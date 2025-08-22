Aberdeen - FCSB 2-2. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a făcut acuzații grave la adresa arbitrului olandez Serdar Gozubuyuk.

Golgheterul FCSB a avut o seară de vis, cu gol și pasă decisivă în turul play-off-ului din Europa League.

Returul va avea loc joia viitoare, de la 21:30.

În ciuda evoluției foarte bune pe care a avut-o, Bîrligea și-a exprimat mai multe nemulțumiri legate de arbitraj, atât în ceea ce-l privește pe el, cât și eliminarea lui Cisotti.

Aberdeen - FCSB 2-2 . Daniel Bîrligea: „Sper ca UEFA să facă o anchetă”

„Cu siguranță am vrut să dau totul pentru echipă, pentru acest meci și pentru calificare. Eram mai fericit dacă era un alt rezultat, dar și acest 2-2 e bun, cu minusurile, cu omul în minus și cu cei trei jucători care nu au fost, nu au putut să joace, chiar dacă ne-au susținut din tribună. Dar să zicem că și cu toate dezavantajele acestea a ieșit un rezultat destul de OK.

Cred că a fost o greșeală, după mine, la eliminarea lui Cisotti. Sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă, ceva, pentru că arbitrul... l-am văzut din primul minut că a venit să țină cu ei.

Chiar, personal, din al doilea minut mi-a zis că vorbesc prea mult. I-am cerut un fault și m-a avertizat din al doilea minut. Nu știu cu ce aroganță a venit sau de unde a venit, dar a stricat un pic fotbalul. Și sper să avem un arbitraj mai corect la retur”, a spus Bîrligea, la Digi Sport.

Au avut susținere foarte mare din partea fanilor. I-au ajutat foarte mult când erau, să zicem, cu capul în pământ. De la 2-0 i-au ajutat foarte mult și s-a văzut că s-au trezit. Și au încercat să-i trezească și pe ei. Noi, cu siguranță, dacă aveam un jucător în plus, puteam să facem mai mult, dar am avut atitudinea corectă în teren și sunt mândru de toți Daniel Bîrligea, atacant FCSB

Pentru FCSB urmează meciul din campionat cu FC Argeș, duminică, de la 21:30, iar joia viitoare returul cu Aberdeen, la București.

