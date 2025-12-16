Federația o apără pe Rybakina Schimb dur de replici între kazahi și ruși: „Nu e adevărat! Așa ceva nu există, iar Elena nu locuiește la Moscova”

Federația de Tenis din Kazahstan a sărit în apărarea Elenei Rybakina (26 de ani, 5 WTA), după declarațiile președintelui Federației Ruse, Shamil Tarpischev.

Acesta a susținut că jucătoarea locuiește, de fapt, la Moscova și că se folosește de cetățenia kazahă pentru cariera ei.

Mai multe jucătoare de origine rusă au schimbat recent țara pentru care evoluează, printre care: Anastasia Potapova (Austria), Kamilla Rakhimova și Polina Kudermetova (Uzbekistan), după interdicțiile primite de Rusia în urma invadării Ucrainei.

Tot în 2025, Daria Kasatkina a trecut sub steagul Australiei, în timp ce Maria Timofeeva a ales să reprezinte Uzbekistan, iar acum a intrat în discuție și situația Elenei Rybakina, potrivit tennisworldusa.org.

Federația Rusă: „Rybakina trăiește la Moscova. Are cetățenie kazahă pentru cariera ei sportivă”

Rybakina a ales să joace sub drapelul Kazahstanului cu mult timp înainte de izbucnirea războiului dintre Rusia și Ucraina, iar Shamil Tarpischev a transmis recent că sportiva locuiește în continuare în capitala Rusiei.

„Trei persoane au plecat în Uzbekistan, Potapova a plecat în Austria… Și cam asta e tot, de fapt. Nu liderii au plecat, ci cei care nu se califică la Jocurile Olimpice. În plus, tinerii jucători sunt cumpărați.

Oamenilor le place să ne amintească și de Rybakina. Dar nu putem fi învinuiți că nu am prevăzut că va deveni o vedetă. La momentul plecării, era pe locul șapte în grupa ei de vârstă.

Dar locuiește la Moscova și are cetățenie rusă. Cetățenia ei sportivă este Kazahstanul. S-a făcut pentru cariera ei sportivă”, a declarat Tarpischev pentru Match TV.

24.438.717 de dolari a câștigat Elena Rybakina din tenis, de-a lungul carierei

Federația de Tenis din Kazahstan: „Rybakina nu locuiește la Moscova”

Federația kazahă a susținut că declarațiile președintelui federație ruse sunt false.

„Informațiile răspândite, însoțite de un comentariu al președintelui Federației Ruse de Tenis, Shamil Tarpischev, privind cetățenia Elenei Rybakina, sunt neadevărate.

Elena Rybakina nu locuiește la Moscova. Este cetățeană a Republicii Kazahstan, deține un pașaport kazah și este înregistrată în capitala Astana.

Elena a declarat acest lucru în repetate rânduri. Afirmațiile conform cărora ar avea «cetățenie rusă» sau un fel de «cetățenie sportivă» nu sunt reale - conceptul de «cetățenie sportivă» nu există în Kazahstan.

Elena Rybakina a reprezentat oficial Kazahstanul la toate turneele internaționale din 2018 și este membră a echipei naționale”, a transmis federația kazahă, potrivit sports.kz.

