Elias Charalambous (45 de ani) a tras primele concluzii după eșecul din Bănie. Cipriotul s-a enervat când a fost întrebat dacă va schimba ceva în ultimele trei meciuri din sezonul regulat.

Tehnicianul cipriot spune că nu are ce să le reproșeze jucătorilor la nivel dorință, singura problemă fiind lipsa unui gol marcat, care ar fi putut schimba soarta jocului.

U Craiova - FCSB 1-0 . Elias Charalambous: „Principala problemă a fost că n-am marcat”

„Am avut probleme la mingile lungi din cauza adversarilor. În repriza a doua am dominat, am avut ocazii, dar așa e fotbalul. Când nu marchezi, nu câștigi puncte.

O să luptăm în cele 3 meciuri rămase. Principala problemă a fost că nu am marcat, nu știu cum s-a văzut. În repriza a doua noi am dominat jocul, nu am marcat, nu am luat cele 3 puncte”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.

În continuare, antrenorul campioanei speră să-i recupereze rapid pe jucătorii absenți, iar echipa va încerca să obțină trei victorii în ultimele 3 etape ale sezonului regulat.

„Tănase și Thiam sper să fie cu noi săptămâna viitoare. E normal să fie afectat Bîrligea. A fost acolo, a creat ocazii. Mingea nu a ajuns în plasă, dar a ajuns acolo. Așa e în fotbal.

Absența lui Tănase? Echipa nu e dependentă de niciun jucător. Tănase e foarte important pentru noi. Dar nu găsim scuze dacă unul dintre băieți lipsește. Nu vor fi niciodată scuze Elias Charalambous, antrenor FCSB, la conferință

Avem 3 finale și trebuie să vedem meci cu meci. Echipa a arătat reacție, dacă veneam aici și nu jucam nimic eram supărat. Așa e în fotbal. Graovac avea și galben, trebuia să riscăm, să jucăm mai ofensiv, de asta l-am schimbat la pauză”, a mai spus Charalambous.

Charalambous: „De ce să schimbăm? Nu vreau să schimbăm nimic”

Ulterior, la conferința de presă, Charalambous s-a enervat în momentul în care a fost întrebat dacă va schimba ceva în ultimele trei meciuri din sezonul regulat: „De ce să schimbăm? Nu vreau să schimbăm nimic. Am jucat bine, ne-a lipsit doar golul. Dacă jucăm ca în a doua repriza, putem învinge”, a transmis acesta.

În prezent, FCSB se află pe locul 10, cu 40 de puncte, la două lungimi în spatele ultimului loc de play-off.

VIDEO. Golul marcat de Al Hamlawi în U Craiova - FCSB 1-0

