într-un accident rutier provocat de un șofer aflat sub influența alcoolului. Tragicul eveniment a avut loc în statul New Jersey.

Sportivii americani nu l-au uitat pe fostul lor coechipier. Pe tot parcursul competiției din Italia, tricoul cu numărul 13 purtat de Gaudreau a fost atârnat în vestiar.

După ce au câștigat finala împotriva Canadei, americanii au patinat pe gheață cu tricoul lui Gaudreau în mână.

Mai mult, fiica lui Guadreau, Noa, și fiul acestuia, Johnny Jr., s-au alăturat sportivilor în momentul în care a fost făcută poza de grup. Părinții fostului hocheist, Guy și Jane, precum și soția sa, Meredith, s-au aflat în tribunele arenei Santagiulia Ice Hockey Arena din Milano.

Omagiul adus de echipa de hochei a SUA lui Johnny Gaudreau. Foto: captură X/@WildfireWhisper
Omagiul adus de echipa de hochei a SUA lui Johnny Gaudreau. Foto: captură X/@WildfireWhisper

Galerie foto (12 imagini)

Omagiul adus de echipa de hochei a SUA lui Johnny Gaudreau. Foto: captură X/@WildfireWhisper Omagiul adus de echipa de hochei a SUA lui Johnny Gaudreau. Foto: captură X/@WildfireWhisper Omagiul adus de echipa de hochei a SUA lui Johnny Gaudreau. Foto: captură X/@WildfireWhisper Omagiul adus de echipa de hochei a SUA lui Johnny Gaudreau. Foto: captură X/@WildfireWhisper Omagiul adus de echipa de hochei a SUA lui Johnny Gaudreau. Foto: captură X/@WildfireWhisper
+12 Foto
labels.photo-gallery

Dylan Larkin: „Știm cu toții că ar trebui să fie aici cu noi”

Dylan Larkin, atacantul echipei de hochei a SUA și căpitanul formației Detroit Red Wings, a declarat:

„Înseamnă totul. Știm cu toții că el ar fi trebuit să fie aici cu noi. Cu toții am jucat cu el la un moment dat. Ar fi trebuit să fie alături de noi.

Îl iubim. Îmi place că continuăm să ne gândim la el. N-aș putea să-mi imaginez că lucrurile se pot întâmpla altfel”, a spus Larkin, conform sports.yahoo.com.

Meredith, soția lui Johnny Gaudreau, a vorbit despre gestul echipei de hochei din finala de la Jocurile Olimpice: „E frumos să facem parte din asta. A fost ca și cum Johnny chiar a făcut parte din echipă”.

„A însemnat atât de mult pentru jucătorii echipei naționale”

Analistul Bryan Boucher, fost portar al Philadelphia Flyers, a explicat cât de apreciat este Johnny Gaudreau în lumea hocheiului din Philadelphia.

„Johnny a însemnat atât de mult pentru mulți dintre băieții din această echipă.

Locuiesc în zona Philadelphia și vă pot spune că Johnny Gaudreau este un adevărat erou aici, în special în sudul statului New Jersey. Atât de mulți copii l-au admirat și și-au modelat jocul după el”, a spus Bryan Boucher.

Gaudreau a primit porecla „Johnny Hockey” în perioada în care a jucat la Boston College. A făcut parte din echipa campioană națională începând din 2012 și a câștigat trofeul „Hobey Baker Award” în sezonul 2013-2014, care este acordat celui mai bun jucător de hochei masculin din colegiile americane.

Johnny Gaudreau a jucat 11 sezoane în NHL, 9 dintre acestea pentru Flames și 2 pentru Columbus Blue Jackets.

A înscris 243 de goluri și a oferit 500 de pase decisive în 763 de meciuri disputate de-a lungul carierei.

A participat la competiții internaționale încă din perioada junioratului, începând cu 2013, și a evoluat pentru echipa națională din SUA la patru Campionate Mondiale (în 2014, 2018, 2019 și 2024). Nu a apucat să joace la Jocurile Olimpice de Iarnă.

Cum a decedat Johnny Gaudreau

Cel mai bun marcator din istorie pentru SUA în competițiile internaționale, Johnny Guadreau, a decedat la vârsta de 31 de ani într-un accident rutier, pe 29 august 2024.

Acesta se plimba cu bicicleta împreună cu fratele său, Matthew, pe un drum rural din Salem, statul New Jersey, conform eu.usatoday.com.

Cei doi au fost loviți de un șofer aflat stare de ebrietate. Acesta a fost acuzat de omor calificat, de alterarea probelor fizice și de părăsirea locului unui accident rutier soldat cu decese.

Citește și

Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor  „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
Campionate
09:58
Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
Citește mai mult
Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor  „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
„E ceva ce se întâmplă la fotbal” Cătălin Cîrjan, despre scandările controversate la adresa rivalelor: „Nu voi evita să fac asta”
Superliga
09:20
„E ceva ce se întâmplă la fotbal” Cătălin Cîrjan, despre scandările controversate la adresa rivalelor: „Nu voi evita să fac asta”
Citește mai mult
„E ceva ce se întâmplă la fotbal” Cătălin Cîrjan, despre scandările controversate la adresa rivalelor: „Nu voi evita să fac asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
SUA Jocurile Olimpice hochei OMAGIU johnny gaudreau
Știrile zilei din sport
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Superliga
23.02
FCSB, la mâna rivalelor Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Citește mai mult
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Gură de aer pentru FCSB VIDEO Campioana  s-a impus categoric cu Metaloglobus și rămâne în cursa pentru play-off
Superliga
23.02
Gură de aer pentru FCSB VIDEO Campioana s-a impus categoric cu Metaloglobus și rămâne în cursa pentru play-off
Citește mai mult
Gură de aer pentru FCSB VIDEO Campioana  s-a impus categoric cu Metaloglobus și rămâne în cursa pentru play-off
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Superliga
23.02
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Citește mai mult
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026
Nationala
23.02
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026
Citește mai mult
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:00
Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”
Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”
22:57
Șumudică, în pericol! Tehnicianul poate fi dat afară după 9 meciuri consecutive fără victorie la Al Okhdood
Șumudică, în pericol! Tehnicianul poate fi dat afară după 9 meciuri consecutive fără victorie la Al Okhdood
22:00
FCSB, la mâna rivalelor Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
23:15
„Va fi pe viață și pe moarte” Darius Olaru și Daniel Bîrligea, despre lupta la play-off: „Stăm la mâna rezultatelor”
„Va fi pe viață și pe moarte”  Darius Olaru și Daniel Bîrligea, despre lupta la play-off: „Stăm la mâna rezultatelor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Top stiri din sport
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din  Premier League, într-o postare amuzantă
Campionate
23.02
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din Premier League, într-o postare amuzantă
Citește mai mult
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din  Premier League, într-o postare amuzantă
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!”
Superliga
23.02
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!”
Citește mai mult
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!”
Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor  „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
Campionate
23.02
Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
Citește mai mult
Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor  „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia”
Nationala
23.02
„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia”
Citește mai mult
„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia”

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 57 rapid 49 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
24.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share