Pauza competițională le-a oferit jucătorilor din Liga 1 prilejul de a petrece Crăciunul alături de cei dragi.

Pentru a scăpa de temperaturile scăzute din România, Daniel Bîrligea și Alexandru Pantea, fotbaliștii FCSB, au ales să meargă în țări exotice.

Joyskim Dawa, și el jucător al campioanei, a ales drept destinație capitala Japoniei, Tokyo.

Ștefan Baiaram, Crăciun la New York

Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc, după 5-0, cu Csikszereda, meci în care Ștefan Bairam a reușit două pase decisive.

Decarul oltenilor a ales să-și petreacă și el Crăciunul departe de România. Alături de partenera sa, Baiaram a fugit în America, la New York.

Alți jucători din Liga 1 au ales căldura de acasă pentru a sărbători Crăciunul.

Alexandru Musi a distribuit o fotografie în fața bradului, alături de nepoțelul său, în timp ce coechipierul său de la Dinamo, Cătălin Cîrjan s-a afișat alături de partenera sa.

De asemenea, așa cum era de așteptat, Gheorghe Hagi și Gică Popescu au ales să-și petreacă Crăciunul împreună.

Cei doi au postat o fotografie pe rețelele de socializare, în fața unui brad, în timp ce ciocneau un pahar de vin.

Liga 1 se va relua pe 16 ianuarie 2026, dar în primele zile ale anului viitor mai multe formații vor pleca în cantonament.

