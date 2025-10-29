Metaloglobus surprinde Fotbalistul trecut pe la PSG a debutat în ziua în care a fost anunțat transferul

Metaloglobus l-a transferat pe Endri Celaj (21 de ani), atacant albanez care a trecut pe la PSG în perioada junioratului.

Echipa antrenată de Mihai Teja a jucat miercuri în Cupa României, 2-3 cu FC Argeș, iar jucătorul proaspăt adus a și debutat pentru Metaloglobus.

„Bine ai venit, Endri Çelaj! În vârstă de 21 de ani, noul nostru atacant s-a născut la Tirana pe 23 ianuarie 2004.

În perioada junioratului a evoluat printre altele la PSG, Hellas Verona sau NK Maribor. Debutul în competițiile de seniori l-a realizat la FK Bylis, în țara natală. El este fost internațional al Albaniei la echipele U15, U18 și U19.

Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de echipa noastră! Hai Metalo!”, a transmis echipa bucureșteană pe Facebook, cu doar câteva minute înainte de startul partidei cu FC Argeș.

Endri Celaj și-a început cariera la Internacional Tirana, înainte de a ajunge la academia celor de la PSG, acolo unde a petrecut 2 ani.

După experiența din Franța, Celaj a fost transferat Hellas Verona, evoluând pentru echipa U17 a clubului italian.

De-a lungul carierei, albanezul a mai jucat pentru Maribor, Partizani și FK Bylis.

Abia adus la echipa lui Mihai Teja, atacantul albanez a și debutat pentru Metaloglobus.

Endri Celaj a intrat în minutul 65 al partidei cu FC Argeș, de miercuri, din Cupa României. Acesta l-a înlocuit pe Adrian Sârbu.

Metaloglobus a pierdut partida din etapa 1 cu scorul de 2-3. Pentru formația din București au înscris Achim ('59) și Zakir ('78), în timp ce pentru FC Argeș au punctat Seto ('29), Brobbey ('34) și Matos ('85).

