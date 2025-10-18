Metaloglobus - FCSB 2-1 VIDEO+FOTO Campioana FCSB pierde uluitor cu ultima clasată și e la 15 puncte de lider! Victorie istorică pentru echipa lui Teja

Metaloglobus a învins miraculos FCSB cu scorul de 2-1, în cadrul etapei #13 din Liga 1.

Este primul succes din istorie în Liga 1 pentru echipa antrenată de Mihai Teja.

La început, partida de la Clinceni a fost echilibrată.

Minutul 19 a venit cu prima fază controversată a partidei. Abbey a căzut în careu după un potențial contact cu Juri Cisotti, iar Robert Avram a dictat lovitură de la 11 metri pentru Metaloglobus.

În cele din urmă, arbitrul a verificat faza la VAR și a observat că jucătorul gazdelor a simulat. Avram a anulat penalty-ul și i-a arătat cartonașul galben lui Abbey pentru simulare.

În minutul 32, Irimia l-a tras de tricou pe Daniel Bîrligea în careu, iar FCSB a beneficiat de un penalty. De această dată, decizia lui Robert Avram a fost una corectă.

Două minute mai târziu, Florin Tănase l-a învins pe Gavrilaș și a deschis scorul în partida de la Clinceni.

Repriza secundă a început perfect pentru echipa antrenată de Mihai Teja. În minutul 49, Abbey a centrat în centrul careului advers iar Ubbink a înscris după un șut perfect lângă bară.

Câteva minute mai târziu, Alhassan a atins mingea cu mâna în careu, iar Robert Avram a dictat penalty pentru Metaloglobus. Huiban a transformat lovitura de la 11 metri după un șut pe centrul porții și, astfel, gazdele au trecut în avantaj.

Următoarele meciuri pentru FCSB sunt cu Bologna, joi, în Europa League, și cu UTA Arad duminica viitoare, în etapa 14 din Liga 1.

Metaloglobus - FCSB 2-1

Au marcat: Ubbink (49), Huiban (55-penalty) / Florin Tănase (34-penalty)

Final de meci!

Min. 90+4 - FCSB este în căutarea egalării, Bîrligea trece de defensiva adversă, dar de la margine este semnalizată o poziție de ofsaid.

Partida este prelungită cu 7 minute.

Min. 88 - Florin Tănase obține un nou corner. 11-0 este raportul loviturilor de la colț în favoarea celor de la FCSB.

Min. 80 - Denis Politic, intrat pe teren în locul lui Cisotti, a pătruns în careul advers, dar a produs un fault în atac și mingea a fost dată gazdelor.

Min. 75 - Iese Abbey și intră Zakir.

Min. 71 - Trei mutări la Metaloglobus: ies David Irimia, Ubbink și Huiban și intră Alexandru Irimia, Kouadio și Hadzic.

Min. 70 - Mamadou Thiam îl înlocuiește pe Octavian Popescu.

Min. 62 - Octavian Popescu înscrie un gol superb din afara careului, dar Robert Avram verifică la VAR acea fază și dictează un fault în atac comis de oaspeți.

Min. 58 - Aggoun vede cartonașul galben.

Min. 55 - GOL METALOGLOBUS! Huiban a transformat penalty-ul după un șut pe centrul porții.

Min. 53 - Metaloglobus primește un penalty după ce Baba Alhassan lovește mingea cu mâna.

Hențul lui Baba Alhassan de la penalty-ul obținut de Metaloglobus

Min. 49 - GOL METALOGLOBUS! Abbey centrează în centrul careului, iar Ubbink îl învinge pe Târnovanu cu un șut perfect lângă bară.

Min. 46 - Schimbare la FCSB: Iese Ionuț Cercel și intră Mihai Toma.

Pauză la Clinceni.

Min 45+3 - Darius Olaru obține un nou corner pentru FCSB.

Min. 45 - Cisotti centrează în careu, iar Bîrligea trimite spre poartă dintr-o poziție incomodă, dar mingea lovește bara laterală a porții lui Gavrilaș.

