Dinamo confirmă transferul Jucătorul crescut de Barcelona a devenit „câine” » Detaliile contractului

Dinamo a confirmat transferul lui Ianis Tarbă (19 ani), jucător crescut de La Masia, celebra academie a Barcelonei.

Fotbalistul a semnat un contract valabil până în iunie 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane. Va purta numărul 23

Echipa pregătită de Zeljko Kopic a realizat al doilea transfer al iernii, după mutarea lui Valentin Țicu de la Petrolul Ploiești.

Clubul bucureștean a anunțat sosirea lui Tarbă printr-o postare făcută pe Facebook.

„Ne bucurăm să anunțăm un nou transfer la clubul nostru. Tânărul jucător în vârstă de 19 ani, Ianis Tarbă, a semnat un contract valabil până la 30.06.2028, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane. Acesta evoluează pe postul de extremă dreapta, însă poate evolua și pe partea stângă.

Ianis sosește în urma unui transfer definitiv de la echipa spaniolă Real Club Celta de Vigo.

Tânărul nostru jucător s-a format timp de 4 ani în celebra academie a Barcelonei – La Masia, de unde s-a transferat la Celta Vigo în vara anului 2022. De asemenea, este internațional român de juniori, cu 11 selecții și 2 goluri pentru naționala U19, evoluând la UEFA EURO U19 din vara trecută”, se arată în comunicatul „câinilor”.

Într-o postarea pe rețelele de socializare, Dinamo a încărcat o fotografie cu logo-ul Barcelonei și textul „Made in La Masia” (n.r. - „Crescut în La Masia”).

Prin acest mesaj, „câinii” au confirmat transferul lui Ianis Tarbă, un tânăr jucător de profil ofensiv, care evoluează în banda dreaptă.

În descrierea postării, cei de la Dinamo au adăugat și două clepsidre, semn că mai e doar o chestiune de timp până când Tarbă va fi prezentat oficial.

Ianis Tarbă, crescut de Barcelona

Jucătorul s-a născut în Spania, la Mollerussa, și nu a jucat deloc până acum în campionatul României. Tarbă și-a început cariera în La Masia, academia celor de la Barcelona, unde a fost coechipier cu Lamine Yamal.

În 2022 a ajuns la academia celor de la Celta Vigo, jucând pentru formațiile de juniori ale formației din La Liga. A făcut pasul la echipa a doua în 2025.

În acest sezon, Tarbă a bifat doar 3 apariții pentru echipa a doua a celor de la Celta și a bifat, în total, 124 de minute.

Pentru reprezentativa U19 a României, Ianis Tarbă a jucat în 11 meciuri și a marcat 2 goluri.

50.000 de euro este cota de piață a lui Ianis Tarbă, conform Transfermarkt

