FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat

- FCSB - Aberdeen 3-0 (2-2 în tur). Pentru al doilea an la rând, campioana României va fi prezentă în faza principală din Europa League.
- Tragerea la sorți va avea loc vineri, la Monaco, de la ora 14:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.
După startul dezamăgitor de sezon, când a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor, FCSB a reușit să se trezească și să încheie calificările în picioare.
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană
Victorie zdrobitoare pe Arena Națională cu Aberdeen și o nouă prezență în faza principală din Europa League. Încă 8 meciuri de top pentru elevii lui Elias Charalambous.
Asta înseamnă două partide în plus față de rivala Craiova, calificată în Conference League, care va încheia parcursul în grupa XXL în decembrie.
Cum arată urnele din Europa League
Spre deosebire de ediția precedentă, FCSB nu va mai fi în ultima urnă, ci în a treia.
Campioana va întâlni două echipe din fiecare urnă, urmând să dispute 4 meciuri acasă și 4 în deplasare. Iar numele adversarilor sunt foarte atractive.
- Programul infernal pentru FCSB: AS Roma, Aston Villa, Fenerbahce, Lyon, Freiburg, Nottingham Forest, Bologna, Celta Vigo;
- Programul accesibil pentru FCSB: Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros, FC Midtjylland, Ludogorets, Malmo, Brann.
URNA 1
- AS ROMA
- PORTO
- RANGERS
- FEYENOORD
- LILLE
- DINAMO ZAGREB
- BETIS
- RB SALZBURG
- ASTON VILLA
URNA 2
- FENERBAHCE
- BRAGA
- STEAUA ROȘIE
- LYON
- PAOK
- VIKTORIA PLZEN
- FERENCVAROS
- CELTIC
- MACCABI TEL-AVIV
URNA 3
- YOUNG BOYS
- FC BASEL
- FC MIDTJYLLAND
- FREIBURG
- LUDOGORETS
- NOTTINGHAM FOREST
- STURM GRAZ
- FCSB
- NICE
URNA 4
- BOLOGNA
- CELTA VIGO
- STUTTGART
- PANATHINAIKOS
- MALMO
- GO AHEAD EAGLES
- UTRECHT
- GENK
- BRANN
Programul FCSB în Europa League
- Etapa I - 24-25 septembrie
- Etapa II - 2 octombrie
- Etapa III - 23 octombrie
- Etapa IV - 6 noiembrie
- Etapa V - 27 noiembrie
- Etapa VI - 11 decembrie
- Etapa VII - 22 ianuarie
- Etapa VIII - 29 ianuarie