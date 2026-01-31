Vești pentru Farul Primarul Constanței a oferit ultimele detalii despre data la care vor începe lucrările la stadionul „Gheorghe Hagi”: „S-a plătit deja”

Primarul Constanței Vergil Chițac (63 de ani), a oferit detalii despre stadionul „Gheorghe Hagi”.

Vergil Chițac (63 de ani), a oferit detalii despre stadionul „Gheorghe Hagi”. Edilul a precizat că proiectul stadionului a fost achitat integral de Compania Națională de Investiții (CNI).

La doi ani și jumătate de la demolarea vechii arene, construcția noului stadion încă nu a început.

Primarul a spus că estimează că lucrările la stadionul Gheorghe Hagi vor începe în martie 2026, conform ziarulamprenta.ro.

„S-a plătit de către CNI proiectul, milioane bune, și am primit un email astăzi în care ne anunță că se apucă să facă cercetare geologică amănunțită pentru că acolo terenul este destul de instabil și trebuie să bată piloți, asta, în timp ce CNI-ul renegociază cu antreprenorul câteva lucrări suplimentare.

Noi anticipăm că, până la jumătatea lunii februarie, vom semna un contract tripartit – noi (n.r. - UAT Municipiul Constanța) – CNI-ul și Consiliul Județean, vom începe lucrările, eu sunt absolut convins, plătind prima dată, așa cum cere legislația, partea care ne revine nouă.

Trebuie să vedem cât va fi devizul final, dat fiind că CNI încă discută cu antreprenorul pe marginea unor lucrări suplimentare.

Când vom avea devizul final, vom ști că 25% ne revine nouă de plată, căci așa este legislația“ , a explicat primarul Vergil Chițac.

FOTO: Vechiul stadion din Constanța a fost demolat

Primarul a mai spus că, dacă se modifică soluția de proiectare, vor apărea costuri suplimentare, așa că trebuie așteptat devizul final pentru a se stabili partea de plată pe care trebuie să o achite municipiul..

Chițac a adăugat că presiunea asupra bugetului local va fi redusă datorită contractului care va fi semnat inclusiv cu Consiliul Județean Constanța pentru stadionul Gheorghe Hagi.

Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

Capacitate: 18.200 locuri

18.200 locuri Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp

aproximativ 64.000 mp Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard

nivel 4, cel mai înalt standard Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%

aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25% Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare

teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)

tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente

săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness

centru de conferințe și spațiu expozițional

spații administrative, comerciale și zone de loisir

