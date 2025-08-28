FCSB, secretul unui succes mare Analiză de la masa presei. Ce au făcut bine roș-albaștrii și Charalambous. Ce n-a făcut patronul

FCSB - ABERDEEN 3-0 (în tur 2-2). Strategia lui Elias Charalambous a avut efect. Echipa nu s-a repezit să supună adversara. A așteptat, a mizat pe contra-presing și pe mingi directe spre atacanți.

La 1-0, cu om în plus, campioana a accelerat, a dus intensitatea la maximum și s-a desprins ușor la 3-0.

Unul dintre secretele acestei performanțe, repetarea calificării în faza principală de Europa: patronul nu s-a implicat în schimbări. Zero înlocuiri la pauză. Prima, în minutul 79, când Aberdeen le făcuse pe toate cinci.

După 2-2 în Scoția, în tur, o victorie la orice scor lansa FCSB spre faza principală de Europa League.

Campioana nu a învins la limită, a câștigat clar, 3-0, și s-a calificat, pentru că strategia sa a avut efect. Și, alt secret, patronul nu s-a mai implicat la schimbări, deși a fost pe Arena Națională.

FCSB nu s-a repezit. A acceptat atacul lui Aberdeen la start

Elias Charalambous nu le-a cerut roș-albaștrilor să plonjeze din primele minute asupra adversarilor. Au așteptat, nu s-au grăbit să decidă confruntarea imediat.

Antrenorul se aștepta ca Aberdeen să înceapă cu presing agresiv și așa a fost.

Britanicii au urcat presiunea, au venit cu linia defensivă la mijlocul terenului uneori, stând aproape unii de alții pentru a nu lăsa spații între ei și a încerca să recupereze mingea cât mai repede.

Pe acest fond, insularii și-au creat primele ocazii. Fără mare pericol.

„Aberdeen nu înseamnă doar pasă lungă”, a observat Charalambous. Știe și să paseze.

FCSB, contra-presing și pase directe pe atacanți. Așa s-a obținut penalty-ul

Cum a răspuns FCSB? În primul rând, cu contra-presing, după modelul Jurgen Klopp.

Jucătorii s-au strâns când adversarii voiau să pornească acțiunea. Dintr-odată, zona de pasă aproape dispărea pentru Aberdeen.

Așa, pe recuperare avansată, a apărut șansa de gol a lui Bîrligea. La fel, când Șut l-a deposedat pe Shinnie în cercul de la mijlocul terenului, dar Bîrligea a fost blocat.

Nu a fost doar contra-presingul. Campionii au mizat și pe incursiunile individuale. Tănase a provocat primejdie. Și Lixandru, ajungând până aproape de careul lui Aberdeen.

Apoi, cea mai importantă parte a tacticii, roș-albaștrii au forțat cu pase rapide, surprinzătoare, direct pe vârf.

Bîrligea a fost aproape de finalizare. Miculescu, infiltrat în centru, l-a obligat însă pe Jensen să facă henț pentru a-l opri. Penalty dictat cu VAR de arbitrul norvegian Espen Eskas. Și eliminare, Jensen.

Golul lui Olaru, de la 11 metri, a fost primul șut pe spațiul porții lui Aberdeen. Suficient pentru golul de 1-0.

FCSB a făcut ce trebuia să facă: să accelereze și să lovească Aberdeen în inferioritate

Repriza a doua a pornit și mai bine tactic. Ideal. FCSB nu s-a mai retras, a rămas în presing în jumătatea adversă. Mai ales că avea un om în plus. Trebuia să profite de superioritate.

Și, rapid, imediat după pauză, în două acțiuni consecutive, a copleșit Aberdeen.

Lixandru a recuperat, Miculescu a lovit bara, însă la continuarea fazei, cu toată echipa aproape de careul scoțian, Șut a finalizat sub transversală. Pentru 2-0.

2 a fost numărul șuturilor trase de FCSB pe poartă până în minutul 52. Două mingi cadrate, două goluri

La 2-0, în fața unei echipe în zece, la pământ, FCSB avea calificarea asigurată în faza principală de Europa League.

Putea să se desprindă, să marcheze și mai mult, crescând viteza de joc. A reușit să mărească ritmul, intensitatea, și să mai înscrie: Olaru, 3-0.

La acest scor, a asigurat defensiva și a așteptat contraatacurile. Și a menținut diferența pe tabelă.

35.341 de spectatori au asistat joi seară pe Arena Națională la FCSB - Aberdeen

Secretul: fără schimbări la pauză. Prima înlocuire, în minutul 79

Ceea ce se întâmpla înainte invariabil, ca patronul să dicteze schimbările, mai ales la pauză, a dispărut acum, curios, deși Becali era pe stadion, în lojă.

Mai mult. Până în minutul 74, când Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen, făcuse toate cele cinci înlocuiri, Charalambous nu modificase nimic în primul „11”.

5-3 a fost raportul șuturilor pe poartă în favoarea lui FCSB (11-7 șuturi la poartă)

Când a mutat antrenorul cipriot? În minutul 79 a intrat Baba Alhassan în locul lui Olaru.

Și acesta a fost unul dintre secretele unei victorii mari. O victorie pentru repetarea calificării în elita Europa League.

