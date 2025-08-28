FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat

FCSB - Aberdeen 3-0 (2-2 în tur). Pentru al doilea an la rând, campioana României va fi prezentă în faza principală din Europa League.

Tragerea la sorți va avea loc vineri, la Monaco, de la ora 14:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

După startul dezamăgitor de sezon, când a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor, FCSB a reușit să se trezească și să încheie calificările în picioare.

FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană

Victorie zdrobitoare pe Arena Națională cu Aberdeen și o nouă prezență în faza principală din Europa League. Încă 8 meciuri de top pentru elevii lui Elias Charalambous.

Asta înseamnă două partide în plus față de rivala Craiova, calificată în Conference League, care va încheia parcursul în grupa XXL în decembrie.

Cum arată urnele din Europa League

Spre deosebire de ediția precedentă, FCSB nu va mai fi în ultima urnă, ci în a treia.

Campioana va întâlni două echipe din fiecare urnă, urmând să dispute 4 meciuri acasă și 4 în deplasare. Iar numele adversarilor sunt foarte atractive.

Programul infernal pentru FCSB: AS Roma, Aston Villa, Fenerbahce, Lyon, Freiburg, Nottingham Forest, Bologna, Celta Vigo;

AS Roma, Aston Villa, Fenerbahce, Lyon, Freiburg, Nottingham Forest, Bologna, Celta Vigo; Programul accesibil pentru FCSB: Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros, FC Midtjylland, Ludogorets, Malmo, Brann.

URNA 1

AS ROMA

PORTO

RANGERS

FEYENOORD

LILLE

DINAMO ZAGREB

BETIS

RB SALZBURG

ASTON VILLA

URNA 2

FENERBAHCE

BRAGA

STEAUA ROȘIE

LYON

PAOK

VIKTORIA PLZEN

FERENCVAROS

CELTIC

MACCABI TEL-AVIV

URNA 3

YOUNG BOYS

FC BASEL

FC MIDTJYLLAND

FREIBURG

LUDOGORETS

NOTTINGHAM FOREST

STURM GRAZ

FCSB

NICE

URNA 4

BOLOGNA

CELTA VIGO

STUTTGART

PANATHINAIKOS

MALMO

GO AHEAD EAGLES

UTRECHT

GENK

BRANN

Programul FCSB în Europa League

Etapa I - 24-25 septembrie

Etapa II - 2 octombrie

Etapa III - 23 octombrie

Etapa IV - 6 noiembrie

Etapa V - 27 noiembrie

Etapa VI - 11 decembrie

Etapa VII - 22 ianuarie

Etapa VIII - 29 ianuarie

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport