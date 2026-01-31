Vești pentru Farul Primarul Constanței a oferit ultimele detalii despre data la care vor începe lucrările la stadionul „Gheorghe Hagi”: „S-a plătit deja” +46 foto
Macheta stadionului din Constanța. Foto: farulconstanta.com
Superliga

Vești pentru Farul Primarul Constanței a oferit ultimele detalii despre data la care vor începe lucrările la stadionul „Gheorghe Hagi”: „S-a plătit deja”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 13:20
  • Primarul Constanței Vergil Chițac (63 de ani), a oferit detalii despre stadionul „Gheorghe Hagi”.
  • Edilul a precizat că proiectul stadionului a fost achitat integral de Compania Națională de Investiții (CNI).

La doi ani și jumătate de la demolarea vechii arene, construcția noului stadion încă nu a început.

„Ireal, n-am cuvinte”  Novak Djokovic a dezvăluit ce i-a spus lui Sinner, imediat după ce l-a învins în semifinala de la Australian Open
Citește și
„Ireal, n-am cuvinte” Novak Djokovic a dezvăluit ce i-a spus lui Sinner, imediat după ce l-a învins în semifinala de la Australian Open
Citește mai mult
„Ireal, n-am cuvinte”  Novak Djokovic a dezvăluit ce i-a spus lui Sinner, imediat după ce l-a învins în semifinala de la Australian Open

Primarul Constanței a oferit ultimele detalii despre data la care vor începe lucrările la stadionul „Gheorghe Hagi”

Primarul a spus că estimează că lucrările la stadionul Gheorghe Hagi vor începe în martie 2026, conform ziarulamprenta.ro.

„S-a plătit de către CNI proiectul, milioane bune, și am primit un email astăzi în care ne anunță că se apucă să facă cercetare geologică amănunțită pentru că acolo terenul este destul de instabil și trebuie să bată piloți, asta, în timp ce CNI-ul renegociază cu antreprenorul câteva lucrări suplimentare.

Noi anticipăm că, până la jumătatea lunii februarie, vom semna un contract tripartit – noi (n.r. - UAT Municipiul Constanța) – CNI-ul și Consiliul Județean, vom începe lucrările, eu sunt absolut convins, plătind prima dată, așa cum cere legislația, partea care ne revine nouă.

Trebuie să vedem cât va fi devizul final, dat fiind că CNI încă discută cu antreprenorul pe marginea unor lucrări suplimentare.

Când vom avea devizul final, vom ști că 25% ne revine nouă de plată, căci așa este legislația“, a explicat primarul Vergil Chițac.

FOTO: Vechiul stadion din Constanța a fost demolat

Galerie foto (46 imagini)

Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
+46 Foto
labels.photo-gallery

Primarul a mai spus că, dacă se modifică soluția de proiectare, vor apărea costuri suplimentare, așa că trebuie așteptat devizul final pentru a se stabili partea de plată pe care trebuie să o achite municipiul..

Chițac a adăugat că presiunea asupra bugetului local va fi redusă datorită contractului care va fi semnat inclusiv cu Consiliul Județean Constanța pentru stadionul Gheorghe Hagi.

Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

  • Capacitate: 18.200 locuri 
  • Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp
  • Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard
  • Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%
  • Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare

  • teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)
  • tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente
  • săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness
  • centru de conferințe și spațiu expozițional
  • spații administrative, comerciale și zone de loisir

Citește și

Salvați de gazon FOTO. Noroc incredibil pentru CFR Cluj! Ce s-a întâmplat la penalty-ul care i-a readus în meci cu Metaloglobus
Superliga
19:35
Salvați de gazon FOTO. Noroc incredibil pentru CFR Cluj! Ce s-a întâmplat la penalty-ul care i-a readus în meci cu Metaloglobus
Citește mai mult
Salvați de gazon FOTO. Noroc incredibil pentru CFR Cluj! Ce s-a întâmplat la penalty-ul care i-a readus în meci cu Metaloglobus
Mihai Popa, gafă de zile mari FOTO. Portarul adus de CFR Cluj din Serie A a scăpat mingea în poartă!
Superliga
19:11
Mihai Popa, gafă de zile mari FOTO. Portarul adus de CFR Cluj din Serie A a scăpat mingea în poartă!
Citește mai mult
Mihai Popa, gafă de zile mari FOTO. Portarul adus de CFR Cluj din Serie A a scăpat mingea în poartă!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
farul constanta STADION liga 1 cni vergil chitac
Știrile zilei din sport
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Tenis
13:57
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Citește mai mult
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Campionate
11:04
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Citește mai mult
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Campionate
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Citește mai mult
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Campionate
14:59
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Citește mai mult
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:59
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor!
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu  Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor!
16:51
Schimbare de plan la Oțelul Conducerea clubului a anunțat că a picat transferul!
Schimbare de plan la Oțelul  Conducerea clubului a anunțat că  a picat transferul!
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
14:59
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Top stiri din sport
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
Tenis
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
Citește mai mult
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Tenis
14:28
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Citește mai mult
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Tenis
12:45
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Citește mai mult
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Superliga
12:25
„Gigi vrea 3 transferuri” Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Citește mai mult
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”

Echipe/Competiții

fcsb 102 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 30 rapid 23 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
01.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share