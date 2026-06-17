Floyd Mayweather, acuzat de furt Legendarul boxer riscă până la 20 de ani de închisoare!

Legendarul boxer Floyd Mayweather (49 de ani) riscă până la 20 de ani de închisoare. El se confruntă cu două acuzații de infracțiune, în Las Vegas.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mayweather este acuzat de furt și și intenție de fraudă. Legendarul pugilist american ar fi folosit un cec fără acoperire pentru achiziționarea unui ceas în valoare de 200.000 de dolari în Las Vegas.

Floyd Mayweather riscă până la 20 de ani de închisoare!

O plângere penală inițială a fost depusă către autorități pe 27 aprilie, înainte ca Mayweather să primească, trei zile mai târziu, un ordin de a se prezenta în instanță, scrie espn.com.

Floyd nu s-a prezentat fizic la audieri, fiind reprezentat de avocatul său.

Mayweather e acuzat că a emis un cec de 200.000 de dolari dintr-un cont Wells Fargo Bank către Gold and Beyond, un magazin de revânzare de lux din Las Vegas la sfârșitul anului 2024, într-un moment în care nu avea suficiente fonduri în cont.

Avocatul care reprezintă magazinul Gold and Beyond a precizat că plângerea împotriva a fost făcută pugilistului în luna februarie a acestui an:

„Motivul întârzierii este că omul meu a avut încredere în Mayweather și a încercat să-i ofere toate oportunitățile pentru a se achita de obligații. Și s-a ajuns la punctul în care nu mai primea răspunsuri și nu mai primea bani pentru un ceas pe care Mayweather îl avea de mai bine de un an”, a declarat Marc Cook.

În cazul în care va fi găsit vinovat de furt calificat, Mayweather riscă de la unu la 20 de ani și amenzi de până la 15.000 de dolari!

Avocatul americanului a declarat că următorul termen în instanță este programat pentru 17 septembrie.

Noile acuzații vin în contextul unor probleme legale mai vechi pentru Mayweather.

IRS (Departamentul de Justiție din Statele Unite ale Americii) a instituit un sechestru fiscal de 7,27 milioane de dolari pentru taxe neplătite în 2018 și 2023, iar o comunitate privată din Las Vegas îi mai revendică 22.500 de dolari.

De asemenea, el este vizat de procese civile în mai multe state, fiind acuzat că nu și-ar fi achitat diverse datorii.

În paralel, acesta se confruntă cu mai multe procese civile în diferite state, toate legate de datorii neplătite.

50-0 este palmaresul lui Floyd Mayweather: 27 de victorii venind prin KO. A câștigat 15 titluri mondiale în cinci categorii de greutate, de-a lungul unei cariere de 21 de ani, din 1996 până în 2017.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport