- Emma Răducanu (22 de ani, #29 WTA), jucătoare din Marea Britanie cu origini românești, și-a încheiat sezonul competițional 2025 mai devreme din cauza unor probleme de sănătate.
Răducanu a renunțat la Pan Pacific Open de la Tokyo și la turneul din Hong Kong, conform reuters.com.
Emma Răducanu, sezon încheiat prematur din cauza problemelor de sănătate
Sezonul 2025 a fost unul promițător pentru Răducanu, care a revenit în top 30 mondial după mai bine de trei ani.
Totuși, problemele de sănătate au început să-i afecteze evoluțiile la Wuhan și Ningbo. Sportiva a suferit de amețeli și a avut nevoie de îngrijiri medicale în timpul meciurilor din China, din cauza temperaturilor ridicate și a umidității aerului.
În plus, o problemă la zona lombară i-a afectat mobilitatea, ceea ce i-a influențat în mod negativ rezultatele, așa că a decis să încheie prematur sezonul, conform bbc.com.
Una dintre performanțele remarcabile ale Emmei Răducanu în 2025 a fost înregistrată la Miami Open, unde a ajuns în sferturile de finală, fiind învinsă de Jessica Pegula cu scorul 4-6, 7-6(3), 2-6.
După ce se va recupera, sportiva va relua pregătirile pentru sezonul 2026 alături de antrenorul său, Francisco Roig, fost colaborator al lui Rafael Nadal.