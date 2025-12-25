Dani Alves revine! Ajuns la 42 de ani, fostul fundaș de la Barcelona vrea să joace din nou fotbal. A făcut deja primul pas

Fostul fundaș lateral brazilian Dani Alves (42 de ani) a cumpărat un club din Portugalia, însă nu vrea să stea doar în birou.

Alves are și un plan prin care ar putea reveni pe terenul de fotbal ca jucător. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Dani Alves a devenit proprietar de club

Fostul jucător emblematic al celor de la FC Barcelona a finalizat ultimele proceduri pentru preluarea echipei Sao Joao de Ver din liga a treia portugheză, relatează ESPN.

Intenția lui Alves este aceea de a fi jucător-acționar. Fostul fundaș ar dori să și joace la echipă în partea a doua a acestui sezon, pentru a ajuta clubul să-și îndeplinească obiectivele.

Alături de Alves, în acest proiect ar mai fi implicați și alți investitori brazilieni.

42 de trofee a cucerit Dani Alves, fiind unul dintre cei mai titrați fotbaliști din istorie

Dani Alves nu a mai jucat fotbal din 2023. A fost acuzat de viol în decembrie 2022, ținut 14 luni după gratii în arest preventiv, apoi condamnat la 4 ani și jumătate de închisoare în februarie 2024 pentru agresiune sexuală și, într-un final, achitat de Înalta Curte de Justiție a Cataloniei în martie 2025.

Recent, brazilianul a apărut predicând într-o biserică evanghelică fondată de un american implicat în scandaluri sexuale

De-a lungul carierei, Dani Alves a jucat pentru Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paulo și Pumas UNAM.

