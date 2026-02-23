Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor  „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba

Știre-bombă în Spania, cu ecouri în Italia! Jose Manuel Estrada, un cunoscut jurnalist spaniol, susține că Inter nu va mai continua cu Cristi Chivu în sezonul viitor!

Un cunoscut antrenor spaniol ar urma să-i ia locul românului. Despre cine e vorba, în rândurile de mai jos.

Cristi Chivu e pe val în Serie A, cu Inter, unde e lider, după 26 de etape, cu 10 puncte avans în fața lui AC Milan, dar în Liga Campionilor situația nu e tocmai roz.

Nerazzurrii au pierdut manșa tur cu Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Champions League, scor 1-3. Returul va avea loc marți, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Chivu, out de la Inter?! Un cunoscut jurnalist spaniol anunță: „Simeone are precontract pentru sezonul viitor!”

Vești îngrijorătoare pentru Chivu din Spania! În cadrul emisiunii „El Chiringuito”, jurnalistul Jose Manuel Estrada a susținut că urmează schimbări la Inter.

Mai exact, Diego Simeone (55 de ani), actual antrenor la Atletico Madrid, ar fi cel care îi va lua locul antrenorului român.

„«El Cholo» (n.r. - Diego Simeone) are un acord, precontract cu Inter pentru sezonul viitor!”.

Antrenorul argentinian e sub contract cu Atletico Madrid până pe 30 iulie 2027. Tot atunci expiră și înțelegerea lui Cristi Chivu cu Inter.

Diego Simeone a jucat timp de două sezoane la Inter (1997-1999). A câștigat Cupa UEFA (1997-1998).

Atletico Madrid ocupă locul 4 în La Liga, după 25 de etape. Are 48 de puncte, la 3 puncte de locul 3, pe care e află Villarreal (51 de puncte).

Lider în campionatul spaniol e FC Barcelona, cu 61 de puncte, la unul în fața locului 2, Real Madrid.

Diego Simeone s-a autopropus la Inter

Chiar și „Cholo” Simeone, care are aproape 14 sezoane la Atletico, a dat de înțeles că un nou început la Inter i-ar surâde:

„Nu sunt sigur pentru că nu depinde de mine, dar mă văd antrenând Inter în cariera mea”, a spus antrenorul argentinian, la conferința de presă premergătoare meciului direct Atletico - Inter 2-1, jucat în noiembrie.

