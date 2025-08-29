Elias, calificare pentru România Charalambous, schimbare de focus după ce FCSB a ajuns în Europa League: „Asta trebuie să facem acum”

FCSB - ABERDEEN 3-0 (2-2 în tur). Antrenorul Elias Charalambous (44 de ani) a vorbit despre performanța importantă reușită de campioană: „Românii trebuie să fie mândri!”

Tehnicianul cipriot susține că FCSB își va îndrepta acum atenția și spre Liga 1.

Pentru al doilea an consecutiv, Charalambous și Pintilii au reușit să o ducă pe FCSB în faza principală din Europa League.

FCSB - ABERDEEN 3-0 . Elias Charalambous: „Fanii români trebuie să fie mândri!”

„Ne-a fost destul de greu la început, a fost oricum greu pentru că nu am avut rezultate în ultima perioadă. Jucătorii au jucat mai liberi astăzi, s-au simțit bine.

Jucătorii și echipele mari își demonstrează calitatea în momentele importante, lucru care s-a întâmplat astăzi. Pentru acești băieți e o muncă de echipă, au dat totul pe teren.

Am vorbit cu băieții și le-am spus că trebuie să ne simțim bine mâine, când ne vom uita la tragerea la sorți. A fost foarte importantă experiența de anul trecut, va fi la fel și ce urmează.

E un sentiment foarte plăcut, e a doua oară la rând când ne calificăm în Europa League, e ceva imens pentru noi, e foarte important pentru fani, pentru jucători. Cred că trebuie să fie foarte mândri de ce am reușit.

Pe lângă fanii noștri, cred că toți suporterii din România ar trebui să fie mândri pentru performanța aceasta. E importantă pentru România, cum este și cea reușită de Craiova în Conference League.

Fotbalul românesc devine din ce în ce mai puternic. Și Cipru (n.r. țara sa) arată bine, are o echipă în Champions League, pe Pafos”, a spus Charalambous la Prima Sport.

Se vorbește mereu despre Liga Campionilor, dar nimeni nu se gândește cât de greu este să intri în grupa de Europa League. Elias Charalambous, antrenor FCSB

Elias Charalambous: „Trebuie să începem să câștigăm puncte și în campionat”

FCSB a acumulat doar 5 puncte în primele 7 etape din Liga 1 și e pe locul 13 în clasament. Urmează duelul cu vicecampioana CFR, vecina de pe locul 14.

„Ne gândim și la meciul cu CFR, n-am început foarte bine acest campionat, dar acum ne vom concentra din ce în ce mai mult pe el. Va fi complicat, avem o singură țintă - să câștigăm un nou titlu.

Acum ne gândim cum să ne odihnim și să fim foarte buni la meciul cu CFR, trebuie să începem să câștigăm puncte în Liga 1”, a mai spus tehnicianul cipriot.

CFR Cluj - FCSB va avea loc duminică, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport.

VIDEO. FCSB - ABERDEEN 3-0 . Fanii campioanei, dezlănțuiți

