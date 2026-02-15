„Sunt mai valoroși” Gigi Becali a recunoscut superioritatea Craiovei: „E de departe cea mai puternică” » Jucătorul care ar fi schimbat soarta meciului

U Craiova - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul din Bănie.

Patronul campioanei a fost dezamăgit de rezultatul din derby-ul de duminică, însă a acceptat că Universitatea Craiova a fost echipa mai bună și care a meritat victoria.

U Craiova - FCSB 1-0 . Gigi Becali: „Sunt mai puternici și mai valoroși decât noi”

În plus, Becali consideră că prezența lui Florin Tănase ar fi putut schimba ceva în jocul echipei.

„S-a văzut de la început că sunt mai puternici și mai valoroși decât noi. Mingea, când era la ei, făceau posesie. Când era la noi, minge lungă imediat. Când nu e Tănase la echipă, asta e... Fără Tănase n-ai cum să câștigi meciuri. Olaru aleargă, dar... Asta e, nu poți stai într-un singur jucător, sunt mai valoroși și gata”, a declarat Becali, la Digi Sport.

Cât despre șansele la play-off, Becali a transmis: „Ce mare lucru să intri în play-off? Avem mai multe soluții de a intra în play-off. (...) E posibil... Dar ce o să fie, o să fie, vom vedea.

N-am ce să spun. Cisotti n-a mers, l-am băgat pe George (n.r. - Octavian Popescu), n-a mers nici el...”.

Întrebat dacă are ceva de reproșat la adresa arbitrului, patronul campioanei a răspuns:

„Nu, n-am de ce, n-am ce să zic. Am fost eu vreodată nedrept? Orice ar fi, eu spun drept.

Să vedem care e treaba. Dacă face un egal U Cluj cu Argeș, suntem iar la mâna noastră.

Dacă intrăm în play-off, ne luptăm la campionat, dar e greu să te bați cu Craiova. E de departe cea mai puternică din campionat. Are fundașii ăia centrali, rudimentari, dar foarte tehnici”.

VIDEO. Golul marcat de Al Hamlawi în U Craiova - FCSB 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport