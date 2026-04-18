L-a impresionat pe Demollari Cine este jucătorul de la Dinamo lăudat de legendarul fost jucător al „câinilor”: „Tânăr, talentat”

Sulejman Demollari (61 de ani), fostul mijlocaș ofensiv al lui Dinamo, a fost invitat să dea lovitura de start la meciul cu U Cluj.

Albanezul se află în acest zile în România pentru a filma un documentar despre cariera și viața sa.

Sulejman Demollari: „Îmi place Musi”

Înaintea meciului cu U Cluj, fostul mijlocaș a acordat și un interviu în care a vorbit despre situația actuală a „câinilor”.

„Îi mulțumesc clubului și președintelui lui Dinamo pentru faptul că m-au invitat. Am emoții. A trecut mult timp de când n-am mai fost în România.

Mă uit în continuare la meciuri și pot să spun că Dinamo a făcut lucruri bune în ultimii doi ani”, a spus Demollari la Prima Sport.

Întrebat care este jucătorul său favorit din lotul lui Zeljko Kopic, Demollari nu a stat pe gânduri:

„Musi. E tânăr, talentat, are un viitor și poate să fie un punct de referință și în naționala României” , a adăugat albanezul.

În finalul interviului, albanezul le-a urat succes „câinilor” și a avut un mesaj pentru suporteri

„Când am venit eu era un mare Dinamo. Jumătate din fotbaliști erau în echipa națională, dar a trecut și vremea aceea.

Sper să câștige Cupa, campionatul și țin să le reamintesc suporterilor că sunt al 12-lea jucător pentru echipă”, a concluzionat Demollari.

Demollari a ajuns la Dinamo în anul 1991, iar în primul său sezon alături de formația din „Ștefan cel Mare” a reușit să devină campion al României.

A părăsit-o pe Dinamo în 1995, după 100 de meciuri și 36 de goluri marcate.

45 de apariții în naționala Albaniei are Demollari: a marcat un gol

