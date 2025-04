Rapid - FCSB 1-2. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, rămâne precaut, chiar dacă echipa sa a luat un avans considerabil în lupta pentru titlu.

Cu victoria de duminică seara, FCSB s-a distanțat la 6 puncte de locul doi, ocupat de Craiova, cu 4 etape înainte de final.

Rapid - FCSB 1-2 . Elias Charalambous: „Presiunea și dorința ne-au adus în joc”

„O victorie foarte importantă, a fost un meci greu, un derby, chiar dacă Rapid nu era aproape de noi, tot era un derby.

Am avut o primă repriză în care totul a mers perfect, am înscris de două ori. Când primești un gol devreme în repriza secundă, încep să apară îndoielile. N-am mai jucat ca în prima parte, ne-am apărat bine până la final, am reușit să câștigăm cele trei puncte.

Când trebuie să câștigi un meci, bineînțeles că nu era planul nostru să avem această cădere în repriza a doua. Poate că presiunea și lupta pentru titlu și dorința de a câștiga ne-au adus înapoi în joc și am reușit să obținem punctele”, a declarat Charalambous, la Digi Sport.

Elias Charalambous: „Încă mai e un drum lung”

Întrebat dacă se bucură pentru avansul luat, antrenorul lui FCSB spune că lupta nu este terminată și va considera titlul luat doar atunci când va fi matematic.

„V-am zis și ieri la conferința de presă, istoria, statistica sunt doar pe hârtie, cel mai important este că am câștigat.

Mai sunt 4 meciuri, nu este nimic gata, este bine că depindem doar de noi, dar încă mai e un drum lung. Cred că prestația arbitrilor a fost bună, nu este ușor să arbitrezi în Giulești, mulțumesc și fanilor noștri pentru astăzi.

Trofeul va fi al nostru în momentul în care vom fi matematic campioni”, a mai spus Charalambous

