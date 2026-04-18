„Transferul lui Mbappe, un fiasco!” Fostul jucător al Barcelonei îl pune la zid pe starul lui Real Madrid: „Venirea lui a adus mult egoism”
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 21:58
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 21:58
  • Emmanuel Petit (55 de ani), fostul jucător al Barcelonei, l-a criticat dur pe Kylian Mbappe (27 de ani), starul lui Real Madrid.

După ce Real Madrid a fost eliminată de Bayern Munchen din sferturile Ligii Campionilor, scor 6-4 la general, Emmanuel Petit l-a pus la zid pe Kylian Mbappe.

Emmanuel Petit, critici pentru Mbappe: „Venirea lui a adus mult egoism”

Emmanuel Petit consideră că, odată cu venirea lui Kylian Mbappe la Real Madrid de la PSG în 2024, s-a produs o schimbare în rău în vestiarul „galacticilor”.

„Nu este doar vina lui Mbappe, dar venirea lui a adus mult egoism în vestiar. Este un fiasco”, a declarat Emmanuel Petit pentru postul RMC, citat de sport.es.

În luna martie, Mbappe a întâmpinat câteva probleme la genunchi și a lipsit din lotul celor de la Real Madrid. Cu toate acestea, revenirea sa nu a însemnat un plus pentru „galactici”.

În ultimele patru meciuri, Real Madrid a avut de suferit. Pe 4 aprilie, a fost înfrântă de Mallorca în campionat, scor 1-2. A urmat înfrângerea suferită cu Bayern în prima manșă din sferturile Ligii Campionilor, 1-2.

În următoarea etapă de campionat, Real a remizat cu Girona, scor 1-1, iar apoi a pierdut din nou cu Bayern, scor 4-3, în manșa secundă din Liga Campionilor.

200 de milioane de euro
este cota de piață a lui Kylian Mbappe, conform Transfermarkt

Emmanuel Petit a vorbit și despre parcursul celor de la PSG după plecarea lui Mbappe: „De când PSG joacă ca o echipă, sunt fenomenali. Sunt uniți ca degetele unei mâini”.

Nu a fost prima dată când Petit l-a criticat pe Mbappe. Același episod s-a întâmplat și la EURO 2024, atunci când Franța a pierdut cu Spania, 1-2, în semifinale.

Petit nu îl vede doar pe Mbappe vinovat pentru eliminarea Realului din Liga Campionilor:

Dacă trebuie să dăm vina pe cineva, acela este Camavinga. Faultul său a fost catastrofal (n.r. când a fost eliminat în minutul 86)”.

Decizia arbitrului de a-l elimina pe Camavinga a stârnit controverse, dar Petit a declarat: „Cartonașul roșu a fost o pedeapsă drastică, dar arbitrul Slavko Vincica aplicat regulamentul. Real Madrid se ascunde mereu în spatele arbitrilor”.

40 de goluri
și 6 pase de gol a reușit Kylian Mbappe în acest sezon pentru Real Madrid, în doar 39 de meciuri

De-a lungul carierei sale, Emmanuel Petit a evoluat pentru AS Monaco (1988-1997), Arsenal (1997-2000), Barcelona (2000-2001) și Chelsea (2001-2004).

