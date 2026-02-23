Omagiu pentru coechipierul ucis FOTO. Emoționant: cui au dedicat hocheiștii americani aurul istoric de la JO 2026: „Ar fi trebuit să fie aici!”

După ce naționala SUA a câștigat medalia de aur la proba de hochei pe gheață masculin de la Jocurile Olimpice, sportivii i-au dedicat succesul istoric lui Johnny Gaudreau, fostul lor coechipier.

Acesta a fost ucis, pe 29 august 2024, într-un accident rutier de un șofer aflat sub influența alcoolului.

Echipa masculină de hochei a SUA a câștigat, duminică, medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după ce a învins în finală Canada, scor 2-1.

Este al treilea aur olimpic din istoria echipei masculine și primul după o pauză de 46 de ani. Americanii nu mai câștigaseră finala Jocurilor de iarnă din 1980, scor 4-3 cu URSS.

FOTO. Johnny Gaudreau, omagiat de SUA după aurul de la Jocurile Olimpice

Echipa masculină de hochei a Statelor Unite i-a adus un omagiu fostului jucător de hochei pe gheață Johnny Gaudreau, după succesul neașteptat de la Milano.

Johnny Gaudreau și fratele său, Matthew, au fost uciși pe 29 august 2024 într-un accident rutier provocat de un șofer aflat sub influența alcoolului. Tragicul eveniment a avut loc în statul New Jersey.

Sportivii americani nu l-au uitat pe fostul lor coechipier. Pe tot parcursul competiției din Italia, tricoul cu numărul 13 purtat de Gaudreau a fost atârnat în vestiar.

Johnny Gaudreau's sweater hangs in Team USA's locker room, while his family is in the stands for the gold medal game.



Johnny's son, Johnny Jr., is celebrating his second birthday today ❤️💙 pic.twitter.com/MWLolNDFfW — ESPN (@espn) February 22, 2026

După ce au câștigat finala împotriva Canadei, americanii au patinat pe gheață cu tricoul lui Gaudreau în mână.

Mai mult, fiica lui Guadreau, Noa, și fiul acestuia, Johnny Jr., s-au alăturat sportivilor în momentul în care a fost făcută poza de grup. Părinții fostului hocheist, Guy și Jane, precum și soția sa, Meredith, s-au aflat în tribunele arenei Santagiulia Ice Hockey Arena din Milano.

Dylan Larkin: „Știm cu toții că ar trebui să fie aici cu noi”

Dylan Larkin, atacantul echipei de hochei a SUA și căpitanul formației Detroit Red Wings, a declarat:

„Înseamnă totul. Știm cu toții că el ar fi trebuit să fie aici cu noi. Cu toții am jucat cu el la un moment dat. Ar fi trebuit să fie alături de noi.

Îl iubim. Îmi place că continuăm să ne gândim la el. N-aș putea să-mi imaginez că lucrurile se pot întâmpla altfel”, a spus Larkin, conform sports.yahoo.com.

Meredith, soția lui Johnny Gaudreau, a vorbit despre gestul echipei de hochei din finala de la Jocurile Olimpice: „E frumos să facem parte din asta. A fost ca și cum Johnny chiar a făcut parte din echipă”.

🌟❤️‍🩹 Esto es 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒆, amigos.



🇺🇸 Werenski, Matthews y Tkachuk sacan la camiseta de Johnny Gaudreau, fallecido hace un año en un accidente... con los padres de este último, muy emocionados, en la grada#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/S1PFki3wEF — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 22, 2026

„A însemnat atât de mult pentru jucătorii echipei naționale”

Analistul Bryan Boucher, fost portar al Philadelphia Flyers, a explicat cât de apreciat este Johnny Gaudreau în lumea hocheiului din Philadelphia.

„Johnny a însemnat atât de mult pentru mulți dintre băieții din această echipă.

Locuiesc în zona Philadelphia și vă pot spune că Johnny Gaudreau este un adevărat erou aici, în special în sudul statului New Jersey. Atât de mulți copii l-au admirat și și-au modelat jocul după el”, a spus Bryan Boucher.

Their teammate Johnny Gaudreau was killed by a drunk driver



So they went and brought his kids on the ice for the gold medal picture.



I’m not crying, yall.



OK I’m totally crying.

😭💜🇺🇸



pic.twitter.com/hdT5PEgj3C — Wildfire Whispers (@WildfireWhisper) February 22, 2026

Gaudreau a primit porecla „Johnny Hockey” în perioada în care a jucat la Boston College. A făcut parte din echipa campioană națională începând din 2012 și a câștigat trofeul „Hobey Baker Award” în sezonul 2013-2014, care este acordat celui mai bun jucător de hochei masculin din colegiile americane.

Johnny Gaudreau a jucat 11 sezoane în NHL, 9 dintre acestea pentru Flames și 2 pentru Columbus Blue Jackets.

A înscris 243 de goluri și a oferit 500 de pase decisive în 763 de meciuri disputate de-a lungul carierei.

A participat la competiții internaționale încă din perioada junioratului, începând cu 2013, și a evoluat pentru echipa națională din SUA la patru Campionate Mondiale (în 2014, 2018, 2019 și 2024). Nu a apucat să joace la Jocurile Olimpice de Iarnă.

Cum a decedat Johnny Gaudreau

Cel mai bun marcator din istorie pentru SUA în competițiile internaționale, Johnny Guadreau, a decedat la vârsta de 31 de ani într-un accident rutier, pe 29 august 2024.

Acesta se plimba cu bicicleta împreună cu fratele său, Matthew, pe un drum rural din Salem, statul New Jersey, conform eu.usatoday.com.

Cei doi au fost loviți de un șofer aflat stare de ebrietate. Acesta a fost acuzat de omor calificat, de alterarea probelor fizice și de părăsirea locului unui accident rutier soldat cu decese.

