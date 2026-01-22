Enes Sali a semnat! FC Dallas l-a cedat din nou pe fotbalistul român » Unde își va continua cariera

- FC Dallas l-a împrumutat pe Enes Sali (19 ani) la Al-Riyadh SC.
- Fotbalistul român nu se află la prima aventură în tricoul echipei din prima ligă a Arabiei Saudite.
Enes Sali a debutat în MLS la finalul lunii octombrie, însă FC Dallas a decis ca acesta să fie cedat din nou.
Enes Sali, împrumutat din nou la Al-Riyadh SC
Clubul de pe Toyota Stadium a anunțat că îl va trimite pe Enes Sali, sub formă de împrumut, la Al Riyadh.
„FC Dallas l-a împrumutat pe mijlocașul Enes Sali la Al-Riyadh SC din Liga Arabiei Saudite până în iunie 2026.
Sali s-a alăturat anterior echipei Al-Riyadh sub formă de împrumut în ianuarie 2025”, se arată în comunicatul emis de FC Dallas, pe site-ul oficial.
Enes Sali se întoarce la Al-Riyadh într-un moment critic pentru echipă. Echipa antrenată de Daniel Carreno se află pe locul 16 în clasament, cu 10 puncte, la o lungime în spatele lui Damac, formație aflată pe prima poziție deasupra locurilor retrogradabile.
Enes Sali a mai îmbrăcat tricoul lui Al-Riyadh
Pe 31 ianuarie 2024, ziua în care s-a oficializat transferul lui Enes Sali la FC Dallas, fotbalistul a fost împrumutat la Al-Riyadh.
În perioada anterioară petrecută în Arabia Saudită, Enes Sali a evoluat în 8 meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.
Ambele contribuții ale românului au fost bifate în penultimul meci jucat pentru Al-Riyadh, împotriva lui Al-Taawoun, 2-3.
Enes Sali nu a convins la FC Dallas
Enes Sali a fost cumpărat de FC Dallas de la Farul Constanța, la sfârșitul lunii ianuarie 2024.
Americanii au plătit dublu față de cota sa de piață de la momentul respectiv, pentru a beneficia de serviciile românului născut în Canada.
Totuși, Enes Sali nu s-a ridicat la așteptările echipei din Texas, fiind utilizat în numai 2 meciuri.