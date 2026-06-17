„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”

Victoria Argentinei cu 3-0 în fața Algeriei, în debutul la Campionatul Mondial, a fost marcată de recordurile doborâte de Lionel Messi, dar și de lacrimile acestuia.

Declarațiile de după meci au ridicat semne de întrebare: „Am plâns dintr-un motiv care nu are legătură cu sportul. Am avut câteva zile complicate”.

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Afirmația lui Messi a alimentat speculațiile privind situația personală prin care trece familia sa, în special în legătură cu starea de sănătate a tatălui său, Jorge Messi.

Presa din Argentina dezvăluie motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Problemă destul de gravă”

Acum sunt mai liniștit. Am schimbat câteva mesaje cu familia și abia aștept să ajung la hotel pentru a vorbi mai mult cu ei. Am plâns dintr-un motiv care nu are legătură cu sportul. Am avut câteva zile complicate. Le sunt recunoscător tuturor colegilor mei, pentru că au fost alături de mine, m-au susținut și mi-au dat multă putere pentru a trece peste asta. Lionel Messi, după meciul cu Algeria

La începutul lui 2026, în ianuarie, au apărut informații potrivit cărora Jorge Messi, în vârstă de 68 de ani, s-ar confrunta cu o problemă complexă de sănătate.

Potrivit unor surse apropiate familiei, acesta ar fi fost evaluat de specialiști din Argentina și Statele Unite, fiind solicitate mai multe opinii medicale pentru clarificarea situației, scrie laopinion.com.

Cu toate acestea, nici atunci și nici în prezent nu a existat un diagnostic confirmat public de familie. Nu au fost făcute publice documente medicale și nu există informații oficiale privind natura afecțiunii sau tratamentul urmat.

Lionel Messi alături de tatăl său, Jorge (foto: Instagram)

Astăzi, jurnalistul argentinian Eduardo Feinmann a susținut, în cadrul unei emisiuni la Radio Mitre, că știe motivul lacrimilor lui Messi:

„Are legătură cu tatăl său. Are o problemă destul de gravă, nu este într-o stare bună de sănătate”, a afirmat acesta.

Feinmann a adăugat că Jorge Messi s-ar confrunta de mai mult timp cu probleme medicale și că, în ultima perioadă, situația s-ar fi complicat.

„De ceva vreme, de anul trecut, Jorge Messi are o problemă de sănătate destul de gravă. Săptămâna aceasta au existat niște situații care i-au înrăutățit puțin mai mult starea de sănătate. Iar Messi suferă din acest motiv”.

Totuși, jurnalistul nu a oferit detalii despre un eventual diagnostic și nici despre tratamentul urmat.

O dramă mai veche din familia Messi

Posibilele probleme de sănătate ale lui Jorge Messi au readus în atenție și un episod mai puțin cunoscut din trecut.

Presa spaniolă relata în urmă cu mai mulți ani că tatăl starului argentinian ar fi trecut printr-o luptă cu cancerul în perioada în care Lionel Messi evolua la Barcelona.

Potrivit spaniolilor care au prezentat atunci povestea, Jorge Messi s-ar fi vindecat, însă familia a traversat momente extrem de dificile până la depășirea acelei perioade.

Relatările respective nu au fost însă confirmate public de familia Messi.

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