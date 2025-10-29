Ce se întâmplă cu Ianis Hagi   Nu a fost inclus în lot la meciul celor de la Alanyaspor: care este explicația

Ianis Hagi (27 de ani) nu a fost inclus în lotul lui Alanyaspor la ultimul meci.

Detalii despre situația „tricolorului”, în rândurile de mai jos.

Alanyaspor a câștigat cu 2-1 meciul cu Bursa Yildirimspor, formație din cel de-al treilea eșalon al Turciei.

Ianis Hagi nu a fost inclus în lotul lui Alanyaspor pentru meciul din Cupa Turciei

Antrenorul lui Alanyaspor, Joao Pereira, a decis ca la meciul din Cupă să folosească jucătorii care au evoluat mai puțin în partidele din Super Lig.

Astfel, Ianis Hagi a fost lăsat în afara lotului la această partidă, fiind al doilea meci de la venirea sa în Turcia în care nu s-a aflat nici măcar pe bancă, după cel cu Fenerbahce din prima etapă a campionatului.

Umit Akdag a fost și el odihnit la această partidă, fiind introdus pe teren abia în minutul 60, atunci când l-a înlocuit pe Fatih Aksoy.

Alanyaspor, victorie la limită în Cupă

Deși a întâlnit o formație din liga a treia, Alanyaspor a câștigat la diferență de doar un gol.

Echipa lui Ianis a deschis rapid scorul, în minutul 22, grație golului marcat de Hadergjonaj din penalty. Peste doar 9 minute, Alanyaspor și-a majorat avantajul prin reușita lui Mogultay.

Imediat după pauză, în minutul 48, Guventurk a înscris pentru Bursa Yildirimspor. Această reușită avea să fie și ultima din această partidă, Alanya reușind să se impună cu scorul de 2-1.