Min. 42 - Ubbink vede cartonașul galben după ce l-a faultat pe Florin Tănase.

Min. 34 - GOL FCSB! Florin Tănase înscrie din penalty-ul obținut de Daniel Bîrligea.

Min. 32 - Irimia îl ține de tricou pe Daniel Bîrligea în careu, iar FCSB primește un penalty.

Min. 23 - „Centralul” verifică faza la VAR și anulează penalty-ul pentru că Abbey a simulat. Robert Avram îi arată și cartonașul galben jucătorului lui Metaloglobus.

Min. 19 - Abbey este faultat în careu de Cisotti, iar Robert Avram dictează lovitură de la 11 metri pentru gazde.

Min. 15 - Octavian Popescu execută o lovitură de colț, dar FCSB nu obține nimic important.

Min. 9 - Darius Olaru trimite un șut din lovitură lovitură liberă, dar Gavrilaș respinge în corner.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start:

Metaloglobus : Gavrilaș - D. Irimia, Camara, Caramalău, Sava - Abbey, Sabater, Aggoun, Ubbink - Huiban, Ely Fernandes

: Gavrilaș - D. Irimia, Camara, Caramalău, Sava - Abbey, Sabater, Aggoun, Ubbink - Huiban, Ely Fernandes Rezerve : Nedelcovici, Zakir, Hadzic, Al. Irimia, Milea, Neacșu, Gheorghe, Achim, Sârbu, Lis, Kouadio

: Nedelcovici, Zakir, Hadzic, Al. Irimia, Milea, Neacșu, Gheorghe, Achim, Sârbu, Lis, Kouadio Antrenor : Mihai Teja

: Mihai Teja FCSB : Târnovanu -Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic - Șut, Tănase - Cisotti, Olaru, Popescu - Bîrligea

: Târnovanu -Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic - Șut, Tănase - Cisotti, Olaru, Popescu - Bîrligea Rezerve : Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Pantea, Stoian, Thiam

: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Pantea, Stoian, Thiam Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous Stadion: „Clinceni - Arena 1” (Ilfov)

„Clinceni - Arena 1” (Ilfov) Arbitru: Robert Avram (Piteşti). Asistenți: Mircea Orbuleț, Mihăiță Necula. Arbitru VAR: Horia Gabriel Mladinovici. Asistent VAR: Andrei Antonie Andrei (toți din Bucureşti)

În urma accidentării grave a lui Mihai Popescu și a celorlalte probleme de lot, fundaș central lângă Ngezana joacă Alhassan.

Aceștia au afișat și o scenografie: „Iubirea noastră, Steaua / Fără de care nu putem trăi”.

„Spunem bun venit campioanei României și suporterilor roș-albaștri. Metaloglobus caută primul succes în Liga 1, iar campioana caută locul pe care îl merită, locul 1, al campioanei.

Un meci între două cluburi private, bani 100% privați, merită să aplaudăm Metaloglobus și FCSB/Steaua, cu bani privați, nu cu bani de la stat - să spunem ai Armatei. Metaloglobus a promovat că un club privat, de-asta a avut drept de promovare.

Fcsb /Steaua reprezintă România în Europa, e mândria României în Europa, un fel de club-națională”, a spus Gabriel Safta, crainic Metaloglobus.

În plus, gazdele au pus pe stadion și melodia Scooter - Maria, favorita fanilor roș-albaștri, cea care se aude la golurile marcate acasă.

Cei de la FCSB au ajuns la Clinceni:

Și gazdele se află la arena din Ilfov:

Dialog Tănase - Teja la sosire:

Stadionul din Clinceni a fost îmbunătățit: vestiarele și tribunele au suferit schimbări, iar accesul la masa presei la sala de conferințe se face prin parcarea stadionului. Scaunele din sala de conferințe sunt cele care erau înainte la loji.

„Totul s-a mutat sub oficială! Inclusiv vestiarele, care arată de Liga Campionilor”, au transmis oficialii ilfoveni.

