FCSB - ABERDEEN 3-0 (2-2 în tur). Gigi Becali (67 de ani) a dat autografe în timpul meciului în urma căruia campioana României s-a calificat în faza principală din Europa League.

Patronul FCSB susține că a mărit oferta pentru Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj.

Prezent pe Arena Națională, Becali s-a dezlănțuit în ultimele minute ale partidei, când FCSB conducea cu 3-0 și nu mai putea rata calificarea.

Finanțatorul campioanei a semnat mai multe fulare și le-a aruncat suporterilor aflați sub loja din care a urmărit meciul.

După meci, Becali a afirmat că și-a îmbunătățit oferta pentru Louis Munteanu, atacantul de la CFR Cluj: „Am ridicat la 4,5 milioane de euro”.

Și a vorbit despre performanța reușită de echipa sa.

„Lăsați-ne să ne pregătim de Europa League! Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva în campionat (n.r. aluzie la discursurile din trecut)!

E o echipă (Aberdeen)... mi-am dat seama că sunt foarte agresivi, n-au niciun talent să marcheze gol, am zis că nu ne pot bate ăștia. I-am zis lui MM «Să vezi că unu ia roșu astăzi» și de aia am venit, am zis că e diferență de valoare!

Și mi-a mai spus și Vali Argăseală că a visat aseară că noi câștigăm la scor. Făcusem și un costum nou, nici nu le mai port, am zis că hai să merg să fac o figură, o fiță.

Am luat și la TAS 6,4 milioane (n.r. de la Al-Gharafa pentru transferul lui Florinel Coman)! Atunci am zis că merg, ce o fi, o fi! MM spunea că vrea pe Mourinho (n.r. - Fenerbahce, ca adversară), eu n-am nicio pretenție. Hai să ne mai gândim. E zi de 22-23 de milioane de euro!

Astăzi am câștigat 22 de milioane de euro, mă mai interesează acum să vorbesc de altceva? Aduceți-ne echipe ca să mai batem și noi pe cineva. N-am zis că nu mai avem cu cine să jucăm”, a spus Becali la Digi Sport.

