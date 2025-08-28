FCSB, secretul unui succes mare Analiză de la masa presei. Ce au făcut bine roș-albaștrii și Charalambous. Ce n-a făcut patronul
Adrian Șut (foto: Sport Pictures)
Europa League

FCSB, secretul unui succes mare Analiză de la masa presei. Ce au făcut bine roș-albaștrii și Charalambous. Ce n-a făcut patronul

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 23:31
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 23:48
  • FCSB - ABERDEEN 3-0 (în tur 2-2). Strategia lui Elias Charalambous a avut efect. Echipa nu s-a repezit să supună adversara. A așteptat, a mizat pe contra-presing și pe mingi directe spre atacanți.
  • La 1-0, cu om în plus, campioana a accelerat, a dus intensitatea la maximum și s-a desprins ușor la 3-0. 
  • Unul dintre secretele acestei performanțe, repetarea calificării în faza principală de Europa: patronul nu s-a implicat în schimbări. Zero înlocuiri la pauză. Prima, în minutul 79, când Aberdeen le făcuse pe toate cinci. 

După 2-2 în Scoția, în tur, o victorie la orice scor lansa FCSB spre faza principală de Europa League.

Campioana nu a învins la limită, a câștigat clar, 3-0, și s-a calificat, pentru că strategia sa a avut efect. Și, alt secret, patronul nu s-a mai implicat la schimbări, deși a fost pe Arena Națională.

Prezență rară pe Arena Națională FOTO. Patronul FCSB s-a ținut de cuvânt în ziua meciului cu Aberdeen:  „Astăzi începe ascensiunea!”
Citește și
Prezență rară pe Arena Națională FOTO. Patronul FCSB s-a ținut de cuvânt în ziua meciului cu Aberdeen: „Astăzi începe ascensiunea!”
Citește mai mult
Prezență rară pe Arena Națională FOTO. Patronul FCSB s-a ținut de cuvânt în ziua meciului cu Aberdeen:  „Astăzi începe ascensiunea!”

FCSB nu s-a repezit. A acceptat atacul lui Aberdeen la start

Elias Charalambous nu le-a cerut roș-albaștrilor să plonjeze din primele minute asupra adversarilor. Au așteptat, nu s-au grăbit să decidă confruntarea imediat.

Antrenorul se aștepta ca Aberdeen să înceapă cu presing agresiv și așa a fost.

Britanicii au urcat presiunea, au venit cu linia defensivă la mijlocul terenului uneori, stând aproape unii de alții pentru a nu lăsa spații între ei și a încerca să recupereze mingea cât mai repede.

Pe acest fond, insularii și-au creat primele ocazii. Fără mare pericol.

„Aberdeen nu înseamnă doar pasă lungă”, a observat Charalambous. Știe și să paseze.

FCSB, contra-presing și pase directe pe atacanți. Așa s-a obținut penalty-ul

Cum a răspuns FCSB? În primul rând, cu contra-presing, după modelul Jurgen Klopp.

Jucătorii s-au strâns când adversarii voiau să pornească acțiunea. Dintr-odată, zona de pasă aproape dispărea pentru Aberdeen.

Așa, pe recuperare avansată, a apărut șansa de gol a lui Bîrligea. La fel, când Șut l-a deposedat pe Shinnie în cercul de la mijlocul terenului, dar Bîrligea a fost blocat.

Nu a fost doar contra-presingul. Campionii au mizat și pe incursiunile individuale. Tănase a provocat primejdie. Și Lixandru, ajungând până aproape de careul lui Aberdeen.

Apoi, cea mai importantă parte a tacticii, roș-albaștrii au forțat cu pase rapide, surprinzătoare, direct pe vârf.

Bîrligea a fost aproape de finalizare. Miculescu, infiltrat în centru, l-a obligat însă pe Jensen să facă henț pentru a-l opri. Penalty dictat cu VAR de arbitrul norvegian Espen Eskas. Și eliminare, Jensen.

