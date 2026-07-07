Oțelul negociază cu atacantul crescut de Inter  A avut clauză de reziliere de 45 milioane de euro

Ze Turbo (29 de ani), atacant format de Sporting și Inter, s-ar fi înțeles cu Oțelul Galați.

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Vârful din Guineea-Bissau este liber de contract după expirarea înțelegerii cu Pari NN, formație care a retrogradat în Liga 2 din Rusia.

De altfel, în ultimele două sezoane, Ze Turbo a fost împrumutat la la AEL Limassol și Maccabi Bnei Reineh.

Oțelul negociază cu Ze Turbo, fotbalist crescut de Inter

Atacantul crescut de Sporting și Inter se află în negocieri avansate cu Oțelul, potrivit jurnalistul Emanuel Roșu.

Înalt de 1.88m, Ze Turbo este un atacant puternic, dar și un fotbalist versatil, capabil să acopere toate pozițiile din linia ofensivă, inclusiv cele de extremă dreapta și extremă stânga.

Ze Turbo, în perioada în care evolua pentru Pari NN/ Foto: IMAGO

Ze Turbo, clauză de 45 de milioane de euro la Sporting!

În vara lui 2014, Ze Turbo ajungea la echipa U19 a celor de la Sporting, după un an petrecut la juniorii celor de la Real SC.

Portughezii au văzut în fotbalistul din Guineea-Bissau un potențial uriaș, motiv pentru care i-au fixat atacantului o clauză de reziliere de 45 milioane de euro, scrie fanatik.ro.

În cele din urmă, Turbo avea să ajungă gratis la academia celor de la Inter în iarna lui 2015.

Tondela, Marbella, Catania, Olhanense, Newell's, Nacional, FC Schaffhausen, Grasshoppers, Al-Markhiya sunt echipele pentru care a mai evoluat atacantul.

275.000 de euro este cota lui Ze Turbo, potrivit transfermark.ro

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