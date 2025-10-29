„Eu așa am luat aplauzele” Mirel Rădoi a comentat gestul făcut de fani după autogolul lui Stevanovic + a vrut să plece din Bănie? +22 foto
Foto: SPORT Pictures
Cupa Romaniei

„Eu așa am luat aplauzele” Mirel Rădoi a comentat gestul făcut de fani după autogolul lui Stevanovic + a vrut să plece din Bănie?

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.10.2025, ora 21:54
alt-text Actualizat: 29.10.2025, ora 21:55
  • Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a comentat aplauzele fanilor de la autogolul echipei sale.
  • Tehnicianul a vorbit despre tensiunile din cadrul clubului din Bănie.

Chiar înainte de încheierea primei reprize, în minutul 44, Nikola Stevanovic și-a trimis mingea în proprie poartă, Laurențiu Popescu nereușind să intervină la timp.

Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4. Mirel Rădoi: „Depinde cum vedem aceste lucruri”

Imediat după autogolul lui Stevanovic, fanii prezenți pe „Ion Oblemenco” au început să aplaude. Întrebat dacă a interpretat gestul suporterilor drept o ironie la adresa fotbaliștilor săi, Rădoi a spus:

Eu am luat aplauzele ca și cum ne-ar încuraja pe noi, chiar dacă adversarul a dat gol. Depinde cum vedem aceste lucruri.

Am avut multe greșeli personale. În prima repriză am numărat, la un moment dat, 14 greșeli până în minutul 33”, a declarat Mirel Rădoi la Digi Sport.

FOTO. Autogolul lui Stevanovic în meciul cu Sănătatea Cluj

Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport
Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport

Galerie foto (22 imagini)

Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport
+22 Foto
labels.photo-gallery

Chiar dacă Sănătatea Cluj a condus la pauză cu scorul de 1-0, Craiova a câștigat partida cu scorul de 4-1. Golurile oltenilor au fost marcate de Etim ('61, '86), Matei ('77) și Cicâldău ('88).

„Nu sunt obligat să răspund”

Întrebat dacă a luat în calcul o despărțire de Universitatea Craiova, având în vedere situația tensionată din ultima perioadă, Rădoi a răspuns:

Nu și nici nu mă interesează. Ar trebui să întrebați conducerea. Nu sunt obligat să răspund, cel mai bine întrebați sursele care știu ce se întâmplă.

Întrebați-i pe cei care au informațiile. Am vreo responsabilitate pentru orice informație care apare?”, a explicat fostul selecționer.

Mirel Rădoi, despre conflictul cu fanii de la finalul meciului cu Metaloglobus: „Doar o neînțelegere”

Antrenorul Craiovei a vorbit din nou despre incidentul dintre suporteri și jucători de la finalul meciului cu Metaloglobus, scor 0-0, din etapa #14 din Liga 1.

„După partida cu Metaloglobus a fost doar o neînțelegere. Cineva a crezut că jucătorii noștri au înjurat galeria și nu au făcut absolut deloc acest gest. Și au fost niște discuții normale, dacă mă întrebați pe mine.

Nu s-a înjurat nimeni pe nimeni, a trebuit să dăm niște explicații care, din punctul meu de vedere, sunt normale când e o lipsă de rezultate.

Pentru că imaginea asta cu lipsa rezultatelor, eu încerc să le-o explic jucătorilor altfel. Noi, în ultimele 3 partide, noi nu am pierdut.

Noi, în ultimele 2 partide în campionat, am avut 4 puncte din 6. Am luat primul punct într-un meci european acasă, după ce am condus 80 de minute”, a mai spus Mirel Rădoi.

Galerie foto (7 imagini)

Conflict suporteri-jucători Craiova Conflict suporteri-jucători Craiova Conflict suporteri-jucători Craiova Conflict suporteri-jucători Craiova Conflict suporteri-jucători Craiova
+7 Foto
labels.photo-gallery

Imediat după meciul de la Clinceni, mai mulți jucători ai Craiovei, printre care și Ștefan Baiaram, s-au certat cu fanii olteni prezenți pe stadion.

Ulterior, Mirel Rădoi a intervenit și a discutat cu cei nemulțumiți: „Nu s-a încheiat nimic (n.r. lupta pentru titlu), toți avem supărări, nu câștigăm nimic așa, am ajuns să ne certăm noi între noi?”.

  • Pentru Craiova urmează derby-ul cu Rapid de duminică, de la ora 20:30, din cadrul etapei 15 din Liga 1.

Citește și

Cupa Romaniei Sanatatea Cluj Mirel Radoi u craiova
