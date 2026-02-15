Panică la Craiova Vladimir Screciu a rămas întins pe gazon după meciul cu FCSB și  a fost preluat imediat de ambulanță » Ce s-a întâmplat

- U Craiova - FCSB 1-0. Oltenii s-au impus în derby-ul etapei #27, însă bucuria de la final a fost umbrită de un moment de panică.
Vladimir Screciu (26 de ani), fundașul Craiovei, s-a confruntat probleme destul de mari la finalul partidei de pe „Ion Oblemenco” și a rămas întins pe gazon.
U Craiova - FCSB 1-0. Vladimir Screciu a fost preluat de ambulanță la finalul partidei
Potrivit surselor GOLAZO.ro, fundașul oltenilor s-a confruntat cu probleme după fluierul final, din cauza efortului uriaș depus pe durata meciului.
Acesta a rămas întins pe gazon și a avut nevoie de intervenția medicilor. Problema: aceștia nu se mai aflau la marginea terenului.
După ce au revenit în zonă, Screciu a fost urcat în ambulanță, unde a stat aproximativ 15 minute, cu masca de oxigen pe față, iar ulterior și-a revenit.
„Nu se simțea bine în vestiar, dar trebuie să vedem. Doctorul mi-a zis totuși că nu s-a întâmplat nimic grav”, a transmis antrenorul Filipe Coelho, la conferința de presă.
Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Screciu ar fi suferit o cădere de calciu, nefiind vorba de o problemă mai gravă.