„Terenul a fost inundat data trecută (n.r. - în meciul Unirea Slobozia-Dinamo) pentru că era canalizarea înfundată de sticle.

Nu vor mai fi probleme. Îi place primarului fotbalul și a investit puțin”, a declarat Constantin Bigan, fost consilier al primăriei din Clinceni.

Mihai Teja, despre meciul cu FCSB: „Vom încerca să intrăm în istorie!”

Tehnicianul celor de la Metaloglobus își dorește ca primul succes al echipei sale să fie obținut împotriva celor de la FCSB.

„Va fi un meci frumos. Toate meciurile tari sunt frumoase, meciuri care îți dau o adrenalină specială, o motivație specială. Cu toții ne-am apucat de fotbal pentru aceste meciuri intense.

Ne dorim să dăm tot ce avem mai bun cu FCSB. Avem exemplu echipa națională în meciul cu Austria, când s-a văzut o atitudine bună. Asta înseamnă să ai determinare, să vrei mai mult. Așa cum echipa națională a reușit, și noi ne dorim.

Orice victorie e frumoasă. Eu am fost la FCSB, am amintiri frumoase, am petrecut o perioadă foarte frumoasă. Nu am nicio dușmănie, însă îmi doresc să câștig pentru că suntem într-o situație în care n-am câștigat până acum și e apăsător”, a spus Teja, potrivit sport.ro.

Am fost aproape cu Dinamo, Rapid și CFR Cluj, am arătat că ne putem bate de la egal la egal, iar acum vom încerca să intrăm în istorie: primul meci câștigat în Liga 1 să fie împotriva lui FCSB! Mihai Teja, antrenor Metaloglobus

Elias Charalambous, înainte de partida cu Metaloglobus: „Trebuie să câștigăm”

Antrenorul FCSB a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă, dar are încredere că elevii săi pot obține toate cele trei puncte.

„Avem mulți jucători indisponibili înaintea acestui meci, sunt fie accidentați, fie suspendați. Am văzut că toate meciurile din Superliga sunt foarte dificile.

Simt însă că suntem într-o formă foarte bună și sper să o arătăm mâine pe teren. Aceste meciuri sunt mai greu de pregătit decât derby-urile. Pe de altă parte, avem experiența acestor partide în care am pierdut multe puncte.

Eu spun însă că suntem pregătiți. Trebuie să câștigăm puncte. Nu contează cu cine jucăm, trei puncte sunt trei puncte. Așa că meciul de mâine îl vom trata extrem de serios , pentru că avem nevoie de cele trei puncte mai mult ca niciodată”, a spus Charalambous, la conferința de presă.

Detalii interesante despre Metaloglobus - FCSB:

Metaloglobus este singura echipă fără victorie în campionatul actual, în dreptul nou-promovatei fiind consemnate doar trei remize, scrie lpf.ro.

Roș-albaștrii au un singur succes în ediția curentă din postura de vizitatori, 1-0 cu Petrolul (19 iulie), în rest au trei rezultate de egalitate și două înfrângeri.

18 dintre cele 27 de goluri primite de gazdele din acest meci au fost încasate până la pauză, în timp ce vizitatorii au primit 12 goluri (din 18) în repriza secundă.

Cu cele șapte goluri înscrise în ediția 2025-2026, Florin Tănase a ajuns la 109 reușite pe prima scenă din România, 40 fiind izbutite din penalty, capitol la care este cel mai bun marcator din istoria competiției.

27 de jucători a utilizat Metaloglobus, 16 dintre ei fiind debutanți în SuperLigă.

20 dintre cei 29 de jucători cu minute pentru FCSB în campionatul curent sunt autohtoni, cei mai mulți dintre toate competitoarele.

De reamintit că, Mihai Teja a antrenat formația adversă în sezonul 2018-2019, când a realizat și cea mai bună performanță din cariera de antrenor principal, locul 2 la finalul stagiunii (15 jocuri - 9 victorii - 5 remize - o înfrângere).

