Ajutat de statul spaniol Un fost jucător de la Athletic Bilbao va încasa o pensie de invaliditate

Mikel San Jose (36 de ani), fostul jucător al celor de la Athletic Bilbao, va primi o pensie de 1.600 de euro din partea statului spaniol.

Decizia a fost luată de instanță, după ce San Jose a fost diagnosticat cu mai multe probleme la spate, în 2022.

Jucătorul basc s-a retras la finalul sezonului 2021-2022, însă situația sa a fost judecată de-a lungul ultimilor ani, chiar dacă acesta nu a mai evoluat ca fotbalist.

Mikel San Jose va încasa o pensie lunară pe viață, în valoare de aproximativ 1.600 de euro brut, din cauza unei invalidități permanente.

Înalta Curte de Justiție a Țării Bascilor a luat această decizie, chiar dacă unul dintre magistrați nu a fost de acord cu ceilalți, întrucât susține că, având în vedere contextul, pensia ar trebui acordată pentru fiecare sportiv profesionist la o anumită vârstă, informează as.com.

Fostul jucător de la Athletic Bilbao are dreptul la o pensie lunară (care presupune 55% din baza de reglementare de 3.042,82 euro, începând cu mai 2023), dar și la indemnizația de șomaj corespunzătoare.

San Jose a jucat la Bilbao din 2005 până în 2020, când a mers la Birmingham, revenind în Spania după un sezon, la Amorebieta, pentru ca apoi să se retragă în 2022, la finalul sezonului.

Ce diagnostice a primit Mikel San Jose

La vârsta de 33 de ani, în 2022, jucătorul a fost sfătuit de medic să renunțe la fotbal, după ce a jucat o parte din cariera sa cu probleme de spate.

La momentul retragerii, San Jose suferea de: osteoartrită cervicală, hernii de disc C4-C5 și C5-C6, stenoză foraminală, discopatie dorsală și spondilartroză lombară, diagnostice pe care instanța s-a bazat și care nu sunt compatibile cu activitatea de fotbalist profesionist.