Golul lui Olaru, de la 11 metri, a fost primul șut pe spațiul porții lui Aberdeen. Suficient pentru golul de 1-0.

FCSB a făcut ce trebuia să facă: să accelereze și să lovească Aberdeen în inferioritate

Repriza a doua a pornit și mai bine tactic. Ideal. FCSB nu s-a mai retras, a rămas în presing în jumătatea adversă. Mai ales că avea un om în plus. Trebuia să profite de superioritate.

Și, rapid, imediat după pauză, în două acțiuni consecutive, a copleșit Aberdeen.

Lixandru a recuperat, Miculescu a lovit bara, însă la continuarea fazei, cu toată echipa aproape de careul scoțian, Șut a finalizat sub transversală. Pentru 2-0.

2
a fost numărul șuturilor trase de FCSB pe poartă până în minutul 52. Două mingi cadrate, două goluri

La 2-0, în fața unei echipe în zece, la pământ, FCSB avea calificarea asigurată în faza principală de Europa League.

Putea să se desprindă, să marcheze și mai mult, crescând viteza de joc. A reușit să mărească ritmul, intensitatea, și să mai înscrie: Olaru, 3-0.

La acest scor, a asigurat defensiva și a așteptat contraatacurile. Și a menținut diferența pe tabelă.

35.341 de spectatori
au asistat joi seară pe Arena Națională la FCSB - Aberdeen

Secretul: fără schimbări la pauză. Prima înlocuire, în minutul 79

Ceea ce se întâmpla înainte invariabil, ca patronul să dicteze schimbările, mai ales la pauză, a dispărut acum, curios, deși Becali era pe stadion, în lojă.

Mai mult. Până în minutul 74, când Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen, făcuse toate cele cinci înlocuiri, Charalambous nu modificase nimic în primul „11”.

5-3
a fost raportul șuturilor pe poartă în favoarea lui FCSB (11-7 șuturi la poartă)

Când a mutat antrenorul cipriot? În minutul 79 a intrat Baba Alhassan în locul lui Olaru.

Și acesta a fost unul dintre secretele unei victorii mari. O victorie pentru repetarea calificării în elita Europa League.

Citește și

FCSB, calificare! Campioana României  surclasează pe Aberdeen și ajunge în faza principală din Europa League
Europa League
23:25
FCSB, calificare! Campioana României surclasează pe Aberdeen și ajunge în faza principală din Europa League
Citește mai mult
FCSB, calificare! Campioana României  surclasează pe Aberdeen și ajunge în faza principală din Europa League
„Luptă, Steaua!” Atmosferă de meci mare pe Arena Națională » FCSB, misiune pentru Europa League
Europa League
21:37
„Luptă, Steaua!” Atmosferă de meci mare pe Arena Națională » FCSB, misiune pentru Europa League
Citește mai mult
„Luptă, Steaua!” Atmosferă de meci mare pe Arena Națională » FCSB, misiune pentru Europa League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
aberdeen europa league fcsb elias charalambous
Știrile zilei din sport
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Conference League
28.08
Craiova a dat drumul la fiesta VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Citește mai mult
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Superliga
28.08
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Citește mai mult
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
Europa League
28.08
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
Citește mai mult
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
S-a rupt blestemul!  Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Conference League
28.08
S-a rupt blestemul! Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Citește mai mult
S-a rupt blestemul!  Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
10:46
Marin, omul meciului! Seară magică pentru români în cupele europene. Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Marin, omul meciului!  Seară magică pentru români în cupele europene . Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Top stiri din sport
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Conference League
28.08
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Citește mai mult
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Liga Campionilor
28.08
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Citește mai mult
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Box
28.08
Lupta lui Imane Khelif Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Citește mai mult
Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off
Cupa Romaniei
28.08
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off
Citește mai mult
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
29.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share