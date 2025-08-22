„Să se facă o anchetă” Daniel Bîrligea, acuzații grave la adresa arbitrajului: „Din primul minut am văzut că ține cu ei! A stricat fotbalul” +19 foto
Daniel Bîrligea foto: imago
Europa League

„Să se facă o anchetă” Daniel Bîrligea, acuzații grave la adresa arbitrajului: „Din primul minut am văzut că ține cu ei! A stricat fotbalul”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.08.2025, ora 00:37
alt-text Actualizat: 22.08.2025, ora 00:37
  • Aberdeen - FCSB 2-2. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a făcut acuzații grave la adresa arbitrului olandez Serdar Gozubuyuk.
  • Golgheterul FCSB a avut o seară de vis, cu gol și pasă decisivă în turul play-off-ului din Europa League.
  • Returul va avea loc joia viitoare, de la 21:30.

În ciuda evoluției foarte bune pe care a avut-o, Bîrligea și-a exprimat mai multe nemulțumiri legate de arbitraj, atât în ceea ce-l privește pe el, cât și eliminarea lui Cisotti.

Comunicat după umilință  CFR Cluj a reacționat după rușinea din Suedia: „Această înfrângere nu ne definește” + Ce promite clubul
Citește și
Comunicat după umilință CFR Cluj a reacționat după rușinea din Suedia: „Această înfrângere nu ne definește” + Ce promite clubul
Citește mai mult
Comunicat după umilință  CFR Cluj a reacționat după rușinea din Suedia: „Această înfrângere nu ne definește” + Ce promite clubul

Aberdeen - FCSB 2-2. Daniel Bîrligea: „Sper ca UEFA să facă o anchetă”

„Cu siguranță am vrut să dau totul pentru echipă, pentru acest meci și pentru calificare. Eram mai fericit dacă era un alt rezultat, dar și acest 2-2 e bun, cu minusurile, cu omul în minus și cu cei trei jucători care nu au fost, nu au putut să joace, chiar dacă ne-au susținut din tribună. Dar să zicem că și cu toate dezavantajele acestea a ieșit un rezultat destul de OK.

Cred că a fost o greșeală, după mine, la eliminarea lui Cisotti. Sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă, ceva, pentru că arbitrul... l-am văzut din primul minut că a venit să țină cu ei. 

Chiar, personal, din al doilea minut mi-a zis că vorbesc prea mult. I-am cerut un fault și m-a avertizat din al doilea minut. Nu știu cu ce aroganță a venit sau de unde a venit, dar a stricat un pic fotbalul. Și sper să avem un arbitraj mai corect la retur”, a spus Bîrligea, la Digi Sport.

Au avut susținere foarte mare din partea fanilor. I-au ajutat foarte mult când erau, să zicem, cu capul în pământ. De la 2-0 i-au ajutat foarte mult și s-a văzut că s-au trezit. Și au încercat să-i trezească și pe ei. Noi, cu siguranță, dacă aveam un jucător în plus, puteam să facem mai mult, dar am avut atitudinea corectă în teren și sunt mândru de toți Daniel Bîrligea, atacant FCSB
Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (8).jpg
Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (8).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (1).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (2).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (3).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (4).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (5).jpg
+19 Foto
labels.photo-gallery

Pentru FCSB urmează meciul din campionat cu FC Argeș, duminică, de la 21:30, iar joia viitoare returul cu Aberdeen, la București.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Cristian Geambașu  O seară în 3 secvențe
Opinii
00:15
Cristian Geambașu O seară în 3 secvențe
Citește mai mult
Cristian Geambașu  O seară în 3 secvențe
„UEFA ar trebui să se implice” Mihai Stoica cere intervenția forului european: „Nu e normal!” + Apel pentru retur
Europa League
00:01
„UEFA ar trebui să se implice” Mihai Stoica cere intervenția forului european: „Nu e normal!” + Apel pentru retur
Citește mai mult
„UEFA ar trebui să se implice” Mihai Stoica cere intervenția forului european: „Nu e normal!” + Apel pentru retur

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
aberdeen arbitraj europa league fcsb daniel bîrligea
Știrile zilei din sport
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Europa League
13:52
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă. Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Citește mai mult
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Campionate
12:56
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Citește mai mult
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Superliga
12:23
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Citește mai mult
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Europa League
11:45
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Citește mai mult
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:33
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”
17:56
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa
17:42
Voyo, succes sau eșec? Pro TV a dezvăluit audiența de la Aberdeen - FCSB » Comparația-șoc cu ratingul TV de la Bașakșehir - U Craiova
Voyo, succes sau eșec? Pro TV a dezvăluit audiența de la Aberdeen - FCSB » Comparația-șoc cu ratingul TV de la Bașakșehir - U Craiova
17:51
Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea”
Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Top stiri din sport
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Conference League
11:58
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Citește mai mult
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Conference League
11:39
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Citește mai mult
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Europa League
11:00
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Citește mai mult
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale
Tenis
10:44
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului! » Pe cine va întâlni în semifinale
Citește mai mult
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale

Echipe/Competiții

fcsb 115 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 21 rapid 36 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 15 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
22.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share