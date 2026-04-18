„Nu vreau să mai trăiesc asemenea momente” Robert Ilyeș a suferit la Csikszereda - Unirea Slobozia. A avut nevoie de vitamine

Csikszereda - Unirea Slobozia 3-2. Robert Ilyeș (52 de ani), antrenorul „ciucanilor”, a vorbit despre victoria cu emoții obținută de echipa sa în etapa #5 din play-out.

În minutul 90, la scorul de 3-2 pentru Csikszereda, Unirea Slobozia a reușit să restabilească egalitatea, după reușita lui Patrick Dulcea.

Cu toate acestea, golul a fost anulat pe motiv de ofsaid iar „ciucanii” au reușit să obțină cele trei puncte.

Csikszereda - Unirea Slobozia 3-2 . Robert Ilyeș: „Bine că s-a terminat și bine că sunt viu!”

Robert Ilyeș a explicat cum a trăit fiecare fază a meciului disputat la Miercurea-Ciuc.

„După asemenea tensiune și după o victorie nu ai cum să nu fii fericit. Bine că s-a terminat și bine că sunt viu! Cred că pentru telespectatori a fost un fotbal total, dar pentru noi pe bancă cred că... nu știu. Nu mai vreau să trăiesc asemenea momente.

(n.r. S-a observat că avea o sticlă de vitamine). Da. Ce înseamnă să nu retrogradez. Pui suflet, ai o responsabilitate ca antrenor, vrei să câștigi, să faci totul. Mă uitam și la Claudiu (Niculescu).

Normal, suferim amândoi, fiecare vrea să facă ce e bine pentru echipa lui. De aia suntem plătiți. Pot să spun că a fost o tensiune foarte mare.

Am avut ocazii, multe șuturi către poartă și am avut probabil cea mai bună repriză de când suntem în prima ligă. A fost un joc poate cel mai spectaculos din ultimele luni. Nu am mai vazut așa. A fost...”, a declarat Robert Ilyeș, conform digisport.ro.

FOTO. Golul anulat al lui Patrick Dulcea în Csikszereda - Unirea Slobozia 3-2

Întrebat despre barajul pentru Conference League, Robert Ilyeș a răspuns:

„În momentul de față nu mă gândesc. Nu vreau să mă uit deocamdată. Trebuie să urcăm cât mai sus pe scară, ca să nu simțim flacăra aia care ne arde pe spate”.

Pentru Csikszereda au marcat Eppel ('9), Gustavinho ('32) și Szalay ('71), în timp ce pentru Unirea Slobozia au punctat Espinosa ('19) și Ponde ('62).

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 UTA Arad 5 31 8 FCSB 4 30 9 FC Botoșani 4 27 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda Miercurea Ciuc 5 26 12 Farul Constanța 4 23 13 Petrolul Ploiești 4 22 14 Unirea Slobozia 5 19 15 FC Hermannstadt 4 18 16 Metaloglobus București 4 10

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport