Patrick Petre, din nou în alb și roșu Clubul a făcut anunțul oficial: „Bine ai venit!”

  • Patrick Petre (28 de ani), fiul legendei dinamoviste Florentin Petre și jucător format de „câini”, și-a găsit echipă

Mijlocașul s-a despărțit luna aceasta de Ceahlăul Piatra Neamț, după 3 ani.

El va evolua tot în Moldova, la FC Bacău, locul 17 în Liga 2.

Băcăuanii, ale căror culori sunt alb și roșu, au făcut anunțul pe pagina oficială de Facebook:

„🚨⚽️ BINE AI VENIT, PATRICK PETRE! ✍️📄
🎯 Mijlocașul ofensiv Patrick Petre se alătură echipei noastre.

⭐️ Patrick a evoluat în Liga 1 pentru FC Dinamo București, Sepsi Sfântul-Gheorghe, Politehnica Iași, Farul Constanța!

Cel mai recent a jucat la Ceahlăul Piatra Neamț.

📊 La Ceahlăul (2022–2025):
✅ 70+ meciuri oficiale
✅ 25+ goluri
✅ 10+ assisturi
✅ Golgheter în sezonul de promovare din Liga 3

🔴⚪ Bine ai venit la FC Bacău, Patrick!”.

Patrick Petre, la plecarea de la Ceahlăul: „Am inima împăcată”

La doar câteva minute de la postarea de despărțire făcută de Ceahlăul, pe 21 octombrie, Patrick Petre a reacționat.

„Astăzi se încheie o etapă importantă pentru mine. Am decis, de comun acord cu CSM Ceahlăul, să ne despărțim.

Au fost trei ani plini, cu muncă, emoții și momente care vor rămâne cu mine. Mulțumesc colegilor, antrenorilor și tuturor oamenilor din club. Mulțumesc suporterilor care au fost mereu acolo, indiferent de rezultat.

Plec cu inima împăcată și cu dorința de a merge mai departe, de a crește și de a-mi continua drumul în fotbal cu aceeași pasiune.

Urmează un nou capitol și abia aștept să-l trăiesc din plin”, a scris Patrick Petre pe pagina sa de Facebook.

