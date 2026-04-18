„Nu vreau să mai trăiesc asemenea momente”  Robert Ilyeș a suferit la Csikszereda - Unirea Slobozia. A avut nevoie de vitamine +17 foto
„Nu vreau să mai trăiesc asemenea momente” Robert Ilyeș a suferit la Csikszereda - Unirea Slobozia. A avut nevoie de vitamine

alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 21:04
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 21:04
  • Csikszereda - Unirea Slobozia 3-2. Robert Ilyeș (52 de ani), antrenorul „ciucanilor”, a vorbit despre victoria cu emoții obținută de echipa sa în etapa #5 din play-out.

În minutul 90, la scorul de 3-2 pentru Csikszereda, Unirea Slobozia a reușit să restabilească egalitatea, după reușita lui Patrick Dulcea.

Cu toate acestea, golul a fost anulat pe motiv de ofsaid iar „ciucanii” au reușit să obțină cele trei puncte.

Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Citește și
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Citește mai mult
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă

Csikszereda - Unirea Slobozia 3-2. Robert Ilyeș: „Bine că s-a terminat și bine că sunt viu!

Robert Ilyeș a explicat cum a trăit fiecare fază a meciului disputat la Miercurea-Ciuc.

„După asemenea tensiune și după o victorie nu ai cum să nu fii fericit. Bine că s-a terminat și bine că sunt viu! Cred că pentru telespectatori a fost un fotbal total, dar pentru noi pe bancă cred că... nu știu. Nu mai vreau să trăiesc asemenea momente.

(n.r. S-a observat că avea o sticlă de vitamine). Da. Ce înseamnă să nu retrogradez. Pui suflet, ai o responsabilitate ca antrenor, vrei să câștigi, să faci totul. Mă uitam și la Claudiu (Niculescu).

Normal, suferim amândoi, fiecare vrea să facă ce e bine pentru echipa lui. De aia suntem plătiți. Pot să spun că a fost o tensiune foarte mare.

Am avut ocazii, multe șuturi către poartă și am avut probabil cea mai bună repriză de când suntem în prima ligă. A fost un joc poate cel mai spectaculos din ultimele luni. Nu am mai vazut așa. A fost...”, a declarat Robert Ilyeș, conform digisport.ro.

FOTO. Golul anulat al lui Patrick Dulcea în Csikszereda - Unirea Slobozia 3-2

Golul anulat al lui Patrick Dulcea în Csikszereda - Unirea Slobozia. Foto: Prima Sport
Golul anulat al lui Patrick Dulcea în Csikszereda - Unirea Slobozia. Foto: Prima Sport

Întrebat despre barajul pentru Conference League, Robert Ilyeș a răspuns:

„În momentul de față nu mă gândesc. Nu vreau să mă uit deocamdată. Trebuie să urcăm cât mai sus pe scară, ca să nu simțim flacăra aia care ne arde pe spate”.

Pentru Csikszereda au marcat Eppel ('9), Gustavinho ('32) și Szalay ('71), în timp ce pentru Unirea Slobozia au punctat Espinosa ('19) și Ponde ('62).

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7UTA Arad531
8FCSB430
9FC Botoșani427
10Oțelul Galați527
11Csikszereda Miercurea Ciuc526
12Farul Constanța423
13Petrolul Ploiești422
14Unirea Slobozia519
15FC Hermannstadt418
16Metaloglobus București410

Citește și

De Zerbi l-a speriat pe Edi Iordănescu Actualul antrenor al lui Radu Drăgușin a început să țipe la fostul selecționer: „Nimic n-ai înțeles”
Campionate
20:44
De Zerbi l-a speriat pe Edi Iordănescu Actualul antrenor al lui Radu Drăgușin a început să țipe la fostul selecționer: „Nimic n-ai înțeles”
Citește mai mult
De Zerbi l-a speriat pe Edi Iordănescu Actualul antrenor al lui Radu Drăgușin a început să țipe la fostul selecționer: „Nimic n-ai înțeles”
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Handbal
20:35
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Citește mai mult
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă

