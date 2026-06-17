Titularul de la CM, arestat înainte de turneu E vizat într-o anchetă privind suspiciuni de pariuri ilegale

Elye Wahi (23 de ani), titular pentru Coasta de Fildeș în succesul cu Ecuador, scor 1-0, de la Campionatul Mondial, a fost arestat înainte de startul turneului final, dar ulterior eliberat și a putut face deplasarea la turneul final.

Atacantul este vizat de o anchetă în Franța privind suspiciuni de implicare în pariuri sportive ilegale.

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Aflat sub contract cu Eintracht Frankfurt, Wahi a evoluat în sezonul recent încheiat sub formă de împrumut la Nice.

Elye Wahi, vizat într-o anchetă de pariuri ilegale: ar fi încasat intenționat un „galben”

Fotbalistul originar din Courcouronnes, Franța, a fost arestat pentru pariuri ilegale cu mai puțin de două săptămâni înaintea Campionatului Mondial, scrie The Athletic.

Elye Wahi este anchetat pentru posibila încasare intenționată a unui cartonaș galben în meciul Nice – Metz (0-0) din 17 mai.

Atunci, atacantul a fost avertizat în minutul 35 al partidei, fiind al cincilea cartonaș văzut în Ligue 1.

Wahi a fost suspendat pentru manșa tur a barajului pentru menținere/ promovare cu Saint-Etienne.

A revenit la retur, pe 29 mai, iar după ce a înscris o „dublă” în victoria care a menținut-o pe Nice în Ligue 1 (4-1) a fost arestat.

„Putem confirma că un fotbalist în vârstă de 23 de ani, care evoluează în Ligue 1 din Franța, a fost arestat pe 29 mai în cadrul unei anchete deschise de Parchetul din Marsilia privind acuzații de fraudă organizată, corupție sportivă organizată, tăinuirea produselor provenite din infracțiuni și spălare de bani.

Acesta a fost eliberat după ce a fost audiat în perioada în care s-a aflat în custodia poliției. Investigațiile sunt încă în desfășurare.

Elye Wahi a jucat deja la Campionatul Mondial

Ulterior, Wahi a fost eliberat și a călătorit alături de naționala Coastei de Fildeș în SUA pentru Campionatul Mondial.

Elye a fost titular în meciul cu Ecuador (1-0), primul al ivorienilor la turneul final. Atacantul a evoluat 56 de minute, fiind chiar foarte aproape să marcheze.

Montpellier, Lens, Marseille, Frankfurt și Nice sunt echipele pentru care a jucat Wahi de-a lungul carierei.

18 milioane de euro este cota lui Elye Wahi, potrivit trasnfermarkt.ro

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