A refuzat noul rol la Dinamo A explicat de ce nu continuă alături de „câini”: „Nu sunt dispus”

Răzvan Patriche (40 de ani), fost fundaș central și căpitan al lui Dinamo, a primit o propunere să rămână la club, la copii și juniori, dar a refuzat.

Patriche a făcut parte din staff-ul fostului tehnician Zeljko Kopic (48 de ani) de la începutul anului 2026.

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Fostul fotbalist, care a mai jucat în cariera sa la ASA Târgu Mureş, U Craiova şi Academica Clinceni, printre altele, a spus că, în acest moment, își dorește să lucreze la nivel de seniori.

Răzvan Patriche a explicat de ce nu continuă alături de Dinamo: „Nu sunt dispus”

Despărțirea lui Patriche de Dinamo vine după plecarea lui Zeljko Kopic și instalarea lui Nuno Campos, noul antrenor al echipei, care a semnat până în 2028 cu „câinii”.

„Am avut ceva discuții cu Dinamo, să mă duc la juniori. A fost doar o întrebare, dacă aș fi dispus.

Nu sunt dispus, în momentul de față nu mă văd la copii. Îmi doresc să fac parte din staff-ul unei echipe de seniori. Văd fotbalul altfel. Am fost în vară la echipa a doua, o perioadă. Eu vedeam ceva, antrenorii de acolo vedeau altceva.

Eu m-am raportat la jucătorii cu care am jucat eu. Problema este la mine, că nu mă pot adapta la acel nivel. De asta prefer să lucrez cu seniori. Așa văd momentan, poate pe viitor voi ajunge să antrenez copii și îmi va plăcea. Cine știe?”, a spus Patriche, potrivit gsp.ro.

FOTO: Dinamo, antrenament în cantonamentul din Polonia

Patriche spune că ține legătura cu fostul antrenor al lui Dinamo și nu exclude să lucreze din nou cu acesta:

„Țin legătura cu Zeljko Kopic, îmi doresc să colaborăm din nou. Am avut o discuție cu dânsul și rămâne să se hotărască. E decizia lui. Mi-a spus că are oferte, n-am vrut să insist.

Sunt și eu la început de drum, am luat licența A și sunt dornic să încep treaba. Mergem mai departe cu el și vom vedea ce va ieși”.

În același timp, nu exclude „să mă duc ca antrenor principal la o echipă din Liga a 2-a. Depinde și de echipă, ce pretenții are, ce proiect are. Nu poți să te duci doar ca să te duci. Fiind cerneala proaspătă pe licență, am și eu nevoie de un staff, de oameni de încredere, iar momentan nu am așa ceva”.

98 de meciuri a jucat Răzvan Patriche pentru Dinamo, dintre care 46 sub comanda lui Zeljko Kopic

Patriche a obținut Licența A și poate lucra ca antrenor secund în Superliga. În același timp, ia în calcul și varianta de a începe ca principal la o echipă din Liga 2, dar spune că nu vrea să accepte orice proiect.

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