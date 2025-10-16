Sezon încheiat prematur Emma Răducanu s-a retras de la ultimele două turnee din 2025 » Motivele invocate
Emma Răducanu (foto: Imago)
Tenis

Sezon încheiat prematur Emma Răducanu s-a retras de la ultimele două turnee din 2025 » Motivele invocate

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 16:49
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 16:50
  • Emma Răducanu (22 de ani, #29 WTA), jucătoare din Marea Britanie cu origini românești, și-a încheiat sezonul competițional 2025 mai devreme din cauza unor probleme de sănătate.

Răducanu a renunțat la Pan Pacific Open de la Tokyo și la turneul din Hong Kong, conform reuters.com.

Emma Răducanu, sezon încheiat prematur din cauza problemelor de sănătate

Sezonul 2025 a fost unul promițător pentru Răducanu, care a revenit în top 30 mondial după mai bine de trei ani.

Totuși, problemele de sănătate au început să-i afecteze evoluțiile la Wuhan și Ningbo. Sportiva a suferit de amețeli și a avut nevoie de îngrijiri medicale în timpul meciurilor din China, din cauza temperaturilor ridicate și a umidității aerului.

În plus, o problemă la zona lombară i-a afectat mobilitatea, ceea ce i-a influențat în mod negativ rezultatele, așa că a decis să încheie prematur sezonul, conform bbc.com.

1,44 milioane de euro
a obținut Emma Răducanu din tenis în sezonul 2025, iar de-a lungul întregii sale cariere câștigurile sale se apropie de șase milioane de euro, conform wta.com

Una dintre performanțele remarcabile ale Emmei Răducanu în 2025 a fost înregistrată la Miami Open, unde a ajuns în sferturile de finală, fiind învinsă de Jessica Pegula cu scorul 4-6, 7-6(3), 2-6.

După ce se va recupera, sportiva va relua pregătirile pentru sezonul 2026 alături de antrenorul său, Francisco Roig, fost colaborator al lui Rafael Nadal.

tenis wta emma raducanu
