De la Mondial în istoria Premier Transferul record e în faza finală. De ce plătește Manchester City o sumă fără precedent  pentru „închizătorul” Angliei

Elliot Anderson, 23 de ani, titular indiscutabil în naționala Angliei la Mondial, are o calitate care îl transformă în cel mai scump transfer înregistrat vreodată în Premier League.

Trecerea „închizătorului” de la Nottingham Forest la Manchester City este iminentă. Ce l-a atras pe Enzo Maresca, noul antrenor al „cetățenilor”.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pep Guardiola a plecat și va fi înlocuit de Enzo Maresca. Manchester City tocmai a ajuns la un acord cu Chelsea.

A acceptat să-i achite clauza de reziliere, 20 de milioane de euro, chiar dacă el nu mai era antrenorul albaștrilor de la 1 ianuarie 2026.

Pentru Maresca, City e gata să bată recordul transferurilor în Premier League.

Anderson, transfer de 150 de la milioane pe ruta Nottingham - Manchester

Dacă Liverpool a stabilit această barieră în 2025, 145 de milioane de euro, pentru un vârf, Alexander Isak, cumpărat de la Newcastle, vicecampioana Angliei vrea să plătească și mai mult pentru un „închizător”.

Titular indiscutabil la naționala Angliei, unul dintre preferații selecționerului Thomas Tuchel, Elliot Anderson a costat mereu mai mult decât estimarea valorii sale.

50 de meciuri a jucat Anderson în sezonul trecut, la Nottingham: 4 goluri, 5 assisturi, 4.168 de minute (83,36 în medie)

În 2024, mijlocașul central era evaluat de Transfermarkt la 15 milioane de euro, dar Newcastle l-a vândut cu 41,2 milioane la Nottingham Forest.

Acum, are o cotă de 75 de milioane, însă Forest cere dublu pentru el.

Anderson (în mijloc), rezistând duetului Rodri - Semenyo (dreapta) într-un meci City - Forest 2-2, pe 4 martie 2026 (Premier), când a și înscris un gol. Foto: Imago

Patronul „pădurarilor”, miliardarul grec Evangelos Marinakis, se ocupă personal de tranzacție.

A refuzat primele două oferte ale „cetățenilor”, 125 și 140 de miloane. Pretinde 150 și negocierile sunt în faza finală. Aproape sigur, transferul se va realiza la 150 de milioane, potrivit presei britanice!

11 selecții are Anderson la naționala Angliei (o singură pasă decisivă). Titular la CM 2026 și la 4-2 cu Croația, și la 0-0 cu Ghana

Anderson, „maratonistul” care face cele mai multe recuperări

De ce costă un „închizător” în vârstă de 23 de ani 150 de milioane?

L’Equipe are o explicație: foarte agresiv, „foarte mobil, complet”, cum îl consideră Tuchel, Elliot este jucătorul care recuperează cele mai multe mingi în Premier.

306 numai în campionatul precedent, cu 94 peste orice alt rival!

Și nu doar atât. E unul dintre „maratoniștii” ligii insulare.

411,06 kilometri a parcurs Anderson în 2025-2026, depășit numai de James Garner (Everton - 415,46 km).

25 de etape cu minimum 10 recuperări pe meci a avut Anderson în stagiunea precedentă de Premier League

La naționala Angliei, a fost de șapte ori titular. În fiecare dintre acele partide, a înregistrat cel puțin opt recuperări!

Iar media e de 12 în meciurile în care a fost inclus în formula de start a Albionului.

Elliot Anderson regained possession eight times for England vs Croatia tonight, more often than any other player on the pitch. pic.twitter.com/cqI06zUL6S — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 17, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport