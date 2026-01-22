Enes Sali a semnat! FC Dallas l-a cedat din nou pe fotbalistul român » Unde își va continua cariera

FC Dallas l-a împrumutat pe Enes Sali (19 ani) la Al-Riyadh SC.

Fotbalistul român nu se află la prima aventură în tricoul echipei din prima ligă a Arabiei Saudite.

Enes Sali a debutat în MLS la finalul lunii octombrie, însă FC Dallas a decis ca acesta să fie cedat din nou.

Enes Sali, împrumutat din nou la Al-Riyadh SC

Clubul de pe Toyota Stadium a anunțat că îl va trimite pe Enes Sali, sub formă de împrumut, la Al Riyadh.

„FC Dallas l-a împrumutat pe mijlocașul Enes Sali la Al-Riyadh SC din Liga Arabiei Saudite până în iunie 2026.

Sali s-a alăturat anterior echipei Al-Riyadh sub formă de împrumut în ianuarie 2025”, se arată în comunicatul emis de FC Dallas, pe site-ul oficial.

Enes Sali se întoarce la Al-Riyadh într-un moment critic pentru echipă. Echipa antrenată de Daniel Carreno se află pe locul 16 în clasament, cu 10 puncte, la o lungime în spatele lui Damac, formație aflată pe prima poziție deasupra locurilor retrogradabile.

1 milion de euro este cota de piață a lui Enes Sali, conform transfermarkt.com

Enes Sali a mai îmbrăcat tricoul lui Al-Riyadh

Pe 31 ianuarie 2024, ziua în care s-a oficializat transferul lui Enes Sali la FC Dallas, fotbalistul a fost împrumutat la Al-Riyadh.

În perioada anterioară petrecută în Arabia Saudită, Enes Sali a evoluat în 8 meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Ambele contribuții ale românului au fost bifate în penultimul meci jucat pentru Al-Riyadh, împotriva lui Al-Taawoun, 2-3.

Enes Sali nu a convins la FC Dallas

Enes Sali a fost cumpărat de FC Dallas de la Farul Constanța, la sfârșitul lunii ianuarie 2024.

Americanii au plătit dublu față de cota sa de piață de la momentul respectiv, pentru a beneficia de serviciile românului născut în Canada.

2.780.000 de euro este suma virată de FC Dallas în conturile celor de la Farul Constanța

Totuși, Enes Sali nu s-a ridicat la așteptările echipei din Texas, fiind utilizat în numai 2 meciuri.

2027 este anul în care se încheie contractul lui Enes Sali cu FC Dallas

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